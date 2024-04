Podpredsedovia alebo Šutaj Eštok. Nový šéf Hlasu bude známy na prelome mája a júna

Politológ Lenč: Pre stranu Hlas by bolo lepšie, ak by bola líderkou žena Video

„Žiadne meno zatiaľ nepadlo, nepadlo ani meno ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Dohoda je, že to bude niekto z podpredsedov strany alebo generálny manažér strany Matúš Šutaj Eštok. Druhá dohoda je, že sa chceme vyhnúť vnútrostraníckym primárkam alebo bojom. Chceli by sme to urobiť tak, že sa vedenie strany a predsedníctvo dohodne na jednom kandidátovi a tento kandidát bude predstavený snemu ako spoločné rozhodnutie,“ povedal Raši.

Čo bude so stranou Hlas po triumfe Pellegriniho v prezidentských voľbách? Peter Pellegrini sa po inaugurácii za prezidenta vzdá postu predsedu Hlasu a aj členstva v strane. Aký osud čaká na Hlas? Zvolí si nového predsedu (predsedníčku) a zostane dvojkou za Smerom Nové vedenie stranu posunie až k postu politickej jednotky pred Smer či PS Odchod Pellegriniho bude začiatkom konca, Smer pohltí celý Hlas Hlas sa rozpadne, časť odíde do Smeru, ďalšia založí nový subjekt Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Odchod Pellegriniho bude začiatkom konca, Smer pohltí celý Hlas 36,6% Zvolí si nového predsedu (predsedníčku) a zostane dvojkou za Smerom 31,6% Hlas sa rozpadne, časť odíde do Smeru, ďalšia založí nový subjekt 26,6% Nové vedenie stranu posunie až k postu politickej jednotky pred Smer či PS 5,2%

V súvislosti s postojom predsedu SNS Andreja Danka Raši podotkol, že treba ctiť koaličnú zmluvu. „Myslím si, že nejde o nomináciu mňa ako osoby, nemá so mnou problém, ale áno, problémom je, že by na tejto pozícii videl seba,“ skonštatoval s tým, že koaličná zmluva sa otvárať nebude. Dodal, že ministerka Saková by bola dobrou líderkou strany, rovnako ako ostatní členovia predsedníctva. Prioritou podľa neho je, aby si vedenie vybralo jedného kandidáta a vyhlo sa vnútrostraníckym sporom.

Predseda KDK Milan Majerský predpokladá, že jeho poslanci zahlasujú za zvolenie súčasného ministra Rašiho do funkcie predsedu parlamentu. Uviedol to v relácii RTVS s tým, že to Raši nemá brať ako „bianko šek“. Rašiho do tejto funkcie nominovala jeho strana Hlas.

Majerský však zároveň tvrdí, že by nepodporili „akéhokoľvek nominanta“. Kresťanskí demokrati hlasovali aj za zvolenie Pellegriniho do tejto funkcie.

Čítajte viac Boj o post šéfa NR SR. Bude Ficova stratégia účinná? Raši podporu Danka nemá: Hlas čaká test

KDH neuzavrelo žiadnu zmluvu či dohodu o spolupráci s koalíciou. Odpovedal Majerský na otázku, či kresťanskí demokrati pomôžu vládnej koalícii presadiť niektoré ústavné zákony. Tvrdí, že budú presadzovať program, ktorý predostreli voličom pred parlamentnými voľbami, všetko ostatné sú podľa neho špekulácie.

„Často sú koaliční poslanci pomotaní a nemajú jasno v kultúrno-etických otázkach, ako by hlasovali,“ povedal. Súčasne položil otázku, či by hnutie Progresívne Slovensko v prípade predloženia zmien vládnou koalíciou o tom, že by páry rovnakého pohlavia mohli uzatvárať manželské zväzky nezahlasovalo za ich prijatie.

Čítajte viac Taraba sa dohodol s KDH na odstrele medveďov. Zvyšku opozície uštedril lekciu z politického marketingu

Obaja diskutujúci sa zároveň zhodli na tom, že nová nemocnica v Prešove je dobrou správou pre pacienta. Podľa Rašiho bude mať strategický význam a zároveň zvýši úroveň v regióne. Majerského vyrušuje, že projekt bude riešený v utajenom režime. Podotkol, že hnutie má voči ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas-SD) viaceré výhrady. Raši deklaroval, že strana ministerku podporuje. Vyvrátil, že by sa diskutovalo o jej odvolaní.