V Srbsku ma zuby vyjdú dvakrát lacnejšie, opadol aj strach zo zubárov. V detstve ma jeden vyfackal, hovorí pacientka Jana

Nedôveru voči zubárom si Jana vypestovala ešte ako dieťa. Narodila sa s rázštepom a zubárske kreslo sa jej spája s mnohými nepríjemnými spomienkami. Z kovových lesklých predmetov má strach doteraz, no od kedy navštevuje stomatologickú ambulanciu v srbskom Kysáči, podstatne sa zmiernil. Otvorene priznáva, že veľký podiel na rozhodnutí cestovať k zubárovi stovky kilometrov zohrala finančná náročnosť. Za zákroky tam necháva približne dva- až trikrát menej ako na Slovensku. Peniaze ju totiž stojí nielen starostlivosť o svoje zuby, no aj chrup najmladšej dcéry. Ako funguje dentálna turistika a koľko do nej investovala, sme sa Jany pýtali na ceste zo Srbska.

Reportáž o dentálnej turistike v Srbsku, spolu s príbehmi troch pacientok a videami stomatologických ambulancií v obci Kysáč, nájdete v článku nižšie.

Pacientky Jany sme sa pýtali:

prečo sa rozhodla vymeniť slovenských zubárov,

koľko by ju zákroky stáli u nás,

akú sumu zaplatila za posledné zákroky v Kysáči,

koľko zaplatila za dcérin fixný strojček.

Práve sme na ceste zo srbského Kysáču (štvrtok 18. apríla, pozn. red.), kde sme strávili tri dni. Vy ste tam boli na návšteve stomatologickej ambulancie. Prečo navštevujete zubnú ambulanciu stovky kilometrov od Slovenska?

V prvom rade je to určite kvôli financiám. Mala som odporúčanie, že to tam vyjde oveľa lacnejšie ako na Slovensku. V druhom rade, o čom som sa aj presvedčila, je to kvôli priateľskému a rodinnému prístupu, prostrediu, a z môjho laického pohľadu aj kvôli profesionalite.

Ako dlho musíte cestovať do Srbska, ak si chcete dať urobiť nejaký zákrok?

Dĺžka cesty sa odvíja od toho, či sú na cestách zápchy. Inak sa to dá zvládnuť v priebehu šiestich hodín.

Cestovali ste za zubnou turistikou do Srbska po prvý raz?

Nie, do Kysáču dochádzam už rok a pol kvôli sebe dvakrát, väčšinou je to však kvôli dcére, ktorej som dala urobiť zubný strojček. Ten takisto vyjde oveľa lacnejšie na Slovensku.

Tento raz ste cestovali do Srbska cestovali s dcérou a vašou kamarátkou. Odkiaľ ste sa dozvedeli o lekárke, ktorú navštevujete?

Od kamaráta, ktorý mal kolegu zo Srbska. Jeho sesternica pracuje v Kysáči ako zubárka. Najskôr som bola na konzultácii, páčilo sa mi tam, tak som to vyskúšala. Iné ambulancie som nezvažovala, bola to prvá voľba. Keby sa mi to na prvý pokus nepáčilo alebo by som s niečím nebola stotožnená, tak by som určite aj kvôli cene zvažovala inú ambulanciu, ale nemala som na to dôvod.

Aké úkony vám robili v Kysáči v ambulancii a koľko ste za ne zaplatili?

Tento raz mi trhali tri spodné zuby kvôli parandentóze, aby som si mohla dať urobiť nové spodné zuby. Vrchné už mám. Bolo to tiež kvôli dcére, ktorá išla na pravidelnú výmenu drôtika a gumičiek na strojček. Okrem toho mi ešte narezávali ďasno nad hornou perou, kde mi uvoľňovali kožu, aby získali trochu viac priestoru na vrchné zuby. Mám po rázštepe, takže mám dosť komplikovanú sánku. Všetky zákroky mi stomatológovia spravili v priebehu dvoch dní.

Aké zákroky vám robili predtým?

Počas predchádzajúcich návštev ma po prvej konzultácii objednali na konkrétny termín. Odstraňovali mi starú korunku, ktorú som mala na celej vrchnej čeľusti. V priebehu dvoch dní mi vytrhli osem zubov, urobili mi odtlačky a o ďalšie tri dni som odchádzala domov s novými zubami.

Zahŕňa starostlivosť v cudzine aj starostlivosť po zákroku? Mám na mysli, či vám napríklad lekár predpíše lieky proti bolesti alebo antibiotiká.

