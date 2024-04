Na pláži vyplavilo "diamanty". Pozrite si zábery z divokej prírody ostrovného štátu, ale aj jeden z najkrajších západov slnka na Slovensku

Zábery na diamantovú pláž, ktorá sa rozprestiera na juhovýchode Islandu, nádherný západ slnka pri Hamuliakove, ale aj prírodná scenéria na Strednom Považí. To sú najlepšie videá, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Diamantová pláž je magické miesto, ktoré sa rozprestiera na juhovýchode Islandu, 371 km od Reykjavíku a 80 km od mesta Höfn. Modrobiele ľadovce z diaľky svojím tvarom a leskom pripomínajú vzácne diamanty. Tmavý piesok kontrastuje s ľadovými kúskami roztrúsenými po pobreží. Pláž je obľúbeným miestom pre vášnivých fotografov.

Diamantová pláž na Islande Video Zdroj: mReportér: Jaro Karak

mReportér nám poslal zábery z dronu z hrádze pri obci Hamuliakovo, ktorá leží približne 20 kilometrov na juh od Bratislavy. Nádhernú scenériu západu slnka vystihol dokonale. Pokojnú atmosféru si môžete vychutnať aj vy.

Západ slnka nad Hamuliakovom Video Zdroj: mReportér: Jaro Karak

Obec Záskalie sa nachádza na Strednom Považí v časti Strážovskej hornatiny, leží v kotline Veľký Manín a Malý Manín, zhruba osem kilometrov od Považskej Bystrice. Krásny jarný deň stvorený na prechádzku v prírode využila naša mReportérka Ľubka a o zábery zo svojej túry sa veľmi rada podelila aj s čitateľmi Pravdy.

Záskalie - Jaskyňa - Veľký Manín Video Zdroj: mReportérka: Ľubomíra Šeroňová

„Zo Záskalia som vyšla nad dedinu a vhupla do čarokrásneho lesa. Všade pokoj, len štebot vtáctva a šum vetra ako sa hrá ešte so starým lístím. Pri turistickej značke Pod Veľkým Manínom si môžete odpočinúť na lavičkách a potom sa pustiť do kopca smerom ku jaskyni. Jaskyňa je super v lete, keď je vonku horúco, je v nej chládok, môžete sa tam ochladiť.

Z jaskyne pokračujem ďalej až na vyhliadku, odkiaľ je krásny výhľad na Malý Manín. Po krátkej prestávke a kochaním sa nádhernou prírodou a výhľadmi, som pokračovala na Veľký Manín. Posedela som si na lavičke a išla cestou naspäť. Po spiatočnej ceste mi spoločnosť robili dve veveričky,“ vyjadrila svoje pocity a priebeh túry popísala Ľubka.

