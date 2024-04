Korupčný škandál na Ukrajine sa dotkol slovenskej firmy, susedia ju vinia z prania peňazí. Neukradli sme ani cent, odkazuje

Ako Ukrajinci proti Rusom. NATO cvičí na zákopovú vojnu Video

Kým ukrajinskí vojaci trpia nedostatkom mín a granátov, tisíce kusov munície určených pre armádu brániaceho sa štátu uviazli v skladoch na Slovensku. Muníciu nakúpila, doviezla a uskladnila slovenská firma Sevotech. Jej majitelia, Slovák Ján Hodermarský a Ukrajinec Oleksii Khoroshaiev (slovensky Oleksij Chorošajev) tvrdia, že ukrajinské ministerstvo obrany záujem o míny nemá a to aj napriek tomu, že ich nákup uhradilo ešte v roku 2022. Nejde pritom o drobné, Sevotech na zabezpečenie zákazky dostal viac ako 10 miliónov eur.

Podozrivý reťazec

Na jeseň 2022 ukrajinské ministerstvo obrany vypísalo zákazku v prepočte zhruba za 37 miliónov eur na muníciu do mínometov. Zmluvu podpísalo s ukrajinskou súkromnou spoločnosťou Ľvovský Arsenal, ktorá mala v zahraničí kúpiť 40-tisíc kusov delostreleckých granátov kalibru 120 milimetrov a 60-tisíc delostreleckých granátov kalibru 82 milimetrov. Ľvovský Arsenal na to dostal z ukrajinského rozpočtu aj preddavok, a to až vo výške 97 percent z celkovej sumy, necelých 37 miliónov eur. Firma sa zaviazala dodať zbrane do dvoch mesiacov, teda do konca roka 2022.

Pomôcť s nákupom sa prihlásila slovenská spoločnosť Sevotech, ktorá granáty nevyrába, no pre Ukrajincov dohodla výrobu u chorvátskeho dodávateľa Elmech. Aby sa proces rozbehol, Ľvovský Arsenal mal poslať zálohovú platbu vo výške 50 percent zo sumy zákazky a chorvátska zbrojovka by ihneď spustila výrobu munície, popisuje pre Pravdu udalosti z roku 2022 generálny riaditeľ Sevotechu Hodermarský. Situácia sa však nevyvíjala podľa plánu.

Foto: Sevotech a.s. Hodermarský Generálny riaditeľ spoločnosti Sevotech Ján Hodermarský

„Chorvátsky partner požadoval minimálne 50-percentnú predplatbu, ktorá sa, bohužiaľ, do dnešného dňa neuhradila. Nikto nevie, prečo ukrajinský partner zaplatil len 30 percent sumy. Aj to bol dôvod na odstúpenie od zmluvy,” tvrdí podnikateľ. Pokiaľ by sa boli dodržali podmienky zmluvy, všetko mohlo byť dodané bez problémov, hovorí Hodermarský. Sme totiž v období, keď dopyt po munícií narastá a je jej nedostatok.

Peniaze však z Ukrajiny neprišli ani po niekoľkých mesiacoch, chorvátska zbrojovka zo zmluvy vycúvala, Sevotech preto pre obchod začal hľadať iného partnera. Tým sa stala ďalšia chorvátska spoločnosť WDG, ktorú vlastní rodina tamojších obchodníkov so zbraňami, Zubakovci. Aj nový partner požadoval predplatbu vo výške minimálne 50 percent od sumy nákupu. „Táto požiadavka nebola opäť splnená zo strany Ľvovského Arsenalu,” konštatujú majitelia Sevotechu.

Hoci ide o udalosti z roku 2022, dodnes sa na Ukrajinu nedostal ani jeden granát z tejto zákazky. Podľa ukrajinských médií išlo od začiatku o podvod. Organizátori zákazky – bývalý zástupca ministra obrany a konateľ Ľvovského Arsenalu – dnes čelia obvineniam zo sprenevery štátnych peňazí. Český portál Seznam Správy zároveň upozorňuje, že peniaze od Ľvovského Arsenalu cez slovenskú eseročku doputovali na účet zástupcov firmy WDG v pražskej Podnikateľskej družstevnej záložni a odtiaľ následne zmizli. Chorvátski obchodníci so zbraňami vraj časť sumy vybrali v hotovosti, zhruba 4,5 milióna eur zo záložne odniesli v taškách, píše Seznam.

Ukrajinské médiá spochybňujú aj slovenskú časť nákupnej schémy. Poukazujú na fakt, že takmer tretina peňazí zostala na účtoch Sevotechu, ako aj na to, že v dozornej rade slovenskej firmy pôsobil vplyvný Ukrajinec, ktorý doma figuruje vo veľkých korupčných kauzách. Spomínajú, že Sevotech nesplnil záväzky z ďalšej zmluvy s Ukrajinou, podľa ktorej mal ešte do leta 2022 pre susedov nakúpiť 17-tisíc kusov prilieb a nepriestrelných viest za 13 miliónov eur. Slovenská firma tak podľa ukrajinských investigatívnych novinárov je len súčasťou rozsiahlej korupčnej schémy, ktorá pripravila štát o milióny eur.

Munícia čaká na prevzatie

Pravda zisťovala situáciu priamo od majiteľov spoločnosti Sevotech. Firmu pred takmer 30 rokmi založil bývalý vojak Hodermarský, v roku 2022 polovičný podiel na nej odkúpil Chorošajev, ktorý pred príchodom na Slovensko pôsobil vo vysokej funkcii v Ukroboronprome, teda najväčšej ukrajinskej štátnej zbrojovke. Preto slovenská firma mala prehľad v informáciách o tom, aké tovary ukrajinská armáda potrebuje. Tak sa dostala aj k zmluve so Ľvovským Arsenalom.

„Ani jeden cent z tých peňazí, čo nám prišli na účty, sa nestratil. Zabezpečili sme všetko, čo bolo potrebné i napriek mnohým byrokratickým prekážkam a nepochopiteľným krokom ukrajinských partnerov,” hovorí pre Pravdu riaditeľ Sevotechu Hodermarský. Dopĺňa, že koncom vlaňajšej jesene ukrajinská strana mala splniť dve úlohy – vykonať kontrolu a zabezpečiť dovoz munície. Napriek prísľubom sa nič z toho nevykonalo. „Dovoz mala zabezpečiť poverená rumunská spoločnosť. Bohužiaľ, nedokázala vybaviť potrebné transportné dokumenty. Rozhodli sme sa konať na vlastnú päsť a doviesť muníciu sami,” pokračuje. Vyzvali sme Arsenal, že prvá várka tovaru je tu a je potrebné muníciu prevziať. Odovzdali sme kompletnú dokumentáciu vrátane listu kvality. So skladom nám pomohla slovenská spoločnosť, lebo aj s uskladnením tovaru boli starosti, hovorí generálny riaditeľ.

Foto: Sevotech a.s. IMG-20240404-WA0000 Munícia, ktorú pre Ukrajinu nakúpila spoločnosť Sevotech

V sklade na Slovensku má Sevotech uložených tritisíc 82-milimetrových granátov, ktoré boli kúpené pre ukrajinskú armádu. Ďalších štyritisíc kusov je uskladnených za hranicami Slovenska a Sevotech vie zorganizovať ich dovoz hneď po tom, čo Ukrajinci prevezmú prvú várku munície.

Meškanie s dodaním nepriestrelných viest sa rieši, vyvracia ďalej pochybenia Hodermarský, podľa ktorého by v priebehu najbližších týždňov malo dôjsť k náprave. Generálny riaditeľ nesúhlasí tiež s poznámkou, že zákazku na muníciu mohol ovplyvniť kontroverzný Ukrajinec, ktorý bol pár mesiacov členom dozornej rady spoločnosti: „On tu ani nebol, ani nepracoval, bol to len zápis a výmaz. Možno ukrajinská strana potrebovala niekoho, aby dozeral na veci. Ale reálne sme ho ani nevideli a nebola mu vyplatená žiadna odmena.”

„Tvrdenia, že peniaze sa minulý na iný účel, sú nezmyslom. Koncom roka 2023 prišiel podnet na prešetrenie z Ukrajiny, či sa finančné prostriedky ozaj nestratili. V januári predložil generálny riaditeľ na polícii všetky potrebné dokumenty ohľadne uvedenej akcie. Dokonca tu bol aj sám prokurátor z ukrajinskej generálnej prokuratúry. Opäť sa mu predložili všetky potrebné dokumenty. Úprimne chceme pomôcť brániacej sa krajine, vieme, ako veľmi potrebujú našu pomoc a pomoc z celej Európy. Naša spoločnosť sa maximálne snažila dodať aspoň tretinu tovaru,” vysvetľuje ďalej Hodermarský.

