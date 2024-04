Vodiči, pozor. NDS upozorňuje na uzáveru tunelov Horelica a Sitina

Tunel Horelica bude uzavretý od štvrtka od 22.00 h do piatka (12. 4.) do 5.00 h. Tiež od piatka od 20.00 h do nedele 14. apríla do 20.00 h. Tunel Sitina uzavrú v piatok od 22.00 h do 10.00 h nasledujúceho dňa. A tiež v sobotu (13. 4.) od 22.00 h do 10.00 h nasledujúceho dňa.

V prípade tunela Sitina by mala jarná údržba pokračovať aj 19. apríla. V druhej polovici mesiaca by mali prejsť údržbou aj tunely Bikoš a Prešov.