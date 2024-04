Ako budú chránené školy? Štát im posiela milión na audit, na kamery či turnikety nemusí vystačiť

Smartfóny na základných školách zakážu Video Zdroj: TV Pravda

Do pozoru dostali vo štvrtok políciu, záchranárov aj hasičov tri obálky. Anonym sa vyhrážal súkromnej základnej škole v Banskej Štiavnici, že ju vyhodí do vzduchu bombami. Nebolo to tak dávno, čo podobný scenár zažili školy v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. K obavám o bezpečnosť mladej generácie sa pridal teroristický útok v Prahe, po ktorom strelec zanechal 14 mŕtvych.

Tragédia u susedov rozbehla po nejakom čase na Slovensku kolotoč opatrení. Niektoré školy na zásah štátu nečakali a realizovali ich už skôr po vlastnej osi. Štát pristúpil k zmenám v etapách. Najskôr do základných a stredných škôl poslal dve tisícky policajtov, ktorí okolie školy poznajú, a v prípade podozrení na šikanu, extrémizmus či radikalizmus majú slúžiť ako kontaktná osoba.

Vysoké školy zase dostali v posledných dňoch dokument s minimálnymi štandardmi a na účty im prídu peniaze na bezpečnostný audit, ktorý odhalí, aké kroky by mali podniknúť. „Potom sa ukáže, či je potrebné budovu chrániť, či je tam ten pohyb taký, že je potrebné, aby boli detektory kovov alebo postačia turnikety,“ uviedla na margo vysokých škôl štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.

Školy dostanú viac ako milión eur

Pre verejné vysoké školy vyhradilo ministerstvo školstva jeden milión eur, ktorý si rozdelia podľa počtu denných študentov a zamestnancov. Najmenšie z nich dostanú šesťtisíc eur, najväčšia, ktorou je Univerzita Komenského, až 206-tisíc. Milión školy použijú najskôr na audit, a ak im zostanú peniaze, môžu ich investovať na konkrétne potreby. Z koláča peňazí sa ujde 70-tisíc eur aj desiatim súkromným školám a jednej štátnej vysokej škole. „Ukrátené“ budú len dve – Akadémia policajného zboru v Bratislave a Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, majú totiž svoje vlastné bezpečnostné štandardy.

„Finančné prostriedky vieme z rozpočtu ministerstva školstva uvoľniť v krátkom čase, konkrétne do niekoľkých týždňov. Hneď ako informujeme rektorky a rektorov o konkrétnych sumách pre jednotlivé vysoké školy a vyriešia sa zákonné povinnosti, peniaze budú poslané na účty vysokých škôl,“ uviedol štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera.

Čaká sa, čo ukážu dotazníky

Jedným z opatrení, ktoré sa dotkli základných škôl sú Dotazníky k ochrane mäkkých cieľov. Odhaliť majú, ako sú deti chránené. Doteraz ich vyplnilo 54 percent škôl, zvyšné majú čas do konca mája.

Na jednej zo základných škôl na Považí je od spustenia opatrenia už druhý policajt. Ako uviedol pre Pravdu jej riaditeľ, ktorý nechcel byť menovaný, zlé skúsenosti školu našťastie obchádzajú, no s vniknutím cudzej osoby na pozemok už má. „Keďže sa incident odohral vo večerných hodinách, nedošlo k stretu s deťmi, teda nebola ohrozená ich bezpečnosť,“ priblížil.

Zlepšovať bezpečnosť budovy a areálu sa snaží dlhodobo, väčšinu opatrení si platila škola z vlastného vrecka. Na deväť kamier, ktoré počas jeho pôsobenia nainštalovali, si musela našetriť z peňazí za prenájom telocvične. Kamery však nie sú všetko, čo im pomáha mať bezpečnosť pod dohľadom. „Naša škola využíva režim uzamykania – automatického vrátnika. Využitie turniketov vidím skôr na stredných školách, kde je vyššie bezpečnostné riziko. Ak by sme mali pristúpiť k takýmto opatreniam, s vybavením by školám mali pomôcť napríklad financie z eurofondov,“ myslí si.

Pri vypĺňaní dotazníka, ktoré mu trvalo približne pol hodinu, sa stretol napríklad aj s otázkami či je areál školy ohradený, či majú detektory dymu, snímače pohybu a podobne. „Za najväčšiu hrozbu z hľadiska bezpečnosti pre našu školu považujem chýbajúce oplotenie školského areálu,“ vysvetlil s tým, že peniaze naň sa mu zháňajú ťažko.