Foto: Robert Huttner Sevotech Sídlo spoločnosti Sevotech v Beckove

Pripomína, že ide o cezhraničný obchod, ktorý si vyžaduje povolenia a certifikáty od každej jednej krajiny, cez územie ktorej munícia sa preváža. Treba zabezpečiť aj špeciálne vozidlá, ktoré budú spĺňať bezpečnostné podmienky na transport vojenského materiálu. Keď sú do nákupu zapojené aj štáty mimo Európskej únie, je s procesom spojených viacero administratívnych činností. Z tohto dôvodu sa využívajú služby špeciálnych brokerov a náklady na túto činnosť nie sú malé.

Pravda oslovila políciu SR s otázkou, v rámci akého vyšetrovania kontaktovala majiteľov Sevotechu a tiež, či koná samostatne, alebo v spolupráci s ďalšími krajinami. Prezídium Policajného zboru ich po preverení otázok presmerovalo na Kriminálny úrad Finančnej správy. Daňoví kriminalisti zatiaľ na otázky Pravdy nereagovali, o ich odpovede budeme článok aktualizovať. Ukrajinská generálna prokuratúra do uzávierky nereagovala na otázky Pravdy o tom, aký status má slovenská firma v rámci vyšetrovania korupčného škandálu s ukrajinskou muníciou.

Zvláštny postup Ukrajincov

Kým Ukrajinci tvrdia, že problémom sú európske firmy, lebo peniaze zmizli z ich účtov, Sevotech poukazuje prstom na Ľvovský Arsenal, ktorý ako prvý prestal riadne dodržiavať zmluvné podmienky. Je pritom neobvyklé, že štátna obranná zákazka sa počas vojny zadávala cez súkromnú spoločnosť. Ukrajinský spolumajiteľ slovenskej firmy Chorošajev vysvetľuje, že dôvodov tohto postupu môže byť viacero. Netreba zabúdať na to, že nie všetky krajiny a výrobcovia zbraní súhlasia spolupracovať priamo s Ukrajinou.

„Vlády jednotlivých štátov majú problém s tým, že zbrane vyrobené u nich sa predávajú ukrajinskej vláde, také štáty sú aj v EÚ. Dodávka munície je citlivá téma,” zdôrazňuje pre Pravdu Chorošajev. Hovorí, že aj povolenia na prepravu sa vybavujú zdĺhavo. Nebol problém s Bulharskom, Rumunskom a ani so Slovenskom. Sú krajiny, ktorým to trvá aj mesiac. O ktoré krajiny ide, nechcel konkretizovať.

Majiteľov Sevotechu navyše prekvapuje postup ukrajinskej vlády, ktorá podľa nich nepodnikla žiadne kroky pre to, aby munícia dorazila na územie krajiny. Najprv úradníci tamojšieho rezortu obrany dali ruky preč od transportu granátov na Ukrajinu a celá činnosť ostala na pleciach slovenskej firmy. Keď už sme tých tritisíc kusov doviezli na Slovensko, zlyhala komunikácia. Na výzvy na odvoz munície prestal reagovať Ľvovský Arsenal. „Osobne sme oslovili samotnú kanceláriu prezidenta Ukrajiny, ministerstvo obrany Ukrajiny, Národnú radu Ukrajiny a všetky bezpečnostné zložky s tým, že potrebujeme pomôcť s dovezenou muníciou. Na naše prekvapenie sa problém stále nevyriešil,” rozpráva s prekvapením Hodermarský.

Spolumajiteľ Sevotechu vyzýva Ukrajinu, aby prevzala muníciu zo skladov Video Zdroj: TV Pravda

Pravda oslovila so žiadosťou o reakciu ukrajinské ministerstvo obrany. O stanovisko rezortu správu budeme aktualizovať. Na výzvy majiteľov Sevotechu zverejnené v ukrajinských médiách tamojšie ministerstvo ofenzívy nereagovalo.

Na tom, že predstavitelia spoločnosti Ľvovský Arsenal nekomunikujú, nie je nič prekvapivé. Konateľ firmy Jurij Zbitnev je momentálne obvinený a od februára je v domácom väzení. Má tiež zákaz komunikovať s určitými osobami, ktoré boli do zákazky zapojené a môžu ovplyvniť vyšetrovanie trestného činu. Obvinený je aj bývalý zástupca ukrajinského ministra obrany Aleksandr Lijev, ktorý podpísal s Arsenalom kontroverznú zákazku za milióny eur. Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) tvrdí, že v prípade je aj tretí podozrivý, ktorým má byť zahraničný občan zapojený do zákazky. Jeho meno ani štátnu príslušnosť SBU však nepriblížila. Ak súd uzná obvinených zo sprenevery štátnych peniaze za vinných, na Ukrajine im hrozí trest odňatia slobody na 12 rokov.