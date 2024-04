Blaha: Nového šéfa NR SR budeme riešiť pravdepodobne až po eurovoľbách

Post nového šéfa Národnej rady (NR) SR budú v koalícii riešiť pravdepodobne až po júnových eurovoľbách. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer). Rešpektuje, že post patrí Hlasu a ak by sa mal stať šéf SNS Andrej Danko predsedom NR SR, je potrebná veľkorysosť od Hlasu. Blaha to necháva na diskusii Hlasu a SNS. Poslanec NR SR Jozef Hajko (KDH) vníma v tejto otázke taktizovanie zo strany premiéra Roberta Fica (Smer).

Otázka o novom šéfovi NR SR nie je na najbližšie obdobie kľúčová, povedal Blaha. Pri očakávaní veľkorysosti od Hlasu pripomenul, že aj Smer ukázal veľkorysosť voči Hlasu, keď si strany po parlamentných voľbách rozdelili rovnako počty ministrov. Odmietol hry o novom predsedovi NR SR. Koalícia je stabilná, k žiadnym „zvadám“ podľa Blahu nedochádza. Ubezpečil tiež, že žiadne výmeny na rezortoch v rámci koaličných strán sa nechystajú.

Z Ficových vyjadrení podľa Hajka vidno, že nastáva taktizovanie a súvisí to s ďalšími voľbami. Označil to za hry. „Predpokladali sme, že nový šéf NR SR bude z Hlasu,“ povedal. KDH očakáva, že nový predseda NR SR bude riadiť parlament tak, aby poslanci riadnym spôsobom schvaľovali zákony. Hajko si tiež myslí, že Danko dáva do popredia svoje ambície.

Politici reagovali aj na útok Iránu voči Izraelu. „V prvom rade vyzývame na zdržanlivosť, pretože sa musíme vyhnúť špirále odviet a eskalácie konfliktu,“ povedal Blaha s tým, že by to mohlo viesť k vojne medzi Iránom a Izraelom. „Mohol by to byť veľmi vážny konflikt,“ dodal. Smer odsudzuje iránsky útok, ako aj útok Izraela na iránske ciele v Damasku.

„Berieme do úvahy, že Izrael má právo sa brániť útokom, ktoré boli zo strany Hamasu, na druhej strane, Izrael nerešpektoval ani svojich spojencov, aby tento konflikt nevyhrocoval,“ uviedol Hajko. Kroky Iránu vníma KDH ako veľmi nebezpečnú vec, ktorá môže viesť k ďalšej eskalácii napätia. „Vyzývame na to, aby sa útočné operácie zastavili. Vyzývame na to aj slovenskú vládu, aby sa práve teraz sústredila na obranu vzdušného priestoru Slovenska,“ dodal.

K možnému zastaveniu vyplácania eurofondov či peňazí z plánu obnovy od Európskej komisie (EK) Blaha povedal, že eurokomisia sa technicky pýta, čo bude s prokurátormi špeciálnej prokuratúry po jej zrušení. Ozrejmil, že rezort spravodlivosti aj Generálna prokuratúra SR budú odpovedať.

KDH pripravuje list pre eurokomisiu o tom, že situáciu na Slovensku vníma tak, že aj po zrušení špeciálnej prokuratúry sme spôsobilí, aby sme ustriehli európske peniaze. „Lebo uznávame trojdelenie moci na Slovensku, to znamená, parlament, vláda, súdy a prokuratúra. Nech prokuratúra pracuje, dajte jej, prosím vás, pokoj,“ povedal. KDH sa spolieha na to, že SR je stále právny štát a fungujú v ňom brzdy. „Tie brzdy sú zatiaľ dostatočné na to, aby sme chodili vyplakávať do Bruselu, a to vytýkam aj svojim kolegom z PS,“ skonštatoval Hajko s tým, že KDH v tom cíti predvolebný boj pred eurovoľbami.