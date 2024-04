Najprv to hovoril Fico, teraz Danko. Zmení Pellegriniho odchod politickú mapu? Líder Hlasu v paláci je pre SNS dobrou zámienkou

Danko už od začiatku vzniku koalície hovorí, že bude vystupovať oveľa ráznejšie, ako v predchádzajúcich vládach. Tomuto výroku neostal nič dlžný a SNS stojí zatiaľ za každým väčším sporom, ktorý koalícia doteraz riešila. Nielen líder SNS však hovoril o zmene politickej mapy, v novembri na sneme Smeru to tajomne naznačil aj premiér Robert Fico.

Koaličná rada sa dohodla

Na koaličnú radu okrem lídrov Roberta Fica (Smer), Petra Pellegriniho (Hlas) a Andreja Danka (SNS) prišiel aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, poslanec SNS Rudolf Huliak, minister školstva Tomáš Drucker (Hlas), podpredseda parlamentu dočasne poverený riadením NR SR Peter Žiga (Hlas), minister obrany Robert Kaliňák (Smer), šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter.

Prvý koaličná rada po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta.

Po koaličnej rade nenasledoval žiaden výstup. Úrad vlády okolo tretej poobede po dvoch hodinách rokovania informoval, že sa stretli na úrovni trojčlenných delegácií. „Na programe koaličnej rady bola koordinácia postupu koaličných strán počas schôdze NR SR so začiatkom v utorok 16. apríla 2024. Koaličné strany sa dohodli na všetkom,“ uviedol tlačový odbor.

Na čom všetkom sa dohodli, o tom už neinformovali, aj keď chcel Danko chcel, aby verejnosť bola informovaná lepšie. „Určite sa chceme rozprávať s predstaviteľmi Smeru a Hlasu, ako bude koaličná rada informovať verejnosť o svojej práci. Máme za to, že nefunguje informovanosť verejnosti, že vláda odvádza kvantum práce a verejnosť nemá výsledky,“ hovoril v pondelok.

Premiér Robert Fico v pondelok zopakoval, že v koalícii musia vyriešiť niekoľko praktických a technických otázok, ktoré sa týkajú zvolenia Pellegriniho do nadstraníckej funkcie. Dôležitým tak bude meno Pellegriniho nástupcu. Parlament dočasne povedie súčasný podpredseda za Hlas Peter Žiga. „Bude koaličná rada, kde pravdepodobne oznámi svoje rozhodnutie, koho poveril. Nevidím v tom problém,“ dodal Fico.

Koaličné rošády alebo prázdne výkriky SNS?

Novým predsedom parlamentu sa má po Pellegrinim stať jeden z dvojice ministrov Richard Raši alebo Denisa Saková. Ak sa tento scenár naplní, ostane po jednom z nich voľná ministerská stolička. Podľa koaličnej zmluvy tak bude musieť Hlas nájsť náhradníka na rezort hospodárstva alebo na ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). V kuloároch sa však objavili informácie, že má Hlas záujem o rezort kultúry, ktorý riadi Martina Šimkovičová, a jeden zo spomínaných rezortov by mohli prenechať SNS.

Jednou z verzií však bolo aj to, že by si Hlas nechal oba rezorty (hospodárstvo aj MIRRI) a SNS by dostalo výmenou za kultúru rezort školstva. Súčasný šéf rezortu Drucker má totiž údajne záujem o riadenie rezortu zdravotníctva, ktorý viedol aj v minulosti a Zuzana Dolinková by tak skončila. Drucker štandardne na koaličné rady nechodí, no v stredu prišiel ako súčasť trojčlennej delegácie. Ak by sa šéfkou parlamentu stala Denisa Saková, rezort hospodárstva by mohol pripadnúť Tomášovi Tarabovi, no na to by bolo potrebné otvoriť koaličnú zmluvu, čo sa zatiaľ podľa informácií Pravdy nezdá ako pravdepodobná možnosť. SNS mala o tento rezort záujem už pri kreovaní koaličnej zmluvy, tým pádom by sa Huliakovi otvorila cesta na rezort životného prostredia.

Keď prezidentka Zuzana Čaputová zamietla jeho nomináciu, Danko povedal, že chce, aby sa Huliak stal ministrom. „Urobím všetko pre to, aby sa Rudo Huliak dotkol výkonu,“ vyhlásil koncom októbra minulého roka predseda SNS. Znamenalo by to, že koaličná zmluva by sa nakoniec otvárala na žiadosť Hlasu. Pellegrini však pred prezidentskými voľbami aj po nich jasne zdôraznil, že sa koaličná zmluva nebude otvárať ani na žiadosť SNS, ani nikoho iného, pretože prezidentské voľby nemajú na výsledky tých parlamentných a ani na znenie koaličnej zmluvy žiadny vplyv.

Podľa informácií Pravdy nie je na programe dňa žiadna výmena ministerstiev medzi SNS a Hlasom a teda nateraz ani otváranie koaličnej zmluvy. K zmenám by tak malo dôjsť len v rezorte, ktorého súčasný šéf zasadne na stoličku šéfa NR SR. Ak sa nakoniec v koalícii nedohodnú na niekom inom. O požiadavkách Hlasu hovoril poslanec SNS Roman Michelko. Tieto informácie sa však mali ukázať ako mylné.

