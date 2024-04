Policajti vo veľkom odchádzajú do civilu. Šutaj Eštok ich chce udržať tisícovými odmenam

Treba konsolidovať, škrtať a šetriť, avizuje ministerstvo financií popri tom, ako sa usiluje dostať do štátnej pokladnice viac peňazí. Kým ale financmajster uťahuje opasok, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) sľubuje policajtom nové finančné príspevky, ako aj valorizáciu tých, čo už dostávajú. A to aj napriek tomu, že premiér Robert Fico (Smer) už dávnejšie avizoval nepopulárne kroky pre konsolidáciu verejných financií, ktoré zahŕňajú aj hromadné prepúšťanie vo verejnej správe, a šetrenie by nemalo obísť ani kapacity rezortu vnútra. Vládni analytici totiž ešte vlani upozorňovali, že výdavky štátu na políciu nie sú efektívne. Ak by vláda v rezorte urobila poriadok, dalo by sa ušetriť neuveriteľných štvrť miliardy eur. A to aj bez masívnych personálnych rezov.

Hoci vláda bude musieť v budúcom roku ušetriť takmer dve miliardy eur, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sľubuje policajtom a zamestnancom rezortu plateným z rozpočtu výrazné zlepšenie platov. Vyplýva to z informácií, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Odborový zväz polície. Minister sa totiž stretol s odborármi a v rámci rokovaní sľúbil zvýšiť príslušnom Policajného zboru príspevok na bývanie minimálne o 50 eur, ako aj rizikový príplatok minimálne o 70 eur. Okrem toho na rokovaniach deklaroval valorizáciu platov policajtov a zamestnancov rezortu vnútra od budúceho roka „podľa výsledkov kolektívneho vyjednávania a možností štátneho rozpočtu“.

Šéf rezortu vnútra okrem toho chce udržať policajtov vo výkone služby pomocou nového motivačného príspevku v hodnote až niekoľko tisíc eur. Príslušník polície by sa mal pre jeho získanie zaviazať, že zotrvá v službe ďalších niekoľko rokov. „Táto suma musí byť atraktívna pre policajta, pôjde o kompromis naviazaný na valorizáciu platov napríklad podľa počtu odslúžených rokov,“ uvádzajú odborári v správe. Opatrenie je podľa nich nutné, lebo do civilu odchádza čoraz viac policajtov a tých nestíhajú nahradiť novými. Šutaj Eštok s týmto súhlasil, stav v polícií zhodnotil ako extrémny podstav a označil to za „najhoršiu situáciu, aká kedy bola“.

Foto: Ivan Majerský Matúš Šutaj Eštok Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

Ministrove sľuby o zavedení nového príspevku, ktorý ešte nemá ani konkrétnu podobu návrhu zákona, odborárov veľmi neuspokojili. Na stretnutí preto dbali najmä na čo najskoršie zvýšenie už existujúcich príspevkov. „K nájdeniu finančných prostriedkov na tieto opatrenia malo, podľa avizovaných prísľubov, dôjsť už v prvom štvrťroku 2024,“ pripomínajú v správe.

Sľúbený stabilizačný príspevok by však vyšiel ešte drahšie a je otázne, z čoho by ho ministerstvo vnútra zaplatilo. Podobný benefit majú aktuálne, čo sa týka štátom platených zamestnancov, napríklad vojaci. Spolu s platom dostanú príspevok 320 až 390 eur mesačne. Štátny rozpočet to ročne vychádza na sumu okolo 56 miliónov eur. Ak by sa šéf rezortu vnútra inšpiroval týmto príkladom, musel by však hľadať ešte vyššiu rezervu: policajtov je oproti vojakom na Slovensku o niekoľko tisíc viac. Plošné vyplácanie príspevku príslušníkom PZ by ročne vychádzalo na sumu okolo 90 miliónov eur.

Od rokovaní ministra s policajnými odborármi uplynul už mesiac, ani dnes však nie je úplne jasné, či sa šéfovi rezortu podarilo na zvýšenie príspevkov a na rizikové príplatky vôbec nájsť peniaze. Ministerstvo vnútra v reakcii na otázky Pravdy priblížilo, že zvýšenie rizikