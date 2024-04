Šimkovičová kritizuje slovenské umenie na Bienále v Benátkach: Nerobte hanbu kultúre už aj v zahraničí

Ministerstvo tvrdí, že na jeho otvorení bola spolu s Jenom Kratochvílom, bývalým riaditeľom Kunsthalle Bratislava. „Výrazné žlté farby, amplióny, exriaditeľ Kunsthalle Bratislava Jen Kratochvíl v ružovej šiltovke, s náušnicou v uchu a k tomu bývalá ministerka kultúry Silvia Hroncová vo výraznom žltom kostýme. Odznaky za otvorenú kultúru a burácajúce pokriky proti súčasnému vedeniu rezortu kultúry," opisovalo MK SR.

Dodalo, že tentokrát to nebolo na námestí v Bratislave, ale v Benátkach počas otvorenia Bienále. „Sebaprezentácia ľudí plných nenávisti, ktorým ‚vraj‘ na kultúre záleží, za peniaze daňových poplatníkov," konštatovalo ministerstvo. Rezort kultúry je toho názoru, že jeho bývalá šéfka a ľudia, ktorých dosadila do kultúrnych inštitúcií sa pre sebaprezentáciu v médiách neštítia hoci aj znemožniť prezentáciu slovenského umenia v zahraničí.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová kritizovala otvorenie slovenskej prezentácie na Bienále v Benátkach na sociálnej sieti Instagram. Osobne sa vernisáže nezúčastnila.

„Je priam neuveriteľné, kam až dokážu ľudia z liberálno-progresívneho spektra zájsť," píšu z MK SR. Ministerstvo doplnilo, že benátske Bienále je prestížne medzinárodné podujatie, v rámci ktorého mala Slovenská národná galéria (SNG) odprezentovať slovenské umenie, na čo vyčlenilo sumu 200-tisíc eur. „Skončilo to neslávne, pochybnou prezentáciou umenia. Vedenie Slovenskej národnej galérie by malo verejnosti vysvetliť, ako dospelo k vyššie uvedeným nákladom pri prezentácii, ktorú pripravila bývalá kurátorka Kunsthalle Bratislava. Pani Alexandry Kusej sa na to budeme určite pýtať," avizuje MK SR.

Hroncová a ňou dosadení ľudia sa podľa rezortu kultúry neštítia ničoho a pre „pár fotografií v mainstreame sú schopní všetkého". „Pani Hroncová, ak nerozumiete inak, povieme vám to slovami neúspešného prezidentského kandidáta. Slušne, ale rázne: Prestaňte robiť hanbu slovenskej kultúre už aj v zahraničí!," uzavrelo ministerstvo kultúry.

Na Bienále reprezentuje Slovensko umelec Oto Hudec s projektom Floating Arboretum, ktorý sa zaoberá ničením stromov a vzťahu ľudstva k svojmu životnému prostrediu. Vystupujúci mali počas vernisáže oblečené žlté odevy. Súčasťou otvorenia výstavy bol aj protest prítomných a verejné vyhlásenie kritizujúce postupy ministerstva kultúry.

Hroncová: Je škoda, že takej významnej udalosti sa osobne nezúčastnila aj Šimkovičová

Exministerka Hroncová v reakcii na tvrdenia ministerstva pre agentúru SITA potvrdila, že je na Bienále v Benátkach, odmietla ale, že by s Kratochvílom nejakým spôsobom demonštrovali pri otvorení Bienále. „Ja som sa zúčastnila ako bývalá ministerka kultúry. Zúčastnila som sa aj kvôli tomu, že počas môjho pôsobenia na ministerstve kultúry mi veľmi záležalo na tom, aby pri 60. Bienále Benátky sa zúčastnila aj Slovenská republika, lebo, žiaľ, niekoľko rokov sme Bienále Benátky neboli účastní, lebo práve prebiehala rekonštrukcia Československého pavilónu. Takže po dohode s pánom ministrom kultúry Českej republiky pánom Baxom sme sa dohodli na spolupráci, že počas Bienále Benátky v tom čase nie je možné, aby prebiehala rekonštrukcia, takže sa rekonštrukcia pozastaví, a že sa v tomto priestore uskutoční aj prezentácia slovenského a českého výtvarného umenia," vysvetlila Hroncová.

Dodala, že to uvítala, keďže považuje účasť SR na jednej z najvýznamnejších výstav výtvarného umenia na svete za dôležitú. Bývalá šéfka rezortu kultúry podotkla, že na podujatí sa zúčastňovala aj v minulosti, vzhľadom na to, že ju podujatie zaujíma i súkromne. V Benátkach plánuje stráviť ešte niekoľko dní, aby sa zoznámila so všetkými výstavnými pavilónmi.

Hroncová zdôraznila, že na podujatí je ako súkromná osoba. Pozvánku na vernisáž dostala ako bývalá ministerka kultúry, s tým, že počas svojho pôsobenia na ministerstve sa intenzívne venovala tomu, aby bola SR zastúpená na Bienále Benátky. Opakovane uviedla, že ju teší, že po rokoch je zastúpené i Slovensko, dodala, že rovnako ju potešilo i bohaté zastúpenie českých i slovenských umelcov a kultúrnej obce.

„Čo sa týka pána Kratochvíla, stretla som sa tu s ním, ale s nikým, okrem môjho manžela, som sa nekoordinovala na účasti na Bienále Benátky," uviedla. „Som rada, že som sa mohla stretnúť aj s pánom ministrom kultúry Českej republiky, pánom Baxom, ktorý aj otváral českú expozíciu na Bienále a myslím si, že je veľká škoda, že takej významnej udalosti, akou je Bienále Benátky, sa osobne nezúčastnila aj pani ministerka," vraví Hroncová, zdôrazňujúc, že ide o veľmi prestížnu záležitosť, a to ako spoločensko-kultúrna, tak i politická.

Tvrdenia MK SR Hroncová nechcela komentovať, označila ich však za veľmi osobné a nekorektné. „Ani som netušila, že takýto akt sa na vernisáži uskutoční," vyjadrila sa. Podotkla tiež, že počas jej pôsobenia na poste ministerky tému dokončenia Československého pavilónu veľmi intenzívne komunikovali s jej českým náprotivkom. „V tejto chvíli je dohoda taká, že by sa mal pavilón kompletne zrekonštruovať a skolaudovať do roku 2026, s tým, že v tom roku to bude práve 100 rokov Československého pavilónu, a vtedy by mala byť veľká spoločná prezentácia českého a slovenského výtvarného umenia. Takže ja veľmi želám ministerstvu, aby sa tejto téme intenzívne venovalo, lebo o dva roky nás čaká ďalšia veľmi prestížna akcia v Benátkach a myslím si, že je veľmi dôležité tomuto venovať dostatočnú pozornosť," vraví Hroncová.

Na margo dosadzovania riaditeľov do kultúrnych inštitúcií ešte bývalá ministerka kultúry uviedla, že počas svojho pôsobenia na pozícii ministerky nikoho do žiadnych inštitúcií nedosadzovala, azda s výnimkou Vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, kde bolo potrebné vyhlásiť verejné výberové konanie. To sa aj uskutočnilo a ona akceptovala výber poradnej komisie, ktorá riaditeľku vybrala. „Ostatní riaditelia kultúrnych inštitúcií sú tam tí, ktorí boli dosadení a vymenovaní predchádzajúcimi vedeniami, rovnako ako aj pán Jen Kratochvíl," zdôraznila.