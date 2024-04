Čierna diera slovenského zdravotníctva: Trosky nemocnice Rázsochy zhltli za šesť rokov 24 miliónov eur

Mala to byť pýcha slovenského zdravotníctva, no dnes je to skôr najväčšia hanba. Plány na výstavbu Nemocnice Rázsochy sa začali spracovaním projektovej úlohy a jej schválením 15. júla 1982. Nejaký čas štát tvrdil, že bude stáť skôr, ako súkromná nemocnica Bory. Rovnako neúspešne. Nemocnica dodnes neexistuje, no napriek tomu štát za rôzne štúdie, projektové dokumentácie, búracie práce či vizualizácie stihol za šesť rokov minúť necelých 24 miliónnov eur.