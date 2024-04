Boli sme sa pozrieť, ako funguje zubná turistika. Plomby, implantáty aj strojčeky vás v Srbsku vyjdú násobne lacnejšie

Na Slovensku by si opravu zubov nemohli dovoliť alebo by za ňu zaplatili dva- až trikrát viac. Reč je o Slovákoch, ktorí cestujú za zubnou turistikou za hranice. Kým v minulosti to boli obce neďaleko slovensko-ukrajinských hraníc alebo maďarský Mosonmagyaróvár, dnes sú v kurze srbská obec Kysáč a mestá Nový Sad či Báčsky Petrovec. Pacienti zo Slovenska sem jazdia k stomatológom, ktorí sú potomkovia pred storočiami presídlených Slovákov, doteraz hovoria slovenčinou a zachovávajú tu slovenské zvyky. Ich ceny sú pre našincov výhodnejšie. Oprava chrupu mimo Slovenska sa im stále vyplatí aj keď majú zaplatiť ubytovanie a pohonné hmoty. Koľko stojí plomba, implantát či korunka sme zisťovali priamo v srbskom Kysáči.

Do Kysáča, ktorý sa nachádza vo Vojvodinskom kraji, sme vyrazili v spoločnosti trojčlennej posádky v pondelok krátko popoludní z pumpy neďaleko bratislavských Zlatých pieskov. Pre Leu, Marínu a Janu to bola prvá zastávka po necelej hodine cesty. Vyrážali z Nového Mesta nad Váhom a pred sebou mali ešte päť hodín v aute. Rýchla káva, toaleta, kontrolná otázka „máš občiansky?“ a vydali sme sa na diaľnicu. Najbližšia zastávka s krátkym strečingom nôh nasledovala až na maďarskej diaľnici. Inak plynulú premávku narušili až popoludňajšie špičky pred Budapešťou.

Po rýchlom oťukaní sa prišli na reč nielen vtipné historky, ale aj samotný dôvod návštevy. „Poistili ste sa? Cestujeme mimo Európskej únie,“ pripomenula Marína. Po vyplnení online poistenia sa o zuboch najskôr rozrozprávala Jana. Zubárov nemala rada od detstva a lekári si ju pamätali ako „tú, ktorá robí v ambulancii cirkus“. V utorok o 10.00 ju čakalo trhanie troch zubov a výmena zubnej náhrady. So stomatológmi nemala dobré skúsenosti, zlé spomienky má najmä na časy, kedy bola ešte dieťa.

„Nikdy mi nepovedali, čo ma čaká, bála som sa,“ priznala medzi rečou s tým, že za dekády vystriedala viac ako troch zubných lekárov. „Dnes je situácia iná. Doktorka Ana mi vždy povie, ako veľmi to môže bolieť, čo sa chystá robiť, aká bude približne cena. Aj preto so mnou cestuje moja dcéra Lea,“ vysvetľovala. Jana cestuje za zubnou turistikou už rok a pol. Keď sa jej po prvých termínoch lekárka Ana Meši osvedčila, vzala k nej aj svoju dcéru, ktorá túžila po rovnom dvojrade bielych perličiek. Ak by mala Jana platiť za opravu svojho chrupu a dcérinho fixného strojčeka, matka samoživiteľka by musela investovať tisíce eur.

Marína sa sústredí ticho na cestu. Z času na času zahreší, keď ju obieha rakúsky vodič Porsche alebo ju v ľavom jazdnom pruhu brzdí vodič dodávky. Do Kysáča začal pred rokmi cestovať za zubnou turistikou jej otec, dovtedy mal strach z bielych plášťov. Dobrú recenziu na slovenské zubárky neďaleko Nového Sadu dal Maríne a Jane práve on. Do Srbska síce chodil každé štyri mesiace viac ako dva roky, no dnes je majiteľom vynoveného chrupu a odporúčania posúva ďalej. Jeho nové hryzáky, očné zuby a stoličky sa dnes vynímajú aj na facebookovej stránke kysáčskej lekárky. „Pozri, toto robila tatovi,“ ukazuje na fotke z Facebooku Marína počas poslednej zastávky pred hranicami.

