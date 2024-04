Fico: Rusi nevrátia Ukrajine anektovaný Krym, mier bude drahý

R. Fico: Podporujeme ambíciu EÚ, aby bola Ukrajina členským štátom, nebudeme však ratifikovať jej vstup do NATO Video V Bratislave dňa 16. apríla 2024. / Zdroj: TASR/Jakub Popelka

"Z hľadiska medzinárodného práva každý z nás uznáva územnú celistvosť inej krajiny, suverenitu, nedotknuteľnosť hraníc. To je pekná teória medzinárodného práva. Hovorím ale, že Rusi nikdy nevrátia Krym, Rusi nikdy neodídu z Donbasu a Luhanska,“ uviedol Fico na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti.

Predseda vlády dlhodobo kritizuje stratégiu západných krajín ohľadom Ukrajiny brániacej sa už vyše dva roky ruskej invázii.

Podľa Fica Ukrajina stráca každým dňom územie. "Rusko v rámci ofenzívy získalo ďalšie územie. Ukrajina nemá vojenskú kapacitu a vojenskú silu. Vojenské riešenie to nemá a ani to nikdy nebude mať, len bude o 100 000 mŕtvych viac na jednej a druhej strane. Jediné, čo by pomohlo, keby tam vtrhlo NATO, to je tretia svetová vojna,“ tvrdil Fico.

Fico sa opäť vyslovil za zastavenie vojenských operácií na Ukrajine. Spomenul možnosť, že vyjednávači by potom mohli navrhnúť napríklad zavedenie špeciálneho postavenia pre východoukrajinské oblasti ovládané Ruskom a že neskôr by tam mohlo byť referendum o ich budúcnosti. „Môžete si maľovať vzdušné zámky, ale Rusi odtiaľ neodídu, je to ich,“ povedal.

Súčasná už štvrtá Ficova vláda po svojom nástupe do úradu vlani na jeseň zastavila vojenskú pomoc Ukrajine zo štátnych zásob. Ponechala však možnosť komerčných dodávok zbraní Kyjevu.

Pomoc pre Ukrajinu by mala byť bilaterálnou vecou

Na nadchádzajúcom mimoriadnom summite Európskej rady je pre Slovensko najdôležitejšia garancia, že vojenská pomoc Ukrajine je vecou bilaterálneho charakteru, povedal Fico pred poslancami európskeho výboru s tým, že na summite neočakáva nijaké prekvapenia.

Na úvod svojho vystúpenia pripomenul, že summit, ktorý sa uskutoční 17. a 18. apríla, sa bude venovať predovšetkým problematike jednotného trhu a konkurencieschop­nosti, ale aj situácii na Blízkom východe a Ukrajine.

V súvislosti s Ukrajinou sa na summite bude rokovať okrem iného o dodaní systémov protivzdušnej obrany. Premiér pripomenul, že Slovensko Ukrajine už nemá čo dať. Zároveň kritizoval predchádzajúcu vládu za to, že Ukrajine poskytla systém S-300, pričom uviedol, že on by tak nikdy neurobil. Ak však budú na summite predložené ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že takáto podpora je vecou bilaterálnou, Fico ich nebude atakovať.

V súvislosti s Ukrajinou premiér pripomenul tiež spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, pričom poukázal na viaceré formy pomoci, ktoré Slovensko Ukrajine poskytuje. Spomenul napríklad pomoc s odmínovaním.

Pre Slovensko bude dôležitou témou predovšetkým dvojaká kvalita potravín, na ktorú treba podľa premiéra upozorňovať. „Nevidíme dôvod na to, aby občania Slovenskej republiky boli občanmi druhej kategórie,“ povedal Fico.

Premiér tiež mimoriadne víta myšlienku, ako pomôcť priemyslu a hospodárstvu v Európskej únii v kontraste s cieľmi v oblasti klimatických zmien. „Green deal je neudržateľný. To všetci vieme,“ povedal Fico s tým, že bude podporovať všetky rozumné kroky, ktoré budú limitovať podľa neho nezmyselné klimatické ciele.

Summit sa bude tiež zaoberať situáciou na Blízkom východe a nedávnym útokom Iránu na Izrael, pričom sa bude hovoriť o nových sankciách proti Iránu. „Zaviazali sme sa,… že podporíme len také sankcie, ktoré nebudú poškodzovať občanov Európskej únie a Slovenska viac ako toho, pre koho sú určené,“ povedal Fico.

Na záver zasadnutia tiež premiér oznámil, že sa chystá na oficiálnu návštevu Číny, ktorá sa uskutočni 22. až 25. júna. „Nemôžeme si ako malá krajina dovoliť nemať dobré vzťahy s Čínou,“ povedal Fico s tým, že počas návštevy budú podpísané významné zmluvy o strategickej spolupráci.

Premiéra po zasadnutí výboru kritizoval predseda opozičného PS Michal Šimečka. Fico mal podľa neho povedať, že jeho želaním je, aby Západ prestal dodávať zbrane Ukrajine. „Ja by som to povedal naopak – naším hlavným želaním by malo byť, aby Putin prestal zabíjať ukrajinských civilistov. Zodpovednosť má momentálne v rukách jedine (ruský prezident, pozn.) Vladimir Putin – on odmieta rokovania o mieri a odmieta zastaviť zabíjanie,“ uviedol Šimečka v stanovisku. Šéf PS tiež odporúča premiérovi, aby si v Bruseli našiel čas porozprávať sa s predstaviteľmi Európskej komisie a urobiť všetko preto, aby Slovensko neprišlo o miliardy eur z plánu obnovy.