Kiska lietal špeciálom do Popradu, Pellegrini na operu. Hodina letu stojí tisíce, aké sú pravidlá využívania vládnej flotily?

Hoci nejde o vyslovene luxusné služby, každá zahraničná návšteva prezidenta, premiéra či predsedu Národnej rady SR vychádza rozpočet na desaťtisíce eur. Najväčšiu časť nákladov tvoria výdavky na zabezpečenie leteckej dopravy do zahraničia. Cena jednej hodiny letu vládneho špeciálu totiž vychádza podľa výpočtov rezortu vnútra zhruba na štyritisíc eur. Výška nákladov na jednu cestu závisí od meteorologických podmienok, aktuálnych cien paliva a handlingových služieb, ako aj od počtu pasažierov. Pokiaľ z návštevy treba pricestovať aj späť, náklady na cestu sa, samozrejme, zdvojnásobujú.

Platia iba chlebíčky

Ceny vládnych letov sa najviac riešili počas prezidentského obdobia Andreja Kisku. Dôvodom častých výjazdov letky bolo, že hlava štátu počas pracovného týždňa pravidelne cestovala za rodinou do Popradu. Ročne to vychádzalo na vyše sto letov. Legislatíva pritom podobné využívanie lietadiel na súkromné účely nezakazuje. Žiaden slovenský zákon túto tému dokonca ani nerieši. Pravidlá vykonávania letov vládnych špeciálov sú stanovené uznesením vlády z roku 2006 a odvtedy sa nemenili. Podľa tohto dokumentu niektorí štátni predstavitelia môžu využívať štátne lietadlá bezodplatne a na akékoľvek účely, aj na súkromné.

„Bez úhrady priamych prevádzkových nákladov sú oprávnení lietadlo používať najvyšší predstavitelia štátu, t. j. prezident SR, predseda Národnej rady SR a predseda vlády SR. Uvedení predstavitelia štátu môžu používať lietalo bez obmedzenia, na vyžiadanie, bez schválenia ministrom vnútra a bezodplatne,” vysvetľovalo ministerstvo vnútra, ktoré prevádzkuje flotilu vládnych lietadiel. Jediné, čo pri týchto cestách prezident či premiér musia uhradiť, je stravovanie. „Jedlá a nápoje sa refakturujú každej prepravovanej osobe v plnej výške, a to aj v prípade najvyšších predstaviteľov štátu,” píše sa vo vládnom materiáli k prevádzke vládnych špeciálov.

Foto: Vladimír Benko, MV SR Airbus A319 MV SR Letka vládnych lietadiel Slovenskej republiky na letisku

Ostatným funkcionárom a štátnym inštitúciám rezort vnútra posiela faktúry, aby jednotlivé ministerstva uhradili prevádzkové náklady na služobné cesty svojich zamestnancov. „Na zachovanie kvality a bezpečnosti prevádzky sa odhaduje minimálny nálet na úrovni 600 letových hodín na lietadlách, čo predstavuje priemerný dlhodobý rozpočet na úrovni okolo 10 miliónov eur bez mzdových nákladov,” odhadovalo ministerstvo vnútra pred niekoľkými rokmi.

Špeciály sa však nevyužívajú len na dopravu prezidenta či ministrov. Podľa štatistík, ktoré Pravde poskytlo ministerstvo vnútra, za posledných päť rokov priemerne 30 percent letov vládnymi špeciálmi bolo vykonaných pre potreby najvyšších ústavných činiteľov, ďalších 45 percent – pre potreby ostatných ministerstiev. Zvyšok tvorili záchranné a repatriačné lety, deportačné lety, ako aj lety pre neziskové organizácie, na podporu kritickej infraštruktúry či na dopravu športovcov, ktorí reprezentujú štát. „V čase krízy z dôvodu pandémie COVID-19 bolo až 40 percent letov vykonaných v prospech repatriačných a humanitárnych cieľov,” doplnil rezort.

Pýtali sme sa aj na to, aký je pomer používania vládnych lietadiel na služobné cesty v porovnaní s tým, ako často sa štátne lietadlá využívajú na súkromne účely. „Letecký útvar MV SR ako prevádzkovateľ štátnych lietadiel zodpovedá len za vykonanie letu a neskúma jeho účel,” stručné reagovalo tlačové oddelenie rezortu vnútra.

Súkromné aj za vlastné

Pri cestách najvyšších ústavných činiteľov štátu však je dôležitá aj otázka bezpečnosti. Zákon teda nebráni prezidentovi či premiérovi ísť na dovolenku komerčnou linkou či požičať si súkromné lietadlo. Zabezpečená však má byť aj dostatočná ochrana, ktorú vykonáva ďalšia zložka ministerstva vnútra – Úrad na ochranu ústavných činiteľov. Keď teda hlava štátu cestuje vládnym lietadlom, ochrankári nemusia riešiť dodatočné bezpečnostné opatrenia.