Navigácia Sygic nás posiela k menšiemu z dvoch hraničných priechodov. Tesne pred Röszke-Horgoš pacientky takmer zborovo skríknu: „Dáta!“. Hoci viac ako 6,5-miliónové Srbsko požiadalo o členstvo v Európskej únii už v roku 2009, doteraz jej súčasťou nie je. Výhoda, ktorú majú krajiny v spoločenstve, teda rovnaké ceny za volanie, sms správy či mobilné dáta, tak absentuje.

Po dvoch kontrolách občianskych preukazov – jednej u maďarskej colníčky a druhej u srbskej, sa pomaly rozbiehame ďalej od hraníc. Po hodine na takmer prázdnej diaľnici sa čierna Škoda Octavia menom Hermióna, blíži ku Kysáču. „Tento most tu naposledy nebol,“ hovorí Lea, ktorá sem jazdí každé štyri mesiace na výmenu „drôtika a gumičiek“ na fixný strojček.

V reštaurácii vedľa rodinného domu prerobeného na apartmán nás čaká zväzok kľúčov. Po rýchlom ubytovaní sa, ktoré nás stojí na noc pätnásť eur a nachádza sa len osem domov od zubnej ordinácie, začína byť posádka hladná a tak smerujeme k miestnemu podniku. Odor grilovaného mäsa a čevapčiči sa šíri až ku kostolu. Čašníčka prináša po chvíli na stôl obrovský tanier s haldou jedla údajne pre troch. „Moja posledná večera, musím sa najesť, zajtra budem jesť len kaše,“ hovorí Jana. Večera s nápojmi vyšla trojicu v prepočte asi dvadsať eur, teda necelých sedem eur. Zo zvyšku, ktorý zostal na tanieri, by sa pokojne najedol ešte jeden ďalší človek. Aj neskôr sa ukázalo, že srbské reštaurácie surovinami nešetria.

Lacnejšie strojčeky aj plomby

Po bohatých raňajkách kráčame v utorok ráno krátko pred desiatou k stomatologickej ambulancii doktorky Any Meši. Lei, Maríne a Jane sú tieto priestory dobre známe a suverénne vstúpia do čakárne. Automaticky ich pripojí k sieti Wi-Fi. Zrak nám padne na konferenčný stolík v čakárni s množstvom letákov. Jeden z nich pozýva na zubnú turistiku v Srbsku. Dovtedy sme si mysleli, že je to len zľudovené pomenovanie, no zdá sa, že ide o premyslený marketingový ťah. Okrem opravy zubov za „výhodné ceny“ totiž lekári lákajú aj na skvelé turistické lokality v okolí s ubytovaním a prepravou.

Marínu, ktorá sa pre fixný strojček rozhodla až v tridsiatke, síce čaká zákrok až popoludní, ale chcela zistiť informácie pre kamarátov a tiež podporiť Janu, ktorá si medzičasom sadla do kresla. „Tieto fialové steny ma upokojujú,“ poznamená Marína kým čakáme na Anu, ako ju pacientky familiárne volajú.

„Na Slovensku som zaplatila v roku 2021 za opravu zubného kazu a bielu plombu 90 eur. Po dvoch týždňoch sa mi zlomila,“ opisuje Marína. Keď jej v auguste toho istého roku zubárka v Novom Meste nad Váhom zistila 15 kazov, voľné termíny mala až na marec. „Povedala som si, že nemôžem toľko čakať. Do Srbska som vycestovala prvýkrát 17. novembra 2021. Sedem kazov mi opravili v Kysáči v priebehu troch dní. Naposledy som za maličký kaz na očnom zube dokonca ani neplatila,“ pokračovala s tým, že popri návštevách ambulancie si stihla pozrieť Belehrad aj Nový Sad.

Približné ceny zubných strojčekov na Slovensku snímateľný strojček: od 450 eur kovový fixný strojček: 2 000 – 3 000 eur keramický fixný strojček: 3 500 – 4 000 eur takzvaný neviditeľný strojček: 3 500 – 5 000 eur

Fixný kovový strojček vyšiel Marínu u Any na 1400 eur, rovnakú sumu zaplatila aj Lea. „Platila som ho na dvakrát. Na začiatku 700 eur, druhú polovicu až po roku. Keď mi odpadne zámok alebo gumička, nič viac už platiť nemusím,“ hovorí s tým, že i keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, po zohľadnení nákladov na ubytovanie, stravu a dopravu ide stále o výhodnejšiu sumu, ako by nechala u zubárov na Slovensku.

