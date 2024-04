Zmeny pre RTVS. Narazí zákon na Čaputovú alebo sa čaká na Pellegriniho? Šimkovičová ešte nemá meno nového riaditeľa

Legislatívna rada v utorok schválila návrh vládneho zákona o zrušení RTVS a vytvorení novej STVR – Slovenskej televízie a rozhlasu. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová z novej verzie vypustila viacero sporných vecí, no opozícia za tým vidí zámer spraviť z RTVS propagandistický nástroj koalície. Šimkovičová ešte pripúšťa zmeny. S účinnosťou nového zákona končí aj Ľuboš Machaj ako generálny riaditeľ, na meno toho nového si verejnosť ešte počká. Ak by zákon prešiel na ďalšej schôdzi, naraziť by mohol na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Návrh zákona o budúcej STVR by mala vláde prerokovať na stredajšom výjazdovom rokovaní v Dolnej Krupej. Zelenú dostal v utorok aj od Legislatívnej rady vlády SR.

Šimkovičová: Meno nového riaditeľa ešte nemáme, verejnosť sa ho včas dozvie Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

RTVS porušuje ľudské práva

Po Úrade špeciálnej prokuratúry je tak koalícia bližšie k splneniu svojho ďalšieho vysnívaného cieľa. V novom návrhu ministerka upustila od viacerých sporných častí. Miesto programovej rady ráta s etickou komisiou ako poradným orgánom rady. Šimkovičová aj Fico hovorili o tom, že súčasný RTVS porušuje ľudské práva. Podľa premiéra robí ministerstvo kultúry teraz slovenskú národnú kultúru a nie kultúru transsexuálov. Ministerke aj premiérovi prekáža aj unifikácia spravodajstva.

Podľa Šimkovičovej porušuje rozhlas a televízia ľudské práva v tom, že v diskusných reláciách bolo presadzované len jedno spektrum názorov. Zopakovala, že do diskusií sa v minulom volebnom období nedostal súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). „Nedostal priestor, aby sa v médiách vyjadril a on chcel,“ uviedla. Práve preto podľa nej alternatívne médiá nabrali na popularite. Tento argument sa nachádza aj v novej verzii zákona.

Opozícia skritizovala aj novú verziu. „Je evidentné, že premiér Fico a ministerka Šimkovičová si kultúru predstavujú predovšetkým ako poslušnú, závislú a vláde poplatnú. Dnes na tlačovej besede sa prakticky celý čas vyhrážali všetkým tým, ktorí takí nie sú – napríklad RTVS, kde chcú vymeniť riaditeľa a podriadiť ju vláde,“ uviedla na sociálnej sieti poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Zora Jaurová.

Podľa opozičnej SaS ide Ficovi len o ovládnutie televízie, z ktorej chcú urobiť dezinformačné médium. Fico so Šimkovičovou podľa liberálov dokázali, že im ide najmä o to, aby bola RTVS televíziou, ktorá bude robiť koalícii propagandu. „Chcú, aby to bola televízia, ktorá nepovie ľuďom o tom, že benzín je drahý, že vláda nerieši ceny potravín, že znižuje tresty zločincom alebo o tom, že ľuďom zvyšuje dane a sebe platy,“ vysvetlil líder SaS Branislav Gröhling.

„Je to ministerka, ktorá šíri nenávisť, rozdeľuje spoločnosť, hrá sa na národniarku, no žije v Rakúsku a o slovenskej kultúre nevie nič,“ povedal na margo Šimkovičovej. „Nevieme ani to, ako sa ministerstvo vysporiadalo s hromadnými pripomienkami k návrhu zákona o STAR, ktorého finálnu podobu nepoznáme a dosť sa jej obávame. Jediné, čo z kuloárov vieme je, že z návrhu vypadla toxická programová rada,“ vysvetlil tímlíder pre kultúru René Parák.

