Dolinková stojí pred nesplniteľnou úlohou. Nikto pred ňou ešte nedokázal postaviť dve nemocnice za dva roky

Ak vláda premiéra Roberta Fica (Smer) dovládne do konca svojho funkčného obdobia, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) Slovensku odovzdá dve hrubé stavby budúcich nemocníc. Dva roky do odovzdania sú však pozemky stále bez pracovného ruchu a na stámiliónové projekty sú naviazané financie z plánu obnovy.

Slovensko sa zaviazalo, že hrubé stavby nemocníc v Bystrici a v Martine musia byť hotové do roku 2026 a následne by sa mali do roku 2028 otvoriť pre prvých pacientov. No sľuby sa sľubujú.

Projekt novej martinskej nemocnice sa začal oficiálne písať v roku 2018. Vtedajší premiér Peter Pellegrini (vtedy Smer) sa dohodol s exministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nom. Smer) na tom, že v roku v roku 2026 do nej vstúpi prvý pacient. V tom istom roku sa Penta dohodla so štátom na postavení najväčšej nemocnice. Penta dokázala postaviť a otvoriť Nemocnicu Bory, zo všetkými administratívnymi prekážkami, za päť rokov. Nemocnica z dielne Penta Hospitals stála 250 miliónov eur a má viac ako 400 lôžok a prvých pacientov privítala v marci 2023. Nová univerzitná nemocnica nemala začiatkom roka ani vysporiadané pozemky.

„Ak hovoríme o hrubej stavbe vo forme hotového zatepleného plášťa a strechy, vrátane okien a sietí vedených v obvodových múroch, tak na to by som si nevsadil žiadne peniaze, že sa to podarí do polovice roka 2026. Stačí sa pozrieť na obidve „staveniská“, ako to tam dnes vyzerá,“ zdôraznil zdravotnícky analytika a riaditeľ inštitútu INEKO Dušan Zachar. Podotkol, že stále nie sú podpísané ani zmluvy so zhotoviteľmi stavieb, pričom v Banskej Bystricie je ešte treba zbúrať staré budovy. „V Martine odchádza momentálne osem odborníkov z projektového tímu výstavby novej univerzitnej nemocnice, na čele s jeho šéfkou, čo tiež nie je dobrou správou a zvyšuje to už beztak vysokánske riziko nestihnutia výstavby hrubej stavby do požadovaného termínu,“ upozornil Zachar.

Martinské sny

Nová univerzitná nemocnica Martin sa mala pôvodne začať stavať ešte v roku 2019 a podľa prvých plánov v roku 2026 odovzdať 660 lôžok v novej budove. Situácia sa ale komplikuje, projekt mešká a začína pripomínať neslávne Rázsochy.

Projekt novej martinskej nemocnice dlho narážal na nevyrovnané stavebné pozemky. Tie však štát vo februári získal pod svoju kontrolu.

Nový riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Peter Durný koncom januára upozornil na to, že pri projekte novej martinskej nemocnice sú vážne prekážky. Poukázal okrem iného na to, že nie sú vyrovnané stavebné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve lekárskej fakulty. Vyrovnané nie sú ani pozemky, ktoré patria súkromníkom a týkajú sa prístupovej cesty.

„Vynakladáme maximálne úsilie, aby sa stavebné práce na projekte Univerzitnej nemocnice sv. Martina mohli čím skôr spustiť. Dospeli sme k dohode s Univerzitou Komenského, aj s kľúčovými súkromnými vlastníkmi a vysporiadali sme pozemky pod novú nemocnicu,“ reagovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin Katarína Kapustová.

Aký bol pôvodný plán pre Univerzitnú nemocnicu svätého Martina v Martine? Počet lôžok: 660

Počet operačných sál: 19

Obdobie realizácie: jún 2022 – jún 2026

Koľko bude stáť nemocnica: 330 miliónov eur bez DPH

Stavebné náklady: 235 miliónov eur bez DPH

Medicínske technológie a vnútorné vybavenie: 81 miliónov bez DPH ZDROJ: MZ SR

Tvrdí, že projektový tím je procesne pripravený na to, aby sa v najbližších týždňoch mohol začať predvýkop 85tisíc kubíkov zeminy v rámci hrubých terénnych úprav. „Tender na zhotoviteľa stavby naďalej vyhodnocujeme,“ podotkla. Do pôvodnej súťaže sa vzhľadom na časovú náročnosť projektu neprihlásila žiadna stavebná firma. A to napriek tomu, že ide o investíciu takmer 330 miliónov eur. „Vzhľadom na veľkosť zákazky ide o zložitý a časovo náročný proces a my ho nechceme ohroziť zverejňovaním predčasných informácií,“ priznala.

