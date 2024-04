Čo chystá Hlas? Saková asi bude nová šéfka strany, Raši zrejme na čele NR SR a Kaliňák na jeho mieste ministra

Pellegrini, ktorému po zvolení za prezidenta zanikol poslanecký mandát, ešte stihol poveriť dočasným riadením parlamentu jeho podpredsedu Petra Žigu. S jeho zvolením do tejto funkcie sa však nepočíta.

Novým predsedom NR SR by sa mal stať Richard Raši. Znamenalo by to, že sa uvoľní jeho post ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Na toto miesto by mal nastúpiť Michal Kaliňák, ktorý sa už mohol zorientovať v agende tohto rezortu, pretože v ňom vykonáva funkciu štátneho tajomníka.

Politológ Lenč: Pre stranu Hlas by bolo lepšie, ak by bola líderkou žena Video

Čo sa týka Rašiho, ak podá demisiu, do parlamentu sa môže vrátiť: keď sa stal členom vlády, poslanecký mandát mu nezanikol, iba si ho podľa ústavy nemôže uplatňovať, pretože na Slovensku je zakázaný súbeh výkonnej a zákonodarnej moci. (Napríklad v Českej republike môže byť minister aj členom Poslaneckej snemovne.)

Saková na čele Hlasu by mohla vyhovovať predsedovi Smeru a premiérovi Robertovi Ficovi. Má k nemu totiž názorovo veľmi blízko, zistila Pravda z prostredia Hlasu.

Prekážkou pri personálnych rošádach, ako si ich predstavujú v druhej najsinejšej koaličnej strane, môže byť ambícia lídra SNS prevziať funkciu predsedu NR SR po Pellegrinim. Fico sa verejne netají tým, že by rád videl Danka na čele parlamentu. Jasne to dal najavo v posledných Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.

„Bola by to trojička, ktorá by bola pre Slovensko najlepšia," poznamenal Fico, keď naznačil, že by sa ideálne cítil ako premiér, ktorý vidí Pellegriniho ako prezidenta a Danka ako predsedu zákonodarného zboru. Hlas však už približne hodinu po výroku Fica v rozhlasovom éteri vydal vyhlásenie, v ktorom upozornil, že výsledok volieb hlavy štátu nič nezmenil na koaličnej zmluve.

Mimochodom, vzťahy medzi Dankom a Pellegrinim sú v skutočnosti chladné. Také boli už pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Danko sa verejne netajil tým, že jeho koaličným partnerom je v prvom rade Fico ako šéf Smeru, nie Pellegrini ako premiér (keď vykonával túto funkciu od marca 2018 do marca 2020). Líder národniarov najnovšie potvrdil, že nemá blízko k predsedovi Hlasu, pred prvým kolom prezidentských volieb, keď sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Štefana Harabina.

Pellegrini: Môj mandát poslanca zanikol Video

Nemenovaný predstaviteľ Hlasu sa nazdáva, že Fico si vybral stratégiu, o ktorej si myslí, že mu prinesie ovocie v každom prípade: „Všimnite si, že Danka nepriamo podporil za šéfa NR SR, ale zároveň poznamenal, že o tejto funkcii budú koaličné strany diskutovať až po voľbách do Európskeho parlamentu. Časovo to zároveň vychádza tak, že Pellegrini už bude oficiálne prezident."

Eurovoľby sa uskutočnia v členských štátoch EÚ 6. až 9. júna, na Slovensku sa hlasuje v sobotu 8. júna. Dosluhujúcej prezidentke Zuzane Čaputovej vyprší mandát 15. júna, keď uplynie presne päť rokov od jej príchodu do Grasalkovičovho paláca.

Kandidačnú listinu SNS povedie Danko. V prípade zvolenia by však takmer určite neodišiel do Európskeho parlamentu. „V eurovoľbách sa tradične neočakáva vysoká účasť voličov Dankovej strany. Na ne chodia najmä mestskí voliči, ktorí netvoria oporu jej elektorátu. Z toho vyplýva, že Hlas s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahne lepší volebný zisk ako SNS. Fico by potom mohol utlmiť Dankove ambície nahradiť Pellegriniho na čele NR SR s poukázaním na to, že eurovoľby nezmenili volebnú mapu Slovensku v prospech národniarov na úkor Hlasu, môže to byť dokonca opačne, k čomu sa osobne prikláňam," mieni predstaviteľ Hlasu.

Zároveň upriamuje pozornosť na možný druhý rozmer Ficovej stratégie: „Čo by však urobil, keby Danko neoblomne pretláčal seba na čelo parlamentu? Mal by výhodu v tom, že Pellegrini by už nebol líder Hlasu, nemohol by do toho nič nehovoriť – bol by už totiž úradujúci prezident. A kto by sa stal jeho hlavným rokovacím partnerom v našej strane? Denisa Saková…"