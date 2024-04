Hrabko: EÚ nemôže meniť eurofondy podľa výsledkov parlamentných volieb

Reagoval tým na vyjadrenie europoslankyne Miriam Lexmann, podľa ktorej KDH nechce, aby boli slovenskí občania trestaní za zvolenie vlády Roberta Fica (Smer-SD) odobraním eurofondov. V tomto zmysle KDH zaslalo aj list predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen. Podľa Hrabka sa nedá vylúčiť, že KDH list zaslalo aj v súvislosti s rozbiehajúcou sa kampaňou pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP).

„Je to posolstvo dovnútra Slovenskej republiky, nie navonok,“ konštatoval Hrabko. Ak by chcelo KDH skutočne zastaviť riešenie témy v súvislosti s eurofondami na úrovni Európskej únie, neobracalo by sa podľa neho listom na predsedníčku EK, ale začalo by rokovať vo vnútri Európskej ľudovej strany (EPP), do ktorej patrí. „To by bola iná káva,“ upozornil Hrabko, s tým že EPP je aktuálne najsilnejšou politickou silou v europarlamente a zmena jej názoru by mala veľkú politickú váhu.

Na margo rozhodnutia strany Hlas-SD nominovať na post predsedu parlamentu aktuálneho ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho Hrabko povedal, že si strana uplatnila nárok, ktorý jej vyplýva z koaličnej zmluvy. „Koaličná zmluva je podpísaná a platí dovtedy, kým nepríde k jej zmene alebo ju niektorý člen koalície nevypovie,“ konštatoval.

Kým však koaličná zmluva platí, je podľa Hrabka v záujme členov koalície ju dodržiavať. „Premiérovi Ficovi musí záležať na tom, aby vzťahy v koalícii boli pracovné, nemusia byť priateľské. Aby dohody, ktoré sa podpísali, boli rešpektované a dodržiavané,“ doplnil Hrabko.

Odvolanie Jána Mazáka z postu predsedu Súdnej rady podľa Hrabka znamená, že popri Národnej rade SR bude ďalšia z kľúčových inštitúcií dočasne riadená podpredsedom. „Mazák je prvým predsedom Súdnej rady, ktorý bol zo svojej funkcie odvolaný, doteraz sa to nestalo,“ poznamenal. Pripomenul, že odvolaním z predsedníckej funkcie nestratil funkciu člena Súdnej rady.

Rozhodnutie o predsedovi považuje Hrabko za výsostne vnútornú záležitosť Súdnej rady. „Súdna rada riešila svoj problém a riešila ho opakovane, prvé hlasovanie o zbavení funkcie predsedu Mazáka bolo už koncom minulého roka. Dôvody, ktoré uvádzali a uvádzajú navrhovatelia, boli a ostávajú veľmi vážne,“ uzavrel.