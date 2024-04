Hrdá a slušná, nie transsexuála, hovorí o slovenskej kultúre Fico. Šimkovičová tvrdí, že rezort čelí útokom

Šimkovičová, Danko a Taraba k zmenám v RTVS Video

Šimkovičová hovorila o útokoch na jej rezort. „Hovoria, že sme nekompetentní a neprofesionálni,“ upozornila. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala dementoval, že rezort chce zoštátniť kaštieľ v Budmericiah a odmieta, že by sa chystal na post riaditeľ zatiaľ ešte RTVS. Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STaR) prerokuje vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v Dolnej Krupej.

Šimkovičová informovala tiež, že ministerstvo plánuje v najbližších dňoch otvoriť aj otázku financovania cirkví, Matice Slovenskej či národnostných menšín. Matica má k tohtoročnému rozpočtu získať od štátu o pol milióna eur navyše. Od budúceho mesiaca chce rezort podporiť vstup Slovenka do EÚ, oslavy Cyrila a Metoda na Devíne či zvrchovanosť Slovenska. V auguste plánuje 80 výročie SNP v Banskej Bystrici, dni kroja a následne v septembri oslávi republika výročie dňa Ústavy SR. Výkladnou skriňou rezortu má byť júlový festival Východná.

„Prečo je dnes ministerstvo kultúry a ministerka predmetom nevyberaných útokov, prečo si vybrali ministerstvo za cieľ a ohadzujú ho všetkou možnou špinou? Je to preto, lebo robí to, čo predpisuje programové vyhlásenie vlády,“ ozrejmil Fico. Upozornil, že rezort chce a „bude presadzovať slovenskú národnú kultúru. „Dobrú, poctivú slušnú a nie zvrhlú a transsexuálnu,“ spresnil premiér.

Zároveň sa odkázal na tradície a históriu. To, ako má vyzerať kultúra, je podľa neho obsiahnuté v preambule. Podľa Fica na ministerku útočia „duchovní bezdomovci, nekultúrni ľudia, ktorí netušia na čom je Slovensko postavené“ a má preto plnú podporu premiéra, uviedol Fico a s úsmevom sa otočil na ministerku. Premiér taktiež spochybnil, či je kultúrne, keď umelci počas vystúpení používajú často vulgarizmy. „Takto si nepredstavujeme slovenskú národnú kultúru,“ povedal Fico a skritizoval „kultúru zvrhlosti“.

Ministerka Šimkovičová už od volieb čelila viacerým kauzám a mnohé jej rozhodnutia pobúrili nielen kultúrnu obec. V januári petíciu za jej odstúpenie podpísalo takmer 190-tisíc ľudí – ministerka však spochybnila pravosť podpisov aj proces, akým pribúdali, napríklad, že veľké objemy podpisov pribudli v nočných hodinách. Teraz má v rukách budúcnosť slovenskej televízie a rozhlasu a Fondu na podporu umenia (FPU). Kým novela fondu je momentálne v parlamente, návrh na „zoštátnenie“ verejnoprávnej televízie ministerka avizovala predložiť na stredajšie rokovanie vlády. Fico sa vyjadril, že verí, že sa návrh podarí schváliť a následne prídu zásadné personálne zmeny.

Šimkovičová: Štát bude kontrolovať, aké umenie sa podporí Video

Nedôvera v ministerku

Ministerka kultúry však zatiaľ s dôverou voličov veľmi nepresvedčila. Podľa víkendového prieskumu dôveryhodnosti členov vládneho kabinetu od agentúry FOCUS pre televíziu Markíza dôveruje Šimkovičovej najmenej ľudí. V prieskume jej vyslovilo nedôveru 65 percent ľudí, za ňou nasleduje premiér Fico so 64 percentami nedôvery a minister obrany Robert Kaliňák s 63 percentnou nedôverou. Šimkovičová to nemá ľahké ani u voličov koalície, pretože šéfke rezortu kultúry nedôveruje 30 percent voličov Smeru, rovná tretina voličov SNS a až 48 percent prívržencov Hlasu. Zber dát prebiehal od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1015 respondentov.

Budúcnosť FPU

V parlamente sa v týchto dňoch rozhoduje o budúcnosti Fondu na podporu umenia (FPU). Poslanci rokujú o návrhu novely zákona s pozmeňovacím návrhom Romana Michelka (SNS), ktorý by v prípade schválenia s účinnosťou od 1. júna zásadne zmenil fungovanie fondu.

Minulý týždeň v utorok návrh na ovládnutie FPU schválili poslanci na parlamentnom kultúrnom výbore. Tento krok však nezostal bez odozvy a vyše 130 odborníkov, teda takmer polovica členstva komisií, v stredu podvečer odoslala do Národnej rady svoje vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú nesúhlas s plánovanými zmenami. „Odmietame robiť odborné alibi rozhodnutiam Rady a akceptovať úlohu bezmocného komparzu,“ stojí vo vyhlásení.

Ak návrh zákona v tomto znení prejde, odmietajú pokračovať vo vykonávaní svojich funkcií. To s najväčšou pravdepodobnosťou povedie ku kolapsu FPU, keďže odíde takmer polovica členov a členiek komisií, ktoré by mali priebežne zasadať a rozhodovať o aktuálnych žiadostiach. „Pozmeňujúci návrh poslanca Michelka je pre nás neakceptovateľný a nezlučiteľný s naším ďalším pôsobením v odborných komisiách FPU,“ píšu vo vyhlásení.

Zákon je momentálne v druhom čítaní. Novela chce, aby odborné hodnotiace komisie v jednotlivých oblastiach podpornej činnosti FPU mali status poradného orgánu, na ktorého stanovisko rada prihliada, no nie je pre ňu záväzné. SNS taktiež presadzuje, aby sa zvýšil počet členov rady z deviatich na 13, pričom sa toto číslo dosiahne navýšením počtu členov rady, ktorých nominuje bez návrhu rezort kultúry. Opozičným poslancom prekáža najmä spôsob rozhodovania o podpore jednotlivých projektov a zmeny v rozhodovaní o zložení rady fondu. Predkladateľ legislatívnej úpravy Michelko skonštatoval, že chyby v systéme chcú opraviť spôsobom, ktorý aktuálne považujú za najlepší.

„My sme vedeli, kde je problém, pomenovali sme problém a chceme to riešiť spôsobom, ktorý sa nám nateraz zdá ako najlepší,“ uviedol Michelko na margo novely. Odmieta vyjadrenia o snahe ovládnuť fond a podporu kultúry. Považuje za dehonestujúce hovoriť o nominantoch Ministerstva kultúry SR ako o nezorientovaných, pretože sa podľa neho kultúre venujú roky. „Neexistuje väčšia katastrofa, ako dať nekompetentného človeka na vysoko odborný úrad,“ poznamenal. Podčiarkol, že zodpovednosť za prípadnú nekompetentnosť nominanta bude niesť ten, kto ho do funkcie navrhne.