Dolinková sa sťažuje na málo peňazí pre zdravotníctvo. Chce intenzívne rokovať s Kamenickým

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) chce intenzívne rokovať so šéfom rezortu financií Ladislavom Kamenickým (Smer) o ďalšom dofinancovaní sektoru. Poukázala pritom na to, že v tohtoročnom rozpočte pre zdravotníctvo, najmä ambulantný sektor, je málo peňazí. Urobila tak po tohtotýždňovom rokovaní so zástupcami ambulantného sektora.