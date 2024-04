Plaváková: Situácia okolo postu predsedu parlamentu je zvláštna. Drucker o zmenách vo vláde nevie

Poukázala, že od prezidentských volieb už uplynul určitý čas, no stále nie je jednoznačne známa konkrétna nominácia na túto pozíciu. Dodala, že najprv sa hovorilo o týždňoch, teraz zaznievajú hlasy o tom, že by to mohlo byť až po júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Pripustila, že je možné, že by ministra investícií Richarda Rašiho (Hlas) progresívci nepodporili, poukázala pritom na to, že PS v minulosti podporilo Pellegriniho na tento post. ale „z toho, akým spôsobom riadil parlament, boli mimoriadne sklamaní". Je toho názoru, že koalícia sa nevie dohodnúť na tom, kto bude novým šéfom parlamentu. „Má to aj reálne dopady na chod parlamentu,“ zdôraznila. „Ja sa naozaj pýtam, ako sa dá takýmto spôsobom vládnuť,“ dodala poslankyňa.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) poprel, že by malo dôjsť k nejakým zmenám na ministerských postoch, o ktorých sa v poslednom čase špekulovalo v médiách. Rovnako pri obsadzovaní postu predsedu parlamentu zdôraznil rozdelenie postov na základe Koaličnej zmluvy. Strana Hlas si chce tento post ponechať, hoci oň prejavuje záujem predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Premiér Robert Fico sa zas pred časom vyjaril, že by chcel Danka na čele parlamentu.

Plaváková sa viackrát spýtala Druckera, ako môže byť súčasťou tejto vlády. Poukazovala pritom na rôzne medializované a kritizované kroky členov vlády – ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu či štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu (všetci nominanti SNS). Obrátila sa na Druckera s tým, že sa voči ich krokom či vyjadreniam nikdy nevymedzil.