„Moja teta, ktorá žije v Amerike, chodí zase k zubárovi do Piešťan. V meste patrí síce k najdrahším, no stále sa jej oplatí viac ako v zámorí. V USA by sa nedoplatila. Inú skúsenosť má zase moja sestra, ktorá žije v kanadskom Vancouveri. Jej partner má v rámci zamestnania benefity, ktoré zahŕňajú stomatologickú starostlivosť pre celú rodinu, teda aj pre sestru a syna,“ podotkla.

Keď sa Marína poinformuje, prihovoríme sa lekárke. „Vás nepoznám, prišli ste na zuby?“ pýta sa, no vysvetlíme jej, že cestu sme sem merali z iného dôvodu. „Samozrejme, odpoviem vám na otázky,“ sľúbi sa Ana a ospravedlňuje sa za svoju slovenčinu, ktorej však dobre rozumieť.

Čo sa skrýva za nízkymi cenami?

Cenníky zubárov v Kysáči sú v porovnaní s tými slovenskými výrazne nižšie a potvrdzujú, že Slovákom sa sem za zubárskou turistikou oplatí dochádzať. Štatistický úrad Slovenskej republiky priniesol začiatkom roka informáciu, že vlani ceny stomatologických zákrokov vzrástli o 19,3 percenta, teda takmer o pätinu. Hlbšie do vreciek museli siahnuť nielen pacienti na Slovensku, ale aj samotní zubári. V dôsledku pandémie, inflácie a tiež vojny na Ukrajine im totiž narástli výdavky na prevádzku ambulancie.

Slovenskí stomatológovia zaplatia viac za prenájom priestorov a energie, no aj zubný materiál či platy zamestnancov. Kým v bratislavskej Rači vyjde zubárku Martinu, s ktorou sme komunikovali pred časom, prenájom priestorov po novom 3250 eur (predtým 2972 eur), stomatologička v Kysáči platí už roky mesačne v prepočte 200 eur. No aj ona priznáva, že ceny museli od pandémie jemne zvýšiť. Odrazil sa v nich drahší materiál, protetická zubná technika, drahšie sú aj energie a nástroje. „Ceny sme zdvihli tak, aby sme mohli poskytnúť naše intervencie väčšine pacientov vzhľadom na možnosť zaplatenia u nás,“ uviedla pre Pravdu.

Slovenskí zubári museli v posledných rokoch ceny zákrokov zdvihnúť, svoje cenníky nám pre porovnanie poskytla stomatologička Martina z bratislavskej Ra­če. Zákrok 2021 2022 2023 Nárast za 2 roky Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie 24,00 € 28,00 € 28,00 € + 4,00 € Preventívna stomatologická prehliadka 15,00 € 18,00 € 18,00 € + 3,00 € RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10,00 € 10,00 € 10,00 € bez nárastu Povrchová-slizničná anestéza 2,00 € 2,00 € 2,00 € bez nárastu Injekčná anestéza-intraligamentálna 10,00 € 10,00 € 12,00 € + 2,00 € Ochranné pomôcky pri práci 6,00 € 6,00 € 10,00 € + 4,00 € Nasadenie kofferdamu 8,00 € 8,00 € 10,00 € + 2,00 € Keramická fazeta 220,00 € 250,00 € 270,00 € + 50,00 € Kovokeramická korunka 215,00 € 225,00 € 300,00 € + 85,00 € Celokeramická korunka 245,00 € 245,00 € 300,00 € + 55,00 € Zirkonoxidová korunka 345,00 € 345,00 € 370,00 € + 25,00 € Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa od 42,00€ od 42,00€ 42,00 € bez nárastu Biela 1-plôšková výplň, veľký rozsah od 45,00€ od 45,00€ 60,00 € + 15,00 €

Nárast cien bol podľa Any len mierne viditeľný pri plombách. „V tejto obci pracujem 14 rokov, predtým som pracovala 17 rokov v druhej obci. Za tých 14 rokov poskočili ceny protetických náhrad. Najviac kovovo-keramických koruniek a potom trochu akrylové protézy. Keďže ich používajú hlavne starší ľudia, penzisti, tam sme obozretní čo sa týka hranice cien. Musíme myslieť na tieto skupiny, pretože najviac pacientov máme odtiaľto,“ vysvetlila.

