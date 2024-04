Nielen prezidentská vila chátra. Štát odkúpil miliónové nehnuteľnosti aj pre šéfa parlamentu, nikto v nich však nebýva

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Oficiálnu štátnu rezidenciu by mala mať nielen hlava štátu, ale aj predseda parlamentu či premiér. Trojlístku najvyšších ústavných činiteľov zo zákona totiž vyplýva právo na bezplatné ubytovanie. Byty by mali mať vybavené tak, aby v nich mohli dôstojne prijímať aj zahraničné návštevy. Okrem iného by to odľahčilo aj prácu Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorý by nemusel nanovo budovať systém bezpečnostných opatrení pri každej zmene vládnej garnitúry či presťahovaní sa niektorého z politikov z jednej adresy na druhú.

Podobné riešenie je v zahraničí bežnou praxou. Vláda preto ešte pod vedením Petra Pellegriniho (vtedy Smer, dnes Hlas) v roku 2018 rozhodla, že zabezpečí trvalé bývanie aj pre šéfov parlamentu a vlády. Úlohu vyhľadať vhodné nehnuteľnosti vtedy dostal šéf ministerstva zahraničných veci Miroslav Lajčák (nominant Smeru). Predsedovi vlády ponúkol vilu na Mudroňovej 47, len pár stoviek metrov od Bratislavského hradu. Šéf parlamentu mal zasa možnosť osídliť dom na Gorazdovej 27 na Slavíne.

Obe nehnuteľnosti vlastnila štátna akciovka Správa služieb diplomatickému zboru (SSDZ). Cena bola určená na základe znaleckých posudkov, rezidencia na Mudroňovej bola ocenená na 4,2 milióna eur, druhá nehnuteľnosť na 2,6 milióna eur. V čase, keď sa rozhodovalo o ich odkúpení, v budovách sídlili veľvyslanectvá Japonska a ambasáda Kórejskej republiky.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Mudroňova 47, vila, pellegrini, bratislava Premiér by mal bývať vo vile na Mudroňovej 47 v Bratislave.

Vily sú prázdne

V súčasnosti však štátne bývanie nevyužíva ani prezidentka, ani premiér, ani predseda parlamentu. Prezidentská vila na Slavíne a Pažického ulici totiž vyše desaťročia chátra, vo vnútri sa nenachádza takmer žiaden nábytok a napriek tomu, že má rozlohu 850 m2, je malá a dispozične zle riešená. Na jar 2004 sa vo vile pokazilo kúrenie a vybuchol v nej kotol. „Rezidencia na Slavíne je viac ako 15 rokov neobývaná, odmietol tam bývať prezident Ivan Gašparovič a pri nástupe do funkcie Andreja Kisku bola schátraná. Sú tam vlhké steny, vydutá podlaha, deravá strecha, nefunkčné kúrenie,“ popisoval stav nehnuteľnosti v roku 2019 Kiskov hovorca Roman Krpelan.

S priestormi sa nevyrovnala ani prezidentka Zuzana Čaputová. Počas funkčného obdobia bývala vo vlastnom dome v Pezinku, k rekonštrukcii vily sa jej kancelária nedostala. „Vila je momentálne v takom stave, že obývateľná nie je,“ skonštatoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Problém s vilou tak zdedil zvolený prezident Peter Pellegrini, ktorý zatiaľ nechcel prezradiť, či pre ubytovanie využije štátne nehnuteľnosti, alebo zostane bývať vo vlastnom byte v centre Bratislavy.

Pellegrini síce ako predseda vlády rozhodol, že premiér má mať štátnu vilu, sám sa však do nej nasťahovať nechystal. Nákup nehnuteľností pre ústavných činiteľov totiž odsúhlasila vláda v polovici roka 2019, ambasáda sa mala z budovy stiahnuť až v lete 2020. „Premiér nevidí význam v tom, aby sa na tri mesiace niekam sťahoval. Je to vecou budúceho predsedu vlády,“ vysvetľovala vtedy Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Macíková.

Podľa zistení Pravdy štát napokon vilu pre premiéra nekúpil. Hoci kúpna zmluva na vilu už bola nachystaná a podpísaná, v lete 2020 ju vláda pod vedením Igora Matoviča (vtedy OĽaNO, dnes hnutie Slovensko) zrušila. Vyplýva to z informácií zverejnených v Centrálnom registri zmlúv. V Lettrichovej vile má naďalej sídlo veľvyslanectvo Kórey. Tým pádom dnes premiér Robert Fico (Smer) nemá zabezpečené reprezentačné bývanie, ktoré mu vyplýva zo zákona. Predseda vlády býva v byte na Sokolskej ulici v Bratislave, ktorý koncom vlaňajška odkúpil od straníckeho kolegu Dušana Muňka za vyše 500-tisíc eur. Dlhoročný líder Smeru podľa majetkového priznania dovtedy nevlastnil žiadne obývateľné nehnuteľnosti.

Šéfovia parlamentu preferujú vlastné

Kancelária Národnej rady ale zámer splnila a vilu na Goradzovej ulici odkúpila. Tlačové oddelenie parlamentu nereagovalo na otázky Pravdy ohľadom toho, kedy bola podpísaná kúpna zmluva a akú sumu na ňu štát vynaložil. Dáta z Centrálnej evidencie majetku štátu však svedčia o tom, že honosná vila v srdci Bratislavy je v správe Kancelárie NR SR.

Rezidenčný objekt sa nachádza vo vilovej štvrti Horský park, má výmeru takmer 800 metrov štvorcových a znalec v roku 2019 určil jeho cenu na takmer 2,6 milióna eur. „Ide o štvorpodlažný objekt so suterénom a tromi nadzemnými podlažiami so stanovou strechou vybudovaným v roku 1943. K budove patrí rozsiahly pozemok s výmerou 1 831 štvorcových metrov. Objekt v rokoch 2001 – 2002 prešiel významnou rekonštrukciou a patrí medzi reprezentačné objekty svojho druhu,“ popisoval vilu predošlý správca.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Gorazdova 27, bratislava, vila, Danko Predseda parlamentu by mal bývať v dome na Gorazdovej 27 v Bratislave.

Vila je v správe Kancelárie NR SR od decembra 2019, ale podľa dostupných informácií ani jeden predseda parlamentu jej priestory nevyužil na bývanie. Andrej Danko ako šéf NR SR sa do nehnuteľnosti nasťahovať neplánoval. „Predseda Andrej Danko nebude predmetný objekt na Gorazdovej ulici využívať, nebude v ňom bývať,“ uviedol vtedy jeho hovorca Tomáš Kostelník s tým, že Danko nevyužíva a nikdy nevyužíval štátne peniaze určené na bývanie predsedu parlamentu.

Vilu nevyužíval ani ďalší predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), počas funkčného obdobia preferoval bývanie vo vlastnom byte neďaleko Horského parku v Bratislave. Takisto sa rozhodol aj Peter Pellegrini, ktorý po parlamentných voľbách 2023 až do apríla zastával post predsedu parlamentu. Býva totiž vo svojom byte v lukratívnom bytovom komplexe na nábreží Dunaja, navyše začiatkom apríla priznal, že využíva aj vilu v bratislavskej Vrakuni s rozlohou 157 štvorcových metrov, ktorá mu oficiálne nepatrí. Oficiálnym majiteľom je poslanec a člen predsedníctva Hlasu Peter Náhlik z Trnavy.

Pravda sa tiež pýtala Kancelárie NR SR, v akom stave sa nachádza reprezentačné ubytovanie pre druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Dôvodom, z ktorého sa šéfovia parlamentu odmietajú tam ubytovať, by totiž mohol byť zlý technický stav nehnuteľnosti. Ani po opakovanej výzve Kancelária na otázky nereagovala. Na portáli Úradu pre verejné obstarávanie ani v CRZ sa nepodarilo nájsť zákazky ani zmluvy na rekonštrukciu objektu či nákup zariadenia. Dohľadateľné nie sú ani doklady, ktoré by svedčili o nákladoch štátu na údržbu vily. Nie je tak jasné, v akom stave dnes sú štátne nehnuteľnosti s miliónovou hodnotou.

Nasťahovať sa do vily na Gorazdovej by mohol nový potenciálny šéf Národnej rady Richard Raši (Hlas), ktorý má oficiálne bydlisko v Košiciach. Reprezentačná vila v hlavnom meste by preňho bola dobrým riešením. Súčasný minister investícií a regionálneho rozvoja však zatiaľ svoje plány prezradiť nechcel. „Akékoľvek otázky na pána Rašiho týkajúce sa pozície predsedu NR SR sú v tejto chvíli predčasné,“ uviedlo tlačové oddelenie rezortu na otázky Pravdy o tom, kde Raši plánuje bývať po nástupe na čelo parlamentu.