Politická mapa sa podľa SNS mení zásadne

Už v minulosti mala totiž SNS problém s tým, že po zvolení Pellegriniho do funkcie prezidenta budú Hlasu patriť dve najvyššie ústavné funkcie. Sám Andrej Danko mal v minulosti o tento post záujem a žiadal ho výmenou za podporu Pellegriniho v prvom kole prezidentských volieb. Šéf Hlasu otváranie koaličnej zmluvy odmietol a tak sa podpora SNS rozdelili na „voľbu srdcom“ a podporili Harabina, a „voľbu rozumom“, teda podporu Pellegriniho.

SNS sa síce zatiaľ nepodarilo vyrokovať post predsedu NR SR a je len ťažko predstaviteľné, že by sa tak na koniec v záujme upokojenia vzťahov mohlo nakoniec stať. SNS zatiaľ vyrokovala ústupok v podobe zrušenia usmernenia o zmene pohlavia, čo potvrdila ministerka Dolinková. „Budeme rešpektovať snem Hlasu, delegátov aj koaličnú zmluvu, ale chceme jasne povedať aj v stredu na koaličnej rade, že sme pripravení rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna. Politická mapa sa zásadne mení,“ uviedol Danko v pondelok.

Na Pellegriniho prípadný úspech tajomne upozorňoval aj premiér Fico na minuloročnom slávnostnom sneme Smeru v polovici novembra. V radoch koaličných partnerov podľa neho existovali už vtedy, niečo vyše mesiaca po predčasných voľbách, „rôzne úvahy“. „Tieto úvahy v prípade realizácie zásadne zmenia slovenskú politickú mapu,“ načrtol vtedy. „Voľby prezidenta môžu spôsobiť, že v roku 2024 tu budeme stáť pred mimoriadne náročnými úloha, ktoré sa týkajú postavenia ľavice na slovenskej politickej scéne. Ste dostatočne skúsení a zdatní, aby ste vedeli, o čom teraz hovorím,“ hovoril Fico svojim straníkom a hosťom.

Pellegrini po zvolení za prezidenta zopakoval, že nevidí dôvod na otváranie koaličnej zmluvy. Tvrdí, že zatiaľ s nikým nerokoval o prípadnom prerozdelení postov a nebolo to nikoho podmienkou. „Jasne som dával najavo, že prezidentské voľby nijakým spôsobom nemenia pomery síl v parlamente,“ poznamenal. Pellegrini odmietol, že by sa mal Hlas rozpadnúť, a nehrozí podľa neho ani destabilizácia koalície. „Strana Hlas je dnes plne emancipovaná strana, ktorá nemá strach ani obavu, alebo ani len nepomýšľa na to, že by sa s niekým mala spájať,“ povedal zvolený prezident.

Dôvod nie je, ale SNS si ho rada vyrobí

Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner si však nemyslí, že by bola Pellegriniho výhra v prezidentských voľbách dôvodom na zmenu koaličnej zmluvy či výmenu ministerstiev. „Ale v SNS by si ten dôvod radi vyrobili, pretože by si chceli posilniť postavenie v koalícii. Je to politická hra a Pellegrini v paláci je dobrou zámienkou na rekonfiguráciu vzťahov vo vládnej koalícii,“ uviedol pre Pravdu.

Okno príležitostí je podľa neho teraz otvorené. „Bude sa voliť nový predseda parlamentu a koalícia potrebuje aj hlasy poslancov za SNS,“ hovorí. SNS by mohla skúsiť vyrukovať s argumentom, že nie je fér, že Hlas bude mať po voľbách dve najvyššie ústavné funkcie vo svojich rukách. „Ale prezident bude predsa nadstranícky. To nebude prezident za Hlas alebo za vládnu koalíciu, len prezident, ktorý vzišiel z Hlasu a súčasnej vládnej koalície. SNS by sa mala zamerať na fungovanie vlády a parlamentu. Keď sa im tam niečo nebude páčiť, tak to môžu riešiť,“ konštatuje politológ.

Ako by vyzeralo, ak by Hlas v rámci udržania pokoja v koalícii ustúpil? Podľa Cirnera je základom, že si chcú všetci udržať moc a pokračovať vo vládnutí až do riadneho termínu volieb. „Pnutia, konflikty, nezhody a nespokojnosť budú priebežne riešiť a manažovať tieto rôzne záujmy v rámci koalície by mal Fico, lebo má najväčší diel zodpovednosti. Asi to aj umne bude robiť, keďže žiadna vládna koalícia, ktorú viedol, sa nerozpadla. Ani v roku 2018, keď musel ako premiér odísť,“ zhodnotil. Otváranie koaličnej zmluvy je však nateraz podľa politológa z Prešovskej univerzity len snom SNS. „Či sa niečo z toho stane skutočnosťou… Záleží len od Smeru a Hlas či to SNS dovolia. Myslím si, že SNS niečo podhodia, ale menej ako prípadne požadovali,“ dodal.