Slovenských pacientov zo Slovenska má, no ako hovorí, nie je ich až tak veľa. Pozitívne referencie sa šíria veľmi rýchlo a Slováci jej služby odporúčajú ďalej. „Keď už bol niekto u nás, poslal nám sem svojich známych,“ hovorí s tým, že do roka ich príde na zubnú turistiku dvadsať až tridsať, no sú ordinácie, do ktorých chodí oveľa viac našincov. „Tí, ktorí prídu prvý raz obyčajne potrebujú viackrát prísť kvôli príprave aj zákrokom, takže ich návštevy sa opakujú. Málokedy sa stane, že prídu len raz,“ pokračuje.

Najčastejšie jej služby využívajú pacienti s takzvanou parciálnou bezzubosťou, ktorí potrebujú protetické náhrady. „Nerobíme nič „na hneď“, pretože to prináša riziko. Pacient je tu, tak sa urobí implantát, po troch mesiacoch príde na rad prvá integrácia, potom je možné zatváranie s náhradami,“ opisuje s tým, že zo Slovenska k nej cestujú aj záujemcovia o fixné strojčeky. „Do ambulancie k nám pravidelne prichádza kolegyňa z Nového Sadu, ktorá sa zaoberá čeľustnou ortopédiou. Chodia k nám pacienti zo Slovenska a tiež naša mládež, ktorá študuje na Slovensku a zostala tam. Väčšina si sem chodí urobiť strojčeky,“ pokračuje.

Foto: Henrieta Mihalková Doktorka, zubárka, stomatologička Ana Meši, Kysáč Pacienti sú voči Ane otvorení a priznávajú, že jej ceny sú pre nich prijateľnejšie ako na Slovensku.

Anini pacienti zo Slovenska podľa nej otvorene priznávajú, že ich do Srbska láka cena a tiež možnosť dohodnúť si vopred termín, ktorí si prajú. Vychádza im v ústrety. „Hovoria o tom, že by ich to stálo viacej (na Slovensku, poz. red.), a preto sa rozhodli prísť. Niekto si to prepočíta a nevyplatí sa mu to. Niektorí sem zase chodia k príbuzným, tak sem chodia na kontroly. Skúsenosti sú rozličné,“ uzatvára.

Keď Anu navštívime po druhýkrát, spontánne sa rozhovorí o ďalších dôvodoch, ktoré rozhodujú o nízkych cenách. Jedným z nich je množstvo absolventov, ktorí každoročne v Srbsku ukončia štúdium stomatológie. Veď len v päťtisícovej obci pôsobia štyri zubné ordinácie. Ana vysvetľuje, že ak konkurenčný alebo nový zubár zníži cenu a ona nechce prísť o pacientov, musí sa jeho cenám prispôsobiť, no zároveň neznižovať latku kvality.

Najväčší trhák? Implantáty a korunky

Zubárka Marina Francisti ordinuje neďaleko Any. Ich ambulancie sa nachádzajú na rovnakej ulici asi 500 metrov od seba. Nehnuteľnosť, v ktorej sa nachádzajú okrem ambulancie aj dva apartmány, Marina s krátkym i v mene vlastní. Keď jej spomenieme, že ceny nájmov sa v Bratislave pohybujú v tisíckach, podotýka, že to nemožno porovnávať. „Nie je adekvátne porovnávať Bratislavu s Kysáčom. Kysáč je predsa malá dedinka v blízkosti Nového Sadu. Myslím si, že v Belehrade, čiže v hlavnom meste Srbska, je tiež podobná situácia. Konkrétne v Kysáči nie sú také vysoké nájmy. Moja ambulancia je mojím majetkom, takže náklady nemáme,“ priblížila Pravde.

Na margo drahších zubárov na Slovensku reagovala, že ceny za niektoré zákroky v Srbsku vzrástli, iné nie. Aj jej ceny vzrástli, no také zdraženie ako na Slovensku nezaznamenala. Vyššie náklady sa prejavili v jej prípade najmä na cenách energií.

„Od kedy ordinujem sa napríklad zvýšila cena za protetiku, z materiálov zdraželi aj kov a keramika. Výplne zostali na rovnakej úrovni a tiež anestézie. Implantáty tiež nezdvíhali svoju cenu. Aké boli ceny predtým neviem, keďže som neordinovala. Možno sa tie ceny menili v minulosti, ale v tomto období nie. Čo sa týka tej protetiky, tam sme aj my zdvihli ceny,“ spresnila lekárka, ktorá ordinuje štyri roky. V ambulancii má tri kreslá, Ana dve. U Mariny pracujú siedmi zdravotníci – štyria stomatológovia a tri sestričky.

Foto: Henrieta Mihalková Marina Francisti, zubárska turistika, Srbsko Tím stomatologičky Mariny Francisti.

„Máme všetko čo patrí k stomatológii, aby to bolo rýchlejšie. V Kysáči máme aj zubnú techniku. Máme dvoch externých chirurgov, s ktorými spolupracujeme. Máme ortodontkyňu, ktorá sa zaoberá strojčekmi,“ priblížila s tým, že v Kysáči pracujú s pacientmi zo Slovenska ešte dve ďalšie ambulancie. „Jedna klinika by to všetko nezvládla. Každý má pravdepodobne nejaký diel Slovenska, odkiaľ mu ľudia chodia,“ hovorí.

Merať cestu do Srbska kvôli oprave jedného zubného kazu by sa nevyplatilo, najviac Slovákov sem jazdí za väčšími zákrokmi a s náročnejšími diagnózami. „Najčastejšie je to paradentóza. Ľudia potrebujú implantáty, korunky, všeobecne protetiku – mobilnú aj fixnú. Chodia nám, ale nie tak často, aj ortodontickí pacienti,“ opísala Marina s tým, že pri strojčekoch trvá liečba do dvoch rokov. „Kontroly s výmenou elementov na strojčekoch si dohadujeme zvyčajne na soboty. Hľadíme na to, aby to nebolo príliš často, pacienti sem chodia asi každé tri až štyri mesiace. Za tri- až štyrikrát menšiu cenu sa im dajú zuby do poriadku. Hovoria, že sa im vyplatí chodiť aj tu pobudnúť deň-dva počas kontrol a majú finančný benefit,“ pokračuje kysáčska stomatologička.

Pacientom sa rovnako ako Ana snaží zabezpečiť kompletný servis – od stomatológie, ubytovania až po dopravu. „Chodí nám sem veľa Slovákov aj z diaspóry zo Švajčiarska. Po nich chodíme na letisko. Snažíme sa im to zjednodušiť,“ rozpráva. Keď zadáme správne slová do vyhľadávača na sociálnej sieti, objaví sa množstvo príspevkov ponúkajúcich dopravu. Niektorí naopak, transport len hľadajú.

Marína pred štartom z Nového Mesta nad Váhom natankovala naftu za 80 eur, pred odchodom zo Srbska za 75 eur. Keďže sme sa v aute tam aj späť viezli štyri a neminuli sme celú nádrž, pohonné hmoty nás vyšli na hlavu necelých 28 eur. Za mýto sme v Maďarsku zaplatili 20 eur a v Srbsku šesť eur, teda šesť eur a 50 centov na osobu. Dokopy cesta vyšla jednu turistku 34,5 eura.