O niečo lepšie je na tom projekt nemocnice v Banskej Bystrici. Výstavba nemocnice v Banskej Bystrici bola vlani na jeseň zaradená medzi projekty financované z plánu obnovy, pričom hodnota zákazky presahuje 350 miliónov eur.

„V súlade s celosvetovým trendom bude pracoviskom s unikátnym dizajnom, prepracovanou logistikou pacientov, zamestnancov, materiálu, najmodernejšími postupmi a sofistikovanou IT infraštruktúrou pri rešpektovaní základných hodnôt pacienta a s minimálnym vplyvom na životné prostredie,“ chválila sa nemocnica v vlani v októbri.

„Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukciu a stavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta bolo ukončené zverejnením víťazného uchádzača. Do výberového konania sa zapojilo päť záujemcov,“ ozrejmila hovorkyňa nemocnica Ružena Maťašeje a dodala, že následné kroky sú v procese. „Aktuálne projekt nie je v omeškaní,“ spresnila.

Dopadne to ako Rázsochy?

Nová martinská nemocnica však nebola jedinou, ktorú plánoval Pellegrini ešte ak premiér dostavať. S ministerkou Kalavskou sa v rok 2018 dohodol aj na dostavbe nemocnice Rázsochy v Bratislave, ktorá by ako najmodernejšia slovenská nemocnica mala začať slúžiť v roku 2022. Dnes sa však spomína, že nemocnica by mala prvých pacientov prijať až v roku 2038.

Mala to byť pýcha slovenského zdravotníctva, no dnes je to skôr najväčšia hanba. Plány na výstavbu Nemocnice Rázsochy sa začali spracovaním projektovej úlohy a jej schválením 15. júla 1982. Nejaký čas štát tvrdil, že bude stáť skôr, ako súkromná nemocnica Bory. Rovnako neúspešne. Nemocnica dodnes neexistuje, no napriek tomu štát za rôzne štúdie, projektové dokumentácie, búracie práce či vizualizácie stihol za šesť rokov minúť necelých 24 miliónnov eur.

“V kontrolovanom období rokov 2017 až 2023 boli na nezrealizovaný projekt nemocnice Rázsochy vynaložené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 23 879 944 eur,” upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v súhrnnej správe k výsledkom v zdravotníctve.

NKÚ zároveň spochybnil snahu štátu o dokončenie nemocnice z plánu obnovy a upozornil, že ak sa projekt bude mať dokončiť, tak z verejných zdrojov. “V prípade pokračovania projektu Rázsochy bude potrebné zabezpečiť financovanie zo štátneho rozpočtu, čo v súčasnom stave verejných financií bude značný problém,” ozrejmili kontrolóri.

Štát chcel na výstavbu Rázsoch použiť financie z Plánu obnovy vo výške 281 miliónov eur, ale tento zámer sa rezortu na základe nedostatkov pripravenosti projektu v nadväznosti na časový harmonogram nepodaril naplniť. Dnes sa tak skloňuje presťahovanie projektu do inej časti hlavného mesta, či o rekonštrukcii nemocnice v Ružinove. Tá by však podľa štúdie ministerstva zdravotníctva trvala do roku 2038.

“Ministerstvo nedodržalo základné princípy riadenia a uplatňovania metodických postupov pri návrhoch veľkých investičných projektov a ich zaraďovania do fázy realizácie a nedisponuje potrebnými odborníkmi pre významné investičné projekty,” zdôraznil NKÚ s tým, že nedostatky pripravenosti projektu NN Rázsochy v nadväznosti na časový harmonogram boli zistené už po zaradení projektu Rázsochy do Plánu obnovy. Na riziká implementácie projektu poukázala aj Národná implementačná a koordinačná autorita.

“Na základe výsledkov kontroly NKÚ konštatuje, že ministerstvo zdravotníctva nie je dostatočne metodicky a personálne pripravené na realizáciu veľkých investičných projektov. Výsledkom tohto stavu bolo vyradenie projektu nemocnice Rázsochy z Plánu obnovy. NKÚ odporúča rezortu zhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť doteraz vynaložených rozpočtových prostriedkov (23,9 mil. eur) na tento projekt a vyvodiť z výsledkov vnútorného auditu zákonné dôsledky,” upozornil úrad.