Úrad komisára pre deti odštartoval nový celoslovenský projekt proti šikane na školách

Prvé zo série školení pre preventistov, pedagógov, školské podporné tímy a intervenčné tímy na školách, zamerané na prevenciu šikany detí, sa uskutočnilo pod vedením špecialistu na prevenciu kriminality a experta na trestné činy Miroslava Schlesingera.

Ako informoval Úrad komisára pre deti, cieľom je naučiť odborníkov pracujúcich s deťmi ako rozoznať šikanu, ako ju identifikovať, ako na ňu správne reagovať a dokázať pomôcť.

Video Zdroj: Dievča vypilo v škole Savo. Šikana to jednoznačne nebola, tvrdí riaditeľka (Archívne video)

Národný projekt bude postupne rozširovaný do ďalších krajov. „Po školení psychológov, školských podporných tímov a pedagógov sa projekt zameria aj na samotné deti. Výstupným produktom bude materiál pre našich kolegov, ktorí budú participovať na tomto projekte,“ informoval Úrad komisára pre deti v tlačovej správe.

Čítajte viac Krutý žart spolužiakov? Žiačka nevedomky vypila Savo, škola šikanu odmieta

Prvý materiál by mal byť hotový v priebehu najbližších dvoch mesiacov. Podľa Miroslava Schlesingera prístup k šikane nie je vždy správne spracovaný. „Od psychológov často počúvame, že máme agresora a šikanovanú obeť. Ale to nie je pravda. My hovoríme o dvoch obetiach – jedna obeť, ktorej sa agresivita dotýka a jedna, ktorá útočí. Tá môže byť napríklad obeťou domáceho násilia alebo nedostatku podpory z rodiny. Aj za agresorom sa môže skrývať obeť,“ povedal Schlesinger.

Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška najlepším riešením šikany je prevencia. Ak zlyhá rodina, nastupujú učitelia. „Môžu pomôcť, ale môžu aj nevedomky uškodiť. Je dôležité, aby vedeli správne a včas konať. Aby sa aj deti vedeli lepšie brániť a vedeli čo robiť. To je podstatou projektu,“ doplnil Mikloško.