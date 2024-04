Spolužiaci obetí sú otrasení, pomáha im 13 psychológov. Vznikli pietne miesta za dievčatá, ktoré zahynuli pod autobusom

Psychológ Marek Madro o pomoci blízkym a spolužiakom Video Zdroj: Jozef Slivenský/ta3

Žiaci Cirkevného gymnázia svätého Mikuláša v Starej Ľubovni sú otrasení. Všetky tri dievčatá, ktoré prišli o život v sobotu pri tragédii pri Spišskej Kapitule v katastri Spišského Podhradia boli ich spolužiačkami.

Prvý školský deň po tragédii prežívali veľmi ťažko. Na pomoc im prišli štyria kňazi a 13 psychológov z intervenčného tímu IP-čko. “To, čo tie rodiny prežívajú, si nik z nás nedokáže ani len predstaviť,” tvrdí Marek Madro z tímu psychológov. “Cítia ohromnú bolesť a to, ako sa s tým vysporiadajú, je v podstate v rukách nás všetkých.”

Prednosta Aleš Solár o pripravovanom pohrebe Video Zdroj: Jozef Slivenský/ta3

Podľa Mareka Madra smútiacim pomôže intenzívna viera, ale aj ľudská podpora. “Dôležité je nechať im priestor a nepýtať sa ich na detaily.” Vysporiadať sa s tragédiou môžu mladí ľudia podľa psychológov pomerne rýchlo, ale môže to trvať aj celé mesiace.

Psychológovia hovorili so spolužiakmi obetí otvorene. “Povedali im, že môžu mať problémy so spánkom, že ich môže bolieť brucho, že môžu mať fyzické prejavy absolútnej úzkosti. Poradili im, ako s týmito pocitmi narábať.” So stredoškolákmi pracovali v šiestich najviac zasiahnutých triedach. Pomáhali však aj učiteľom a pomoc poskytnú i rodičom, ak o to požiadajú.

Najťažšia bude pre spolužiakov zosnulých dievčat stredajšia rozlúčka. Podľa prednostu Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleša Solára to bude zrejme pohreb s najväčšou účasťou, akú Staroľubovňania zažili.

“Ulice v okolí chrámu sa budeme usilovať vyprázdniť, aby sme získali dostatočný počet parkovacích miest. Ľuďom ale odporúčame, aby parkovali v okolí nového cintorína, kde na poli vytvoríme 300–400 parkovacích miest.”

Prítomných smútiacich samospráva aj gréckokatolícka cirkev prosí, aby na pohreb nenosili kytice ani smútočné vence, ale biele ruže.

Po tragédii v Spišskom Podhradí vznikli tri pietne miesta, kam chodia ľudia na príliš mladé obete spomínať. Priamo na mieste nešťastia osadili tri drevené kríže, ku ktorým chodia ľudia zapaľovať sviečky do neskorého večera. Pietne miesto je aj v bezprostrednej blízkosti Gréckokatolíckeho chrámu Matky ustavičnej pomoci a v pondelok si miesto na spomínanie vytvorili spolužiaci obetí priamo v škole.