Turnikety zaviedli ešte pred útokom v Prahe

Od tragédie v metropole Česka je pre cudzie osoby oveľa náročnejšie dostať sa do priestorov vysokých škôl. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave má kontroly vstupu cez turnikety už roky zavedené napríklad na internátoch v Mlynskej doline. Bez preukazu ISIC či nahlásenia na vrátniciach sa dostať do neverejných ubytovacích priestorov ťažko. Výnimky však potvrdzujú pravidlá a stať sa môže všetko, čo pripúšťa aj rezort vnútra. „Je dôležité zdôrazniť, že na typ útoku tzv. „aktívny strelec“ – osamelý vlk“ nie je žiadny ozbrojený bezpečnostný zbor stopercentne pripravený,“ uvádza ministerstvo na svojom webe.

V historickej a novej budove UK na Šafárikovom námestí v Bratislave zaviedli kontroly vstupu cez turnikety vlani v máji a v trende chcú pokračovať. Najstaršia slovenská univerzita si nechala po tragédii vypracovať bezpečnostný audit a vyplynulo z neho, že pole možností je široké a zlepšovať sa ešte majú kde.

„Z nedávneho bezpečnostného auditu, ktorý sa už uskutočnil v budove rektorátu, Právnickej fakulty UK a Filozofickej fakulty UK na Šafárikovom námestí, vyplynuli aj ďalšie odporúčania, ktoré postupne zavádzame do praxe,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave Eva Kopecká. Ide nielen o technické a komunikačné opatrenia, no aj školenia, ako sa správať v krízových situáciách. „Na základe odporúčaní sme vytvorili pozíciu bezpečnostného manažéra,“ doplnila.

Podľa Kopeckej sa ukázalo, že škole by sa pre zvýšenie bezpečnosti zišlo aj riešenie audiosystému pre včasné varovanie. „Pre študentov bude tiež vytvorené krátke inštruktážne video, ako sa v krízovej situácii v priestoroch školy správať,“ priblížila plány. Tiež by podľa nej potrebovali nastaviť proces komunikácie so zložkami integrovaného záchranného systému.

Čo si môžu dovoliť z príspevku?

I keď má UK vstupy lepšie chránené ako v minulosti, nedávno musela v budove Fakulty managementu a Farmaceutickej fakulty zasiahnuť polícia a študentov evakuovať. Muž, ktorý tvrdil, že je bývalý študent, sa vyhrážal útokom.

Univerzita Komenského je najväčšou vysokou školou v rámci republiky. Netvorí ju len ikonická budova na Šafárikovom námestí, celkovo má až 13 fakúlt a viac ako 20 pedagogických, vedeckých a iných pracovísk. Podľa kľúča, ktorý si zvolilo ministerstvo školstva na prerozdeľovanie peňazí, by UK mala dostať najviac, teda cez 200-tisíc eur. Či jej vystačia na posilnenie bezpečnosti vyčlenené financie je otázne.

Ak by školy nakupovali po audite z príspevku od štátu len kamery, vyskakovať si príliš nemôžu. Myslí si to pracovník v IT sfére Martin, ktorý má skúsenosti aj so zabezpečovaním kamerových systémov. „Celkovú sumu ovplyvňuje viacero faktorov – počet kamier, ich rozlíšenie, nočné snímanie, ale aj to, či potrebujete interiérovú alebo exteriérovú kameru, prípadne, akú máte dostupnosť kabeláže,“ opísal.

Kvalitnejšiu kameru je možné podľa neho kúpiť od stoviek eur vyššie. „Samozrejme, cez lacné e-shopy dostanete kameru aj za dvadsať eur, tam by som však mal obavy o jej trvácnosť,“ naznačil. A to stále nie je všetko. „Okrem toho potrebujete rekordér, kde sa záznam nahrá a uloží. Netreba zabudnúť ani na inštaláciu, konzoly alebo lišty, do ktorých ukryjete káble, ak nemáte inú možnosť. V ideálnom prípade by si klient mal zabezpečiť aj servis, napríklad na čistenie objektívu alebo prípady porúch,“ pokračoval.

Veľa vody nenamútia podľa neho ani najmenšie školy, ktoré majú dostať po šesťtisíc eur. „Neviem, koľko ich vyjde audit, no ak nemajú zavedenú aspoň časť bezpečnostného systému, zo zvyšku si kúpia možno tak virtuálneho vrátnika,“ odľahčil. Za bagateľ nie sú ani alarmy, detektory kovov a brány. Ceny turniketov sa pohybujú okolo tri až štyri tisíc eur, no na webe sme ich našli aj za 1500 eur.

