Výbor vypočul kandidátku na ústavnú sudkyňu Královú. Do funkcie ju navrhol poslanec Michelko

Pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR sa v stredu predstavila aj kandidátka na ústavnú sudkyňu Michaela Králová. Do funkcie ju navrhol poslanec Roman Michelko (SNS). Pôsobí ako sudkyňa Krajského súdu v Bratislave. Vo svojom vystúpení priblížila, že sa venovala agende civilnosprávnych sporov, rodinnoprávnej aj obchodnoprávnej agende.

Vypočutie kandidátov na sudcu Ústavný súd (ÚS) SR bude pokračovať vo štvrtok (11. 4.) od 14.00 h. Prísť by mali zvyšní dvaja uchádzači. Počas stredy výbor vypočul troch kandidátov.

Králová ozrejmila, že ako sudkyňa denne prichádza do kontaktu s právami občanov. Priamo sa nevenuje publikačnej činnosti, no za svoju publikačnú činnosť považuje práve svoje rozhodnutia, ktoré sú zverejnené a sú aj predmetom diskusie na seminároch či prednáškach.

Poslanci sa pýtali Královej na to, prečo ju do funkcie navrhol poslanec Michelko. „Bola to výlučne moja aktivita, aby som bola navrhnutá,“ uviedla s tým, že oslovila preto známych a Michelko bol jediný, kto bol ochotný ju nominovať.

Vzhľadom na to, že denne prichádza do kontaktu s ústavnými právami účastníkov konania, rieši ich problémy aj v ústavnej rovine, dokáže Králová podľa svojich slov ústavnému súdu napomôcť aj svojimi skúsenosťami a priniesť „možno praktický alebo reálnejší pohľad“ na veci.

„Nepáči sa mi to, akým spôsobom Ústavný súd niekedy veľa napíše a nič nepovie,“ uviedla s tým, že niekedy v jednej konkrétnej veci zaujme Ústavný súd dva rôzne právne názory.

Ako príklad toho, keď Ústavný súd veľa napísal a nič nepovedal, uviedla, keď rozhodol o pozastavení účinnosti v časti novely Trestného zákona.

Králová by podporila zvýšenie počtu sudcov Ústavného súdu vzhľadom na veľký počet vecí, ktoré tento súd prejednáva.

Nechať sa zaočkovať je podľa kandidátky každého osobná vec. Malo by to tak podľa nej zostať. Povinné očkovanie môže byť podľa nej na hrane súladu s Ústavou SR. Nie je však proti povinnému očkovaniu. Zároveň uviedla, že nie je podporovateľom inštitútu skráteného legislatívneho konania, ktorý by sa podľa nej nemal používať často.