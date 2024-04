Chceme prežiť odchod Pellegriniho, uviedol Šutaj Eštok a Dankovi pripomenul rozdelenie pozícií. Saková zostane ministerkou

O novom predsedovi strany Hlas rozhodne snem, ktorý bude v Košiciach 1. júna. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister vnútra a generálny manažér strany Matúš Šutaj Eštok. Reagoval tak na otázku o tom, či bude novým predsedom strany. Dodal, že on sám sa nikdy na žiadnu pozíciu netlačil, ale nebojí sa zodpovednosti. Zdôraznil, že chcú, aby Hlas prežil odchod svojho predsedu Petra Pellegriniho, ktorý bol nedávno zvolený za prezidenta SR, a 15. júna by sa mal ujať svojho mandátu. Poznamenal, že vždy sa vedia dohodnúť, verí, že sa im to podarí aj teraz.

Šutaj Eštok potvrdil, že členovia užšieho vedenia Hlasu majú záujem dohodnúť sa na kandidátovi na nástupcu zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. „Tohto kandidáta, samozrejme, bude musieť potvrdiť snem, ale ja verím, že budeme mať takého lídra, ktorý naplní odkaz Petra Pellegriniho, aby Hlas bol silnou stranou aj po jeho odchode,“ vyhlásil.

Pokiaľ ide o post predsedu parlamentu, ktorý Pellegrini tiež zastával, minister vnútra za prirodzeného kandidáta na túto pozíciu označil ministra investícií Richarda Rašiho, keďže ministerka hospodárstva Denisa Saková, o ktorej sa tiež diskutovalo ako o potenciálnej predsedníčke Národnej rady SR, vyjadrila záujem zotrvať na svojej pozícii. Na špekulácie o tom, či by Hlas prepustil tento post predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi, ktorý oň prejavuje záujem, Šutaj Eštok pripomenul rozdelenie pozícií v platnej Koaličnej zmluve. Rovnako poprel, že by malo dôjsť k zmenám vo vládnom kabinete.

Predseda hnutia Progresívne Slovensko a podpredseda NR SR Michal Šimečka potvrdil, že bude opätovne kandidovať na post predsedu svojho politického subjektu, a to na sneme hnutia, ktorý bude v Košiciach začiatkom mája. „Nikto sa neprihlásil do súťaže, čo ma aj trochu mrzí, ale bude to zdravá súťaž,“ poznamenal. Na posty podpredsedov podľa neho bude väčšia konkurencia. Šimečka nevedel odpovedať na otázku, či bude v PS pôsobiť i neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok. Pripomenul, že Korčok si po voľbách vypýtal priestor na premýšľanie, no dodal, že s ním bude hovoriť. Poprel ale, že Korčok by bol jeho súperom v boji o post šéfa PS.

Na margo toho, koho by progresívci podporili pri voľbe nového predsedu NR SR, Šimečka povedal, že „v tejto chvíli si nevie predstaviť, že by podporili ďalšieho kandidáta zo strany Hlas“. Poukázal pritom na spôsob, akým Pellegrini v posledných mesiacoch riadil parlament, spomínal napríklad utínanie diskusie.

Šimečka odpovedal aj na výčitku oponenta v diskusii, prečo PS nepodporilo v parlamente 13. dôchodky. „Ak by vláda doteraz predstavila reálne riešenia na konsolidáciu verejných financií, podporili by sme to. Namiesto toho však prichádza s ďalšími výdavkami, ktoré nie sú kryté,“ upozornil Šimečka, ktorý sa obáva, že Slovensko nastúpilo na tzv. grécku cestu a krajine hrozí štátny bankrot. „Ak k nemu dôjde, a tá trajektória tam je, a Slovensko nebodaj príde aj o eurofondy, postihne to všetky vrstvy obyvateľstva vrátane dôchodcov,“ zdôraznil.

Šutaj Eštok odmietol hrozby o štátnom bankrote. Za zlým stavom verejných financií vidí predchádzajúce vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera i Ľudovíta Ódora. Riešenia kompenzácií zvýšených výdavkov má predstaviť minister financií Ladislav Kamenický (Smer).