Martin vyzdvihol, že na trhu sú dnes dostupné kamery s funkciou umelej inteligencie, ktoré dokážu počítať, koľko ľudí prejde priestorom, sledovať na videu vyhradené koridory či podozrivo odloženú batožinu.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský pripustil, že finančná pomoc len zo strany štátu dostatočná nebude. „Budem veľmi rád, keď samotné vysoké školy sumu ešte zdvojnásobia a aj z pozície vlastných finančných možností ešte rozšíria možnosti postupného zvyšovania bezpečnosti,“ skonštatoval. Ocenil však, že vyčlenená suma nie je účelovo viazaná len na vykonanie auditu.

Hrozby neprichádzajú len zvonka

Slovenská technická univerzita (STU) má v rámci svojich budov a internátov takisto zavedené fyzické bariéry ako sú napríklad turnikety a tiež kontroly vstupu a kamerový monitoring.

„V súčinnosti s odborníkmi na bezpečnosť STU postupne realizuje audit existujúcich bezpečnostných opatrení a postupov vo viacerých budovách a pracoviskách. Na jeho základe pristúpi k potrebným zmenám a úpravám,“ uviedol pre Pravdu hovorca STU Juraj Rybanský. Priblížil, že pôjde napríklad o prehodnotenie opatrení na zamedzenie potenciálneho ohrozenia zvonka a takisto opatrenia na čo najväčšiu elimináciu možného rizika zvnútra – či už prevenciu, poradenstvo alebo psychologickú pomoc študentom.

STU nemá v porovnaní s Univerzitou Komenského skúsenosť s osobami, ktoré by sa snažili vojsť do jej priestorov a ohrozovali by študentov či zamestnancov. Rybanský podotkol, že po decembrovej tragickej streľbe treba zohľadňovať nielen potenciálne hrozby zvonka, ale ako ukázala Praha, aj tie z zvnútra.

Povinnosť preukazovať sa študentským alebo zamestnaneckým preukazom pri vstupe do priestorov majú aj na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), potvrdil Pravde riaditeľ Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EUBA Miroslav Horňák. Ako ďalej uviedol, skúsenosti s osobami, ktoré by vošli do jej objektov a ohrozovali by bezpečnosť študentov nemajú, no posilňovať opatrenia plánujú aj v budúcnosti.

„Ekonomická univerzita v Bratislave si počká na ďalšie informácie alebo odporúčania od ministerstiev. Na základe toho univerzita obstará audit, ktorého výsledkom budú opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti na EUBA,“ dodal. Horňák.

Kde pramení problém?

Bezpečnosť študentov nepodceňuje ani Katolícka univerzita v Ružomberku, skúsenosť s výtržníkmi doteraz nemala.

Výučbové priestory, internáty a vonkajší areál nepretržite sníma kamerový systém a tiež systém vjazdu na parkoviská cez osobnú kartu. „Na základe snímaného reálneho obrazu vedia naši pracovníci vyhodnotiť podozrivú osobu, respektíve situáciu, a prizvať na zásah mestskú i štátnu políciu. S tým súvisí aj napojenie univerzity na centrálny pult ochrany mesta Ružomberok, cez ktorý sa priamo riešia aj predmetné situácie. Takisto sa okamžite zaznamenáva pohyb v uzavretých priestoroch a spúšťa poplachové upozornenia,“ uviedol pre Pravdu referent pre bezpečnostný manažment Katolíckej univerzity v Ružomberku Radislav Kendera.

Neznáme osoby s podozrivým správaním preveruje vrátnická služba a na bezpečnosť dohliadajú aj profesionáli zo súkromnej bezpečnostnej služby. Kendera poznamenal, že ďalšie bezpečnostné systémy sú už skôr otázkou na štát. Je to podľa neho otázka nielen financií, ale aj licencií a postupov a do úvahy treba vziať aj rozptýlenosť pracovísk a kampusov.

Bezpečnosť škôl však vníma v oveľa širších súvislostiach. „Celý problém má však podstatu v narušenom systéme rodín, spoločenstiev, krajín i celého sveta. Tam musí nastať zmena, smerujúca k usporiadaniu hierarchie hodnôt a ochrany svetového spoločenstva,“ konštatoval pracovník univerzity.