Porovnali sme ceny vybraných zákrokov v Kysáči, Novom Meste nad Váhom a v hlavnom meste. Stomatologický výkon Kysáč (€) NMnV (€) BA (€ *) Kompozitná (biela) plomba 30–50 od 80 74–93 Bielenie zubov 150–200 od 200 x Extrakcia, vytrhnutie zuba 30–50 60 – 120 72–167 Implantát 450 od 650 790–1190 Kovokeramická korunka 85–100 od 385 400 Bezkovová zirkónová korunka 180 od 450 495 Dočasná korunka 30 od 38 x Suma, ktorú pacient uhrádza, ak v predchádzajúcom roku absolvoval zubnú prehliadku. Koľko zaplatil pacient v Bratislave za tri plomby? Aj pacient Matej navštívil vo štvrtok zubného lekára, ale na Slovensku. Pre porovnanie, za opravu troch zubných kazov v jednej z bratislavských zubných ambulancií zaplatil 421 eur, pričom navštevuje stomatológa, ktorý má zmluvy s poisťovňami. Ako však priznal, vlani neabsolvoval zubnú prehliadku a tak si sumu musel uhradiť v plnej výške. „Očakával som, že finálna suma za tri biele fotokompozitné plomby nebude nízka, no že prekročí štyristo eur ma zaskočilo,“ uviedol pre Pravdu. Ak by Matej potreboval nový implantát na rovnakej klinike v Bratislave by ho to stálo 790 až 1190 eur, na jednej z kliník v Novom Meste nad Váhom by to zase bolo od 650 eur. V Kysáči sa cena implantátu začína na 400 eurách. Foto: Henrieta Mihalková blok, zubár, Bratislava Pacient Matej zaplatil za opravu troch zubov v Bratislave vyše 400 eur.

Koľko ich vyšla cesta a ubytovanie

Jana hovorí, že ak si zráta všetky výdavky, vždy je suma nižšia ako tá, ktorú by nechala za dverami ambulancie na Slovensku. Do Kysáča ju lákajú nižšie sumy v cenníkoch, ktoré lekári automaticky prepočítavajú na eurá, ale aj prístup. V utorok popoludní v Kysáči podstúpila kvôli paradentóze trhanie troch spodných zubov. „Okrem toho mi ešte rezali nad hornou perou, kde mi uvoľňovali kožu, aby získali trochu viac priestoru na vrchné zuby. Mám po rázštepe, takže mám dosť komplikovanú sánku. Všetky zákroky mi stomatológovia spravili v priebehu dvoch dní,“ priblížila. Počas predchádzajúcich návštev jej odstraňovali starú korunku, vytrhali jej osem zubov a urobili odtlačky pre náhradu. Pri takom rozsahu zákrokov, aké má za sebou Jana, by ceny na Slovensku boli podstate vyššie. Pred prvou cestou do Srbska si ich výšky zisťovala u svojej lekárky na Považí.

„Keď som sa bola pýtať na stiahnutie starej korunky a vytrhanie zubov na vrchnej čeľusti a nové zuby, tak mi lekárka na Slovensku pred dvomi rokmi povedala, že by ma to vyšlo 1500 až 2000 eur. V Kysáči som zaplatila za to 680 eur. Ďalšie zákroky som už na Slovensku nezisťovala, ale za vytrhnutie troch zubov, za chirurgický zákrok (100 eur) a úpravu spodnej čeľuste mostíku, lebo mi dodali zuby, ktoré mi museli vytrhnúť, som zaplatila 260 eur,“ ozrejmila. Nárast cien za zákroky v Srbsku si síce všimla, no stále sú popri cenách na Slovensku podľa nej zanedbateľné. Pri prvom trhaní zubu zaplatila 25 eur a teraz 31 eur.

Citeľný rozdiel v porovnaní so Slovenskom sme si všimli aj na účtenke za raňajky či večeru v reštaurácii neďaleko ubytovania v Kysáči. Keď sa nášmu stolu prihovorí čašník a zistí, že trojica pochádza z Nového Mesta nad Váhom, okamžite ukáže dvojrad zdravo vyzerajúcich zubov. Mesto na Považí mu je dobre známe, v apríli tam hrali s kysáčskym ochotníckym divadlom na Festivale Aničky Jurkovičovej. Optimizmus a milý prístup Slovákov v Kysáči pôsobí v porovnaní s pochmúrne naladeným povolebným Slovenskom osviežujúco.

Keď sa zastavíme v Kultúrnom centre Kysáč, kam sa ideme pozrieť ako bežní turisti, privítajú nás nová zamestnankyňa Sandra, fotograf Pavel Surový a scénograf ochotníckeho divadla Ondrej Srnka. Ochotne nás prevedú centrom, poukazujú fotografie krojovaných dievčat, porozprávajú nám na čom pracujú. Nás sa na oplátku spýtajú, či sme prišli na zubnú turistiku. Odhadnúť Slováka, ktorý k nim prichádza na opravu chrupu a toho, ktorý do Kysáča cestuje za rodinou, už vedia.