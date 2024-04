Prichádza trest za zvolenie Pellegriniho, alebo stret s realitou? V určitých oblastiach sa jej nevyhneme

Na prezidentských voľbách komentátorov Pravdy samozrejme prekvapila vysoká účasť voličov, teda to ako sa najmä táboru Petra Pellegriniho podarilo medzi kolami volieb mobilizovať. Najviac však Andreja Matišáka na základe diania fascinuje, že súčasná vládna koalícia má veľkú časť spoločnosti takpovediac „na povel. „Za pár dní im povedali, ak sa Ivan Korčok stane prezidentom, ohrozí to vaše životy a tí ľudia na to jednoznačne reagovali,“ hovorí Matišák.

Ivan Korčok voči kampani, ktorá bola založená na lžiach o tom, že bude zodpovedný za posielanie Slovákov na Ukrajinu, zrušenie sociálnych istôt a pád vlády podľa komentátorov nemal zbraň. Šírenie klamstiev a strachu je totiž v našej spoločnosti silnejšie ako pravda. „Tá emócia, že budeme zavlečení do vojny bola najsilnejšia a toto posolstvo vyhralo Pellegrinimu voľby,“ hovorí Marián Repa.

Bolo preto na mieste rozhorčenie Korčoka, keď v prvej reakcii na výsledky volieb hovoril, že na Slovensku sa dá vyhrať voľby klamstvami a s netransparentnou kampaňou, pretože to nikoho nezaujíma? „Ivan Korčok nezniesol svoju frustráciu a toto jednoducho nepatrilo do toho povolebného večera. Následne sa frustrácia šírila ďalej. Jednoducho vyhlásenia, že sa ideme odsťahovať, alebo berieme prášky na upokojenie, to mi prišlo tiež cez čiaru,“ myslí si Repa. „Rozumiem Korčokovi, že to povedal a frustrácia by sa šírila aj tak, ale tiež súhlasím s tým, že to do prvej reakcie nepatrilo,“ dodáva Matišák. „Na druhej strane aj v Pellegriniho reakcii boli veci, ktoré tam nemali zaznieť, typu, že bude tejto vláde držať chrbát a podobne. V tej chvíli sa očakávajú skôr formálne vystúpenia. Takže obidvaja kandidáti nie celkom zvládli výhru a v druhom prípade prehru,“ hovorí.

Vyjadrenie jedného z influencerov, ktorí akoby koordinovane tesne pred a počas moratória podporili Petra Pellegriniho, zápasníka Atillu Végha, že Ivana Korčoka nepozná, tvorí pre komentátora referenčný rámec, že Korčok napriek prehre dosiahol v kampani výrazný úspech. „On bol spočiatku veľmi nevýrazným kandidátom. Mnohí ľudia ešte v januári, keď boli vyhlásené voľby, o existencii nejakého Korčoka ani len netušili. Hoci sa potom zlepšoval, nestačilo to,“ konštatuje Repa.

Druhá vec je, že v prípade Pellegriniho podpore zo strany Végha, rapera Patrika Vrboského, či tenistky Dominiky Cibulkovej môže ísť o skutočne koordinovanú a zaplatenú kampaň, ktorá mala nastavené posolstvá, ktoré by chcel Pellegriniho tím cez vplyvné osoby prezentovať aj mladšiemu publiku. „V tom, že Korčoka nepozná bol Végh však rozhodne autentický. Verím, že zápasník Végh ho skutočne nepoznal,“ dodáva Matišák.

Môže teda vládna koalícia počítať s podporou zo strany Petra Pellegriniho aj po jeho zvolení do prezidentského paláca? Už jeho ubezpečením voličom o držaní chrbátu vláde hneď v prvej reakcii vo volebnú noc Pellegrini potvrdil, že obavy predsedu SNS Andreja Danka, podľa ktorých by sa mohol stať „druhým Michalom Kováčom“ sú zbytočné. „Uistil ich, že sa toho skutočne nemusia báť a že bude skôr druhý Ivan Gašparovič, ktorý aj stál po jeho boku vo volebnú noc,“ hovorí Matišák. „Gašparovič bol produkt Vladimíra Mečiara a stvoriteľ Petra Pellegriniho je zasa Robert Fico. Pellegrini pochopil, že za danej konštelácie by mohol svoj úspech zopakovať aj nabudúce, takže sa nemôže vymedziť voči Ficovi, lebo by si sám pod sebou podpílil konár,“ dodáva Repa.

Môže Pellegrini spájať rozdelenú spoločnosť a dá sa to? Nie je to naivná predstava? Oba tábory, aj ten opozičný, ktorý cíti frustráciu z prehry Korčoka, by mali podľa komentátora Repu v prvom rade „vypustiť paru“. „ Za dnešných okolností sa ťažko bude dať spájať. Na podanie rúk potrebujete dvoch. A ja nemám vôbec pocit, že Robert Fico by chcel v tom čo robí poľaviť, Skôr naopak, videli sme, že v okamihu, keď skončili voľby nevyberaným spôsobom zaútočil na sudcov a môžeme očakávať, že tie ataky sa budú stupňovať,“ hovorí Marián Repa.

Podľa Matišáka je problém v tom, že časť spoločnosti je nastavená extrémisticky. „Toto už nie je debata o tom, ako by mal byť riadený štát, aké máme mať dane, akým spôsobom má fungovať zdravotníctvo či školstvo, ale naozaj sa už pomaly rozprávame o tom, že či tu máme mať plnohodnotnú demokraciu. A tam sa ťažko hľadá prienik,“ tvrdí Andrej Matišák.

Slovensko pritom už začínajú dobiehať skutočné problémy, ktorými sa podľa očakávaní voličov bude samozrejme zaoberať vláda. „Ja by som veľmi prekvapený, ak by Robert Fico teraz vytiahol bielu zástavu, že chce pokoj a začne riešiť reálne problémy, ako napríklad, či človek zo stredného Slovenska bude vedieť umiestniť svojho rodiča do domova dôchodcov alebo dieťa do škôlky. To sa zatiaľ za šesť mesiacov nerieši vôbec, vidíme stále nejaké vyfabrikované, zástupné témy,“ hovorí Repa.

V podcaste je tiež reč o stále sa zvyšujúcom riziku zastavenia prísunu miliárd eur z únie na Slovensko a či za to môže prehra Korčoka, alebo progresívci v europarlamente, aj o spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády a o tom, čo týmto premiér Fico zrejme chce dosiahnuť.

