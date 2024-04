Synovi sa „pochválil“, že zabije jeho matku. 58-ročný muž skončil v cele

„Keď bol muž pod vplyvom alkoholu, volal so svojím synom, ktorému oznámil, že jeho matku zabije a že pôjde do väzenia. Taktiež synovi povedal, že je to medzi nimi a že jeho matke chce prestreliť brucho, viac nič, aby trpela,“ opísala Kuzmová.

Divočina na čerpačke. Rozkopol dvere, všetko ničil. Spacifikovali ho policajti Video

Vyhrážky obvineného podľa nej vzbudili u poškodenej dôvodnú obavu o svoj život a zdravie, žena preto požiadala o pomoc políciu. „Policajti muža v krátkom čase zadržali a umiestnili v cele policajného zaistenia. Po jeho obmedzení na osobnej slobode u neho vykonali dychovú skúšku, ktorá skončila s výsledkom 1,75 promile alkoholu,“ doplnila.

Poverený príslušník Policajného zboru muža obvinil, spisový materiál zároveň odovzdal prokurátorovi spolu s podnetom na vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil.