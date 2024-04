Výbor odobril odvolanie členov súdnej rady, Mazák a Majerník to odmietajú

„Nečakal som, že nezaberú naše argumenty. Zdalo sa mi, že racionálny prístup našich zákonodarcov by mal vyústiť v to, že to aspoň minimálne dočasne stiahnu a zauvažujú nad tým, čo tam napísať,“ povedal Mazák na margo návrhu na odvolanie. Pripomenul, že za člena rady bol zvolený v apríli 2020, teda pred novelizáciou, podľa ktorej ich teraz navrhujú odvolať. „Nazdávam sa, že NR SR by v pléne mala zohľadniť tento ústavný stav a princípy,“ podotkol.

Poznamenal tiež, že Ústavný súd (ÚS) SR už má na stole aj podanie členov súdnej rady nedávno odvolaných vládou. A keďže má ÚS priestor to posúdiť, považuje za dobré počkať na jeho závery. „Ak súdna rada dostala od NR SR veľmi silné kompetencie, silnú výbavu, silnú legitimitu, bolo by dobré, aby sa s členmi súdnej rady nakladalo s náležitou úctou,“ dodal.

Majerník podotkol, že odvolanie člena súdnej rady nemôže byť založené na odôvodnení, ktoré nie je pravdivé. Odmieta, že by si svoje povinnosti neplnil svedomito. Pripomenul správy Európskej komisie o právnom štáte, pričom podľa neho nedošlo k pokroku v zabezpečení dostatočných záruk pri dôvodoch na odvolanie členov súdnej rady. Poukázal na skúsenosti z Maďarska či Poľska pri súdnych systémoch a podčiarkol potrebu posilniť nezávislosť súdnych rád.

Ondrej Dostál (SaS) rovnako poukázal na to, že odvolávaní členovi boli zvolení do funkcie ešte pred aktuálne platnou novelou, na základe ktorej ich chce koalícia odvolať. Branislav Vančo (PS) považuje dôvody odvolávania za vymyslené. „Je dôležité si dať záležať na tom, keď niečo odôvodňujete, aby to nebolo vyvrátené tromi vetami, ktoré sú faktami,“ podotkol. Apeloval na predloženie riadnych právnych argumentov. Koalíciu viní zo snahy ovládnuť súdnu radu. Vysvetlenie si od koalície pýtal aj František Majerský (KDH).

Ani Tibor Gašpar (Smer) nepovažuje súčasné legislatívne znenie v tejto oblasti za dobré. Pripomenul však, že ju prijala predošlá vláda a súčasná opozícia. „Môžeme o tom diskutovať, môže o tom rozhodovať ÚS. Ale my dnes môžeme konať len podľa platných zákonov, platnej ústavy a zákona o súdnej rade. A tie hovoria, že môže odvolávať NR SR svojich nominantov v súdnej rade bez uvedenia dôvodu,“ podotkol v súvislosti s Mazákovými výhradami. NR SR chce podľa neho iba využiť svoju právomoc. Odmieta, že ide o ovládnutie rady. Dôvody na odvolávanie členov plánuje pomenovať aj v pléne parlamentu. Osobne si myslí, že ich pôsobenie nie je zárukou svedomitého výkonu funkcie. „Stratili dôveru,“ podotkol Gašpar.