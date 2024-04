Hnutie Slovensko chce podať návrh na odvolanie ministerky Dolinkovej

Dolinková v Ide o pravdu: Rázsochy sa z plánu obnovy nepostavia. Hľadáme najrýchlejší a najlepší projekt Video

„Táto žena neurobila za pol roka nič v prospech pacientov a všetko v prospech Haščáka a Penty. Preto podáme návrh na jej odvolanie,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič. Verí, že návrh na odvolanie podporia aj opozičné Progresívne Slovensko a KDH.

Hnutie skritizovalo, že ministerka zastavila reformu, ktorá mala zaviesť maximálne čakacie lehoty na operácie. Kritizuje ju aj v súvislosti s jej krokmi pri kategorizácii nemocníc. Poslanec parlamentu a exminister zdravotníctva Marek Krajčí poukázal napríklad na preradenie Nemocnice Bory do vyššej kategórie či podpísanie dodatku s nemocnicou v Spišskej Novej Vsi. Ten podľa neho ohrozí financie plánu obnovy určené na obnovu nemocníc, pretože ním ministerka nemocnici povolila dlhšie lehoty, než ku ktorým sa Slovensko zaviazalo.

Krajčí Dolinkovú skritizoval aj v súvislosti s plánovanou výstavbou novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá mala byť postavená na Rázsochách. Poukázal na to, že ministerstvo napriek pôvodnému plánu nechalo vypracovať novú štúdiu, na ktorej sa navyše podieľala Penta. Skritizoval, že podľa štúdie má byť nová nemocnica postavená v Ružinove a až v roku 2038. Zároveň vyzval, aby vláda nemocnicu postavila podľa pôvodného plánu na Rázsochách.

Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková si nemyslí, že by Dolinková nadržiavala Pente. „Ja si myslím, že ona sa snaží dopraviť do regiónov nemocnice, pretože ľuďom je úplne jedno, komu nemocnica patrí, oni potrebujú zdravotnú starostlivosť, čiže pokladám za správne urobiť úplne všetko pre to, aby tie nemocnice boli,“ uviedla.

„Nevidíme dôvod vyjadrovať sa k predstaviteľom hnutia Slovensko, ktorí počas svojho vládnutia systematicky ničili slovenské zdravotníctvo,“ uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa Penty Lenka Vargová.