Kaliňák cieľom spŕšky nadávok. Ficov poradca viní liberálne médiá. KDH: Čo zaseješ, to zožneš

Nakoľko ide o spŕšku vulgarizmov, video neprinášame v plnom znení. Neznámy muž podpredsedovi Smeru okrem iného povedal, že za to, čo na Slovensku robí, sa raz stane terčom fyzickému útoku, bude deportovaný do Ruska prípadne skončí vo väzení. Terčom verbálneho útoku sa stala aj Kaliňákova manželka, na čo politik reagoval rovnako spŕškou nadávok.

Kaliňák k slovnej prestrelke na sociálnej sieti uviedol, že muž je podľa neho „nešťastnou obeťou nenávisti liberálnych novinárov, ktorí nedokážu zniesť a rešpektovať výsledky demokratických parlamentných aj prezidentských volieb“. Rétoriku namierenú proti vybraným médiám používa Kaliňák dlhodobo a opakovane. Postavil na nej svoj úspech na sociálnych sieťach.

Na incident reagovalo aj opozičné KDH, ktoré vulgárny útok odsúdilo. „Vulgárne útoky nesmú mať v slušnej spoločnosti miesto. Ani na tých, s ktorými nesúhlasíme. A už vôbec sa nesmú dotýkať blízkych osôb, ako sa to stalo napríklad manželke Erika Kaliňáka. Odmietam akceptovať, že toto bude novou normou v našej spoločnosti."

„Chcela by som Erikovi Kaliňákovi povedať, že to, “čo zaseješ, to zožneš”. Pripomínam, že to boli predstavitelia vládnej koalície, ktorí v poslednej dobe viacnásobne útočili a urážali ženy a chcem veriť, že s takou vervou ako sa Erik Kaliňák zastal svojej manželky, sa zastane aj všetkých ostatných žien, na ktoré sa nevyberaným spôsobom bude útočiť,“ odkázala predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martin Holečková na sociálnej sieti X.