Odstrel medveďov sa môže začať o dva týždne, verí Taraba. Aktivisti sa obávajú začiatku trofejného lovu

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) verí, že do dvoch týždňov prejde novela s pomocou KDH hladko. „Každý príčetný opozičný politik tento zákon podporí,“ povedal Taraba a dodal, že v tomto prípade zostanú izolovaní len poslanci PS, ktorí sú proti. Vláda odporučila parlamentu, aby návrh schválil v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon môže ešte zastaviť prezidentka Zuzana Čaputová alebo skupina 30 poslancov, ak by novelu napadli na Ústavnom súde. Taraba však verí, že sa zákon podarí prijať čo najskôr. KDH zdôrazňuje, že novela nie je vládnym návrhom, ale je to ich zákon.

Pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy. Tento materiál v stredu schválila vláda. Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Aktuálne je mimoriadna situácia vyhlásená v 19 okresoch. Taraba verí, že sa mimoriadna situácia zneužívať nebude.

Dôležitou novinkou je podľa Tarabu odstránenie byrokracie v prípade nebezpečenstva, pričom odstrel šelmy bude po novom môcť byť vykonaný mimo správneho konania. Bude na to potrebné však vyhlásiť mimoriadnu situáciu v okrese. Mimoriadna situácia býva vyhlásená napríklad v prípade zosuvu pôdy, pri premnožení hmyzu či pri požiaroch. „Možnosť vydávať takéto výnimky počas mimoriadnej situácie sa vzťahuje aj na usmrcovanie vlka dravého a rysa ostrovida, čo je absolútne neodôvodnené, doslova nebezpečné, keďže napríklad rys je kriticky ohrozeným druhom,“ ozrejmil bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča na sociálnej sieti.

Je presvedčený, že vydávanie výnimiek sa nijako nevzťahuje na problémové jedince, naopak, umožňuje plošný neadresný lov aj v prirodzenom prostredí výskytu medveďa. “Inak povedané, problémové jedince nevyriešime, ale budeme môcť poľovať aj na tie, ktoré sú vo svojom prirodzenom prostredí a nepredstavujú žiadne ohrozenie, zákon teda umožňuje prakticky neobmedzené vydávanie expresných výnimiek aj na trofejný lov,“ zdôraznil Kiča.

Medveď je však chráneným živočíchom a jeho odstrel je tak prísne regulovaný aj európskymi smernicami. Taraba verí, že novela je v súlade s európskou legislatívou. „Európska únia nikde nehovorí, že nesmieme chrániť vlastných občanov,“ ozrejmil. Štát má podľa neho v mimoriadnych situáciách právo chrániť občanov a za odstrel budú zodpovední poľovníci a zamestnanci určení Štátnou ochranou prírody.

Legislatívny návrh podľa Tarabu je vo veľkej miere stotožnený s tým, ako chcel situáciu riešiť envirorezort. Pôvodne sa v ústavnom zákone hovorilo o 500-metrovej bezpečnostnej zóne, v ktorej by bolo možné pristúpiť k likvidácii medveďa bez správneho konania. „Teraz ten návrh hovorí, že odstrel medveďa sa bude môcť robiť pri ohrození života, zdravia, ale aj majetku alebo hospodárskych záujmov. A presnú lokalitu určí na základe mimoriadnej situácie okresný úrad,“ priblížil minister s tým, že zákon výrazne pomôže.

„Navrhli sme riešenie, ktoré sa ujalo,“ uviedol líder KDH Milan Majerský s tým, že má ísť o zmenu v zákone o ochrane prírody a krajiny a v zákone o civilnej ochrane. Líder hnutia odmietol, že by mali nejakú dohodu s vládnou koalíciou či so SNS a prípadne prisľúbenú podporu pre iné návrhy z dielne KDH.