Šimkovičová pre Pravdu uviedla, že je ochotná počas pristúpiť k diskusii o ďalších prípadných zmenách v zákone, pokiaľ bude opozícia navrhovať úpravy napríklad počas debaty v parlamente. „Samozrejme, vždy je priestor na diskusiu a ak to budú vecné zmeny, ktoré budú nejakým normálnym podnetom, ktoré budeme vedieť zapracovať, tak vždy je otvorená diskusia,“ povedala. KDH nový zákon odmieta aj naďalej. „Ak vláda pociťuje potrebu a chce zlepšiť situáciu v RTVS, nepotrebujeme ju rušiť a zriadiť nanovo, ale predložiť novelu, ktorá prostredie RTVS zlepší,“ povedal pre Pravdu poslanec KDH Jozef Hajko.

Šimkovičová je otvorená ďalším zmenám, podľa opozície pripomienky ignorovala

K tvorbe zákonu boli podľa jej slov privolaní viacerí ministri, diskusie prebiehali aj v rámci vlády a s poslancami. „Diskutovala som s poslancami, bolo tam 327 pripomienok, z toho väčšina sa zapracovala. To, čo opozícia namietala, aj to sme do toho zapracovali, takže uvidíme, čo vyvinie sa z diskusie v parlamente,“ uviedla. SaS ešte v marci podala hromadnú pripomienku, pod ktorú sa podpísalo 12-tisíc ľudí.

Foto: TASR, Dano Veselský Martina Šimkovičová Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odpovedá na otázky novinárov v Mlynskej doline v Bratislave 12. marca 2024

Rezort kultúry ich zavolal na tzv. rozporové konanie k novému návrhu. Zástupcov ministerstva sa im vtedy nepodarilo o pripomienkach presvedčiť. „Ani jedna nebola plne akceptovaná. Stále sme sa pýtali na dôvody nového zákona, prečo sa nenovelizuje ten, ktorý existuje, prečo vznikajú nové rady, ktoré nespĺňajú verejnoprávny charakter a nie sú demokratické ani transparentné,“ povedal Parák s tým, že odpoveď na drvivú väčšinu otázok bola, že to bolo politické rozhodnutie.

Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati Šimkovičová aj minister spravodlivosti Boris Susko, ktorý Legislatívnej rade predsedá, porušili záväzné legislatívne pravidlá vlády, pretože prekladateľov hromadných pripomienok neoboznámili s ich vyhodnotením. „Vo svojej praxi, a to som už predkladal na Legislatávnu radu vlády desiatky materiálov, som sa s takýmto ignorovaním pravidiel ešte nestretol,“ konštatuje Michal Kiča.

Pripomienky predložili aj Demokrati, ale aj občianska verejnosť. „Aj keď im ministerka Šimkovičová nemusela vyhovieť, jej povinnosťou bolo oboznámiť nás s ich vyhodnotením. Neurobila to. Predkladatelia uviedli, že vyhodnotenie bude súčasťou materiálu, ktorý predložia na rokovanie Legislatívnej rady. Ani to sa nestalo,“ dodal. Nová verzia zákona nebola predmetom medzirezortného pripomienkového konania (MPK) kvôli tomu, že v MPK bola už pôvodná verzia, uvádza sa v zákone.

Naraziť môže ešte na Čaputovú

Pokiaľ zákon prejde v stredu na vláde a dostane sa na aktuálnu schôdzu parlamentu, mohol by byť schválený ešte počas úradovania prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá sa v piatok stretla s viacerými odborníkmi v kultúrnej oblasti vrátane rektorov univerzít VŠMU a VŠVU, bývalým ministrom kultúry Marekom Maďaričom či vysokoškolským pedagógom Martinom Hubom. Najpodstatnejšie zmeny sa podľa nej týkajú Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, tiež múzeí a galérií a práve RTVS. „Znenie návrhu zákona týkajúceho sa RTVS ešte nepoznáme, z medializovaných informácií je však zrejmé, že snaha zrušiť a zároveň vytvoriť novú inštitúciu s rovnakým poslaním je účelová,“ povedala v piatok.

„Jediným cieľom tejto operácie je výmena riaditeľa a personálne preobsadenie riadiacich orgánov. Predkladatelia síce upustili od viacerých excesov, akými bola Programová rada či bezdôvodné odvolávanie riaditeľa, avšak účelové rušenie a znovuvzkriesenie akejkoľvek inštitúcie iba za účel obídenia funkčného obdobia jeho vedenia nie je v súlade s pravidlami fungovania demokratickej spoločnosti,“ uviedla. Zákon by tak mohla vetovať.