Áno, doktorka sa ma vždy spýta, či potrebujem lieky na uľavenie od bolesti. Tie si však nosím so sebou zo Slovenska. Mám odskúšané, ktoré na mňa fungujú. Tento raz mi predpísala antibiotiká. Ich cena bola menšia ako na Slovensku.

Nachádza sa infraštruktúra ako sú lekárne priamo v Kysáči?

Viem minimálne o troch lekárňach priamo v obci.

Ceny zubárov vlani na Slovensku vzrástli takmer o pätinu. Máte predstavu, koľko by vás to vyšli spomínané zákroky na Slovensku?

Mám to zistené. Keď som sa bola pýtať na stiahnutie starej korunky a vytrhanie zubov na vrchnej čeľusti a nové zuby, tak mi lekárka na Slovensku pred dvomi rokmi povedala, že by ma to vyšlo 1500 až 2000 eur. V Kysáči som za to zaplatila 680 eur. Ďalšie zákroky som už na Slovensku nezisťovala, ale za vytrhnutie troch zubov, za chirurgický zákrok (100 eur) a úpravu spodnej čeľuste mostíku, lebo mi dodali zuby, ktoré mi museli vytrhnúť, som zaplatila 260 eur.

Na Slovensku významne zdraželi aj ceny zubných strojčekov. Rozhodovala cena v Srbsku aj v prípade vašej dcéry?

Na Slovensku som to zisťovala a so všetkými výmenami drôtikov a gumičiek by ma to vyšlo tri- až štyritisíc eur. Z mojej skúsenosti viem, že zubári uvádzajú nižšie ceny, no zabudnú dodať každú výmenu gumičky a drôtika, potom sa poplatky šplhajú do tých troch- až štyroch tisíc eur. V Srbsku som zaplatila najskôr 700 eur, keď sme sem prišli prvýkrát, kedy zubárka nasadila dcére strojček. Ďalších 700 eur som zaplatila po roku. Liečba ešte nie je ukončená, ale už nič viac neplatím – ani za gumičky, ktoré jej dáva aj domov, ani za výmenu drôtikov. Celková cena za kovový fixný strojček je teda 1400 eur.

Zubárky v Kysáči nám potvrdili, že ceny za stomatologické zákroky rástli aj u nich, no nie tak ako na Slovensku, kde to bolo vlani približne o 19,3 percenta. Spomenuli ste, že do Srbska cestujete za zubnou turistikou už dlhšie. Pocítili ste nárast cien aj u nich?

Ak si dobre spomínam, pri prvom trhaní zubu som platila 25 eur, a teraz 28 eur alebo 31 eur. Ten nárast nie je až tak veľmi citeľný.

Foto: Henrieta Mihalková zubárska turistika, Srbsko, Kysáč Pacientku Jana je so službami v Srbsku spokojná, doktorka Ana je pomohla prekonať strach zo zubárov.

Spomínali ste mi, že zubárov nemáte v láske od malička. Kedy u vás vznikol strach z bielych plášťov?

Nie je to úplne strach z bielych plášťov, je to strach len zo zubárov, pretože som ako dieťa mala rázštep, s ktorým som sa aj narodila. Ak mi niekto vchádzal do úst s niečím lesklým a kovovým, mávala som odvtedy panické ataky. Na Slovensku sa so mnou „nikto nehral“, doktori ma prefackali a robili úkony v štýle „otvor ústa a ide sa“. Hanbím sa, no ako dospelá mám ešte stále veľmi veľký strach, ale v Kysáči som ho prekonala. Pri mojom strachu môžem zodpovedne povedať, že ide o absolútne bezbolestný prístup. Človek urobí minimálny pohyb, nieto zvuk, naznačí, že sa mu niečo nepáči, „v tú ranu“ prestanú. Upokoja človeka, porozprávajú sa, dajú mu čas na spamätanie sa a až potom sa opýtajú, či môžu pokračovať vo výkone. Myslím, že aj keby boli v Srbsku drahší, tak tam idem len kvôli prístupu.

Stihli ste už vyčísliť, koľko vás trojdňová cesta vyšla? Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že spolu s dopravou, jedlom a ubytovaním sa takáto zubárska turistika nemusí vôbec vyplatiť a vyjde to drahšie.

Určite nie. Ubytovanie sa nachádza len pár domov od ambulancie zubárky. Je tam maličký rodinný penzión, kde vždy bývame. Jedna noc tu vyjde 15 eur. Ak by šiel človek sám autom, cesta ho tam aj späť vyjde asi 120 eur. Teraz sme v aute cestovali štyri, takže ma cestovné vyšlo na 34,5 eura. Ak to zrátam ešte stále by som sa nedostala ani len na cenu ošetrenia na Slovensku.