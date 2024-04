Taraba: Vláda sa rekonštruovať nebude. Všetko závisí od Hlasu, Danko sa o zem hádzať nebude

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) popiera, že by sa nejakým spôsobom prerozdeľovali posty vo vláde. V relácii televízie ta3 V politike dodal, že o tom na koaličnej rade nepadlo ani slovo. Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci si nevie predstaviť, že by bol Danko šéfom parlamentu.

„My máme jasne rozdelené posty,“ vyjadril sa. Na rošády podľa neho nie je žiadny dôvod. Taraba takto reagoval na špekulácie, ktoré sa objavili v médiách, že po zvolení Petra Pellegriniho (predseda strany Hlas) za prezidenta by mohlo dôjsť k zmenám na viacerých ministerských postoch.

Taraba dodal, že všetko závisí od veľkorysosti strany Hlas. Opakovane zdôrazňoval, že strana SNS sa za Pellegriniho pred prezidentskými voľbami postavila bez nejakých nárokov. Osobne je toho názoru, že koalícii by prospelo, ak by predseda SNS Andrej Danko stál na čele parlamentu. (Predseda vlády a predseda Smeru Robert Fico sa v sobotu 13. apríla v relácii RTVS Sobotné dialógy vyjadril, že by Danka chcel na poste predsedu NR SR. Pellegriniho strana Hlas sa voči tomu vymedzila, poukázala na koaličnú zmluvu, v ktorej sú posty pre jednotlivé strany vládnej koalície rozdelené – pozn.)

„Môžeme sa o tom baviť, Andrej Danko to neodmietne,“ poznamenal Taraba. Podľa neho však nehrozí, že by sa na tom koalícia rozpadla, nikto nebude nikoho vydierať. „Andrej Danko sa o zem hádzať nebude,“ doplnil.

Dubéci si nevie predstaviť, že by PS malo hlasovať za Danka ako za predsedu parlamentu. „Danko nevie o ničom inom rozprávať, len o tom, že by chcel byť predsedom parlamentu,“ poznamenal Dubéci. Je však podľa neho zároveň nepravdepodobné, že by podporili ktoréhokoľvek kandidáta na tento post, nech by ním bol ktokoľvek.

Dubéci sa nevyhol ani kritike vedenia štátu, koalícia by podľa neho mala konečne riešiť reálne problémy štátu. Taraba odkázal, že práve na najbližšej schôdzi parlamentu majú prijímať kľúčové zákony vo viacerých oblastiach.

Obaja sa zhodli na tom, že jednou z výziev najbližšieho obdobia budú aj voľby do Európskeho parlamentu. V prípade úspechu v eurovoľbách neplánuje Taraba odísť, zostane vo vláde, lebo chce dokončiť veci na Slovensku.

Rozchádzajú sa v názoroch na RTVS. Dubéci podotkol, že je to vyvážená verejnoprávna televízia, ktorá prekáža SNS, Taraba s tým nesúhlasí. Hovorí, že nový zákon sa finalizuje, rokoval o ňom s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas), ktorý odprezentoval racionálne pripomienky. Návrh zákona bude podľa neho v súlade s európskymi zákonmi.

Taraba tiež vyhlásil, že by ho prekvapilo, keby budúci prezident Peter Pellegrini nevymenoval Pavla Gašpara za šéfa SIS.