Tak to bolo napríklad v prípade novoročnej cesty vtedajšieho predsedu vlády a teraz zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Na Silvestra 2019 išiel vládnym špeciálom do Nemecka, svoju cestu zdôvodnil tým, že išiel zatlieskať slovenskému umelcovi. „Na palube vládneho špeciálu bolo päť členov posádky, predseda vlády Peter Pellegrini a traja zamestnanci Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií,“ informoval vtedy Plus 7 dní s odvolaním sa na ministerstvo vnútra.

Súčasná prezidentka Zuzana Čaputová však na dovolenky počas svojho funkčného obdobia cestovala komerčnými linkami. Začiatkom roka 2020 mala spolu s rodinou odcestovať na ostrov Maurícius, o niekoľko rokov neskôr bulvárne médiá zverejnili jej fotografiu z dovolenky v Taliansku. „Prezidentka využívala vládny špeciál výlučne na služobné účely a pri cestovaní na dovolenky využívala bežné komerčné linky,” uviedol pre Pravdu hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. S otázkou, ako sa v týchto prípadoch zabezpečuje ochrana hlavy štátu, sa Pravda obrátila na Úrad na ochranu ústavných činiteľov. „Ochrana určených osôb je zaisťovaná rôznymi metódami a spôsobmi, ktoré, rovnako ako taktika ochrany, sú utajovanými skutočnosťami. Určená osoba môže ochranu odmietnuť, ale musí podpísať vyhlásenie o odmietnutí,” uviedol úrad v reakcii.

Nepriblížil ani to, ako by vyzerali bezpečnostné opatrenia v prípade, že sa ústavný činiteľ rozhodne pre cestu súkromným lietadlom na vlastné náklady. Tuto možnosť v minulosti napríklad využíval predseda vlády Robert Fico (Smer), podľa medializovaných informácií v roku 2013 niekoľkokrát cestoval súkromným lietadlom, náklady na let mala zaplatiť jeho strana. V tom čase patril medzi najvyšších ústavných činiteľov, ktorým z funkcie vyplýva aj nárok na štátnu ochranu.

Súkromným lietadlom počas nedávnej kampane cestoval aj Pellegrini. Či tento spôsob cestovania na súkromné účely bude využívať aj ako prezident, povedať zatiaľ nechcel. „Toto sú extrémne predčasné otázky. V každom prípade bude postupovať tak, aby dodržiaval všetky platné zákony, pokyny UOUČ. A najskôr bude pán Pellegrini ako novozvolený prezident predovšetkým pracovať pre ľudí. Dovolenky teraz vôbec nie sú témou,” reagovala na otázky jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Kiska lietal najviac

Najčastejšie možnosť lietať za štátne využíval Andrej Kiska počas pôsobenia vo funkcii hlavy štátu. V roku 2015 prezidenta Kisku kritizovali napríklad za to, že si zaletel do Ostravy na zápas slovenských hokejistov s Nórskom. Na hokej vtedy vzal aj dcéru Natáliu. Téma vyvrcholila na jar 2017, keď vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) prezentoval prehľad ciest ústavných činiteľov. Podľa jeho informácií, z celkom 880 letov vykonaných vládnou letkou za dva roky bolo 382 na súkromné cesty prezidenta Kisku. Štát to vyšlo približne na 955-tisíc eur, tvrdil minister vnútra. „Možno teda konštatovať, že až 70 percent všetkých letov prezidenta boli lety, ktoré nesúviseli s výkonom jeho ústavnej funkcie,“ uviedol vtedy Kaliňák.

Prezident sa bránil tým, že vládna letka, ale aj piloti, „potrebujú mať nalietaný určitý počet hodín a že tieto lietadlá naprázdno lietajú okolo Bratislavy" a že "ponúka tieto lietadlá základným školám, aby sa zviezli, aby aspoň niekto v tom lietadle sedel“.

Prezident Ivan Gašparovič vládny špeciál využíval na pracovné a oficiálne návštevy v zahraničí a pracovné cesty na Slovensku v prípade, že termín návštev a jeho pracovný program si vyžadovali zrýchlený presun, vysvetľoval pre Pravdu bývalý Gašparovičov hovorca Marek Trubač. Podľa neho cesty špeciálom predchádzajúca hlava štátu veľmi zvažovala, dôvodom boli dvojité náklady. „Prezident vo väčšine prípadov volil skôr prepravu osobným autom, ktoré mal pridelené, a tak nemusel letieť špeciálom. Keby letel, autá by na to miesto merali cestu tiež,“ dodal Trubač.

Z Bratislavy do Košíc často cestoval aj prezident Rudolf Schuster. Podľa neho špeciálom nikdy neletel a radšej si s rodinou zaplatil let u súkromného prepravcu. „Kupoval som si letenky pre seba, pre manželku i pre dcéru. Ani raz som špeciál nepoužil na súkromné účely, hoci prezident má na to nárok a neporušuje tým predpisy,“ povedal Schuster, podľa ktorého let špeciálom je nákladný. „Ja som to považoval za drahý spôsob prepravy a skôr som šetril verejné prostriedky,“ povedal Pravde Schuster.