Šimkovičová na margo možných problémov pri schvaľovaní u prezidentky Čaputovej a jej práva veta uviedla, že aktuálne je možné očakávať všetky problémy. Je však otázne, či bude zákon podpisovať ešte prezidentka Čaputová, alebo už novozvolený prezident Peter Pellegrini. Ak by zákon posunuli až na ďalšiu schôdzu, prípadne o ňom začali rokovať na konci tej aktuálne, ďalšia schôdza sa začína 11. júna, teda štyri dni pred Pellegriniho inauguráciou.

Kontrolný deň na ministerstve kultúry Video Zdroj: TV Pravda

Zatiaľ nie je isté ani to, že bude o zákone parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, aj keď to znenie zákona prepokladá. „Spolu s návrhom zákona bude na rokovanie vlády Slovenskej republiky predložený aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona,“ píše sa v predkladacej správe. „Ja v tejto chvíli neviem povedať, či to pôjde v skrátenom legislatívnom konaní. Za mňa vám môžem povedať, že nie som veľmi naklonená tomu, aby to išlo v skrátenom legislatívnom konaní,“ uviedla.

„Sme radi, že to prešlo legislatívnou radou vlády a teda v podstate sme dostali pochvalu, že je to naozaj veľmi dobre prepracovaný zákon. Napriek tomu by som chcela, aby sme išli v tom normálnom konaní,“ dodala Šimkovičová. Otázkou je, či nová vláda nečaká práve na nástup prezidenta Pellegriniho. V tom prípade nebude vláde, a to nielen pri zákone o STVR, už brániť nič.

Má už rezort meno nového riaditeľa?

Premiér Robert Fico v pondelok počas kontrolného dňa na rezorte kultúry zdôraznil, že súčasný RTVS potrebuje zmenu vedenia. Argumentoval tým, že súčasný telerozhlas nedokáže zaistiť občanom právo na objektívne informácie. „Ako môže prinášať objektívne informácie, keď zvádza permanentný súboj s vládou?“ pýtal sa šéf Smeru s tým, že vláda si chce robiť prácu v objektívnom mediálnom prostredí. Podľa nového zákona totiž s nadobudnutím jeho účinnosti Machaj ako generálny riaditeľ končí. Čo sa týka nového generálneho riaditeľa, meno zatiaľ na ministerstve nemajú. „Nemáme nikoho konkrétneho, ak budú nejaké konkrétne mená, verejnosť bude o všetkých týchto menách vedieť. Bude verejné vypočutie,“ povedala v utorok pre Pravdu Šimkovičová.

Riaditeľ RTVS Ľ. Machaj: Chcem do poslednej chvíľky obhajovať nezávislosť a slobodu RTVS Video Zdroj: TASR

Generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala taktiež na tlačovej konferencii dementoval špekulácie v médiách, že by sa mal stať novým generálnym riaditeľom verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Zákon predpokladá, že Machaja bude do času zvolenia nového riaditeľa zastupovať zástupca štatutárneho orgánu, ktorého vymenuje predseda Národnej rady SR, ktorým je aktuálne dočasne poverený Peter Žiga (Hlas). Zo zákona tak vypadla možnosť prepustiť riaditeľa bez udania dôvodu, no zákon automaticky predpokladá zánik funkcie.

Nová STVR by mohla podľa ministerky Šimkovičovej získať navyše 40 miliónov eur, a to tak, že by navýšil podiel reklamy vo vysielaní televízie. V Téme dňa na ta3 uviedla, že podiel reklamy by sa mohol z 0,5 percenta zvýšiť na päť percent. Nový zákon predpokladá zvyšovanie možnosti novej STVR vysielať reklamu a telenákup. „Potenciálne môže narásť príjem pre samotnú STVR z dôvodu navýšenia podielu vysielacieho času pre reklamy a telenákup,“ píše sa v doložke vybraných vplyvov.