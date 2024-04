Pre výskyt medveďa by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia, navrhuje vláda

Pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy. Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Vyplýva to z návrhov noviel zákona o ochrane prírody a zákona o civilnej ochrane, ktoré v stredu schválila vláda. Zároveň odporučila parlamentu, aby návrh schválil v skrátenom legislatívnom konaní.