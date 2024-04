Ústavnoprávny výbor vypočul kandidátku na ústavnú sudkyňu Zuzanu Pitoňákovú. Navrhol ju ochranca práv

Fico kladie Ústavnému súdu otázky, žiada jeho šéfa, aby odstúpil Video

Pitoňáková je advokátka, pôsobila aj ako externá poradkyňa ÚS. Najviac sa podľa svojich slov sústreďovala na obhajobu klientov v trestnom konaní, ale aj na kauzy občianskeho práva, obchodného práva či rodinného práva. Pripomenula, že sa ako poradkyňa ÚS podieľala na množstve návrhov a nálezov uznesení ústavného súdu. Klientov zastupuje v konaní o ústavnej sťažnosti pred ÚS, zastupuje ich aj pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Kandidátka zastáva názor, že Ústava SR, takisto ako dohovor o ľudských právach je živý inštrument, ktorý má reflektovať dobu a vývoj spoločnosti. Myslí si, že z ústavy vyplýva pozitívny záväzok štátu v oblasti boja s klimatickou krízou. Pripomenula, že v ústave je zakotvené právo na priaznivé životné prostredie.

Pitoňáková mala odpovedať aj na otázky o volebnom moratóriu. „Podľa môjho názoru už neexistuje, zostáva nám len prispôsobiť sa dobe a vychádzať z toho, že občania by mali byť schopní vytvoriť si svoj vlastný názor,“ povedala. Nemyslí si, že krátke moratórium môže zmeniť výsledky volieb. Je podľa nej ťažké povedať, či bolo, alebo nebolo moratórium porušené vzhľadom na dianie na internete.

Poslanci sa pýtali aj na procesy, akými parlament prijíma zákony. Pitoňáková mala odpovedať na otázky, či by mal ÚS prispievať k tomu, aby sa v parlamente neporušovali pravidlá napríklad pri prijímaní zákonov prostredníctvom tzv. prílepkov alebo pri nadmernom využívaní skráteného legislatívneho konania (SLK). Podľa kandidátky by ÚS nemal zasahovať do zákonodarnej funkcie parlamentu. V prípadoch, keď sa dostane pred ÚS zákon, u ktorého sa namieta legislatívny proces v súvislosti so SLK, Pitoňáková reagovala, že prijatie zákona v SLK bez splnenia podmienok nie je dostatočný dôvod na to, aby ÚS vyslovil, že zákon je protiústavný. Dodala, že každý takýto prípad sa má riešiť individuálne.

Pitoňáková pripomenula, že niektorí advokáti podávajú na ÚS ústavné sťažnosti, u ktorých je na prvý pohľad jasné, že nemôžu byť úspešné. Je podľa nej zbytočné podávať ústavnú sťažnosť v prípade, keď sa nevyčerpali všetky prostriedky nápravy na všeobecných súdoch. Niektoré sťažnosti podľa nej nespĺňajú všetky náležitosti. To podľa nej neznamená, že činnosť na ÚS by sa nemohla zefektívniť. Nemyslí si však, že pravidlá na ÚS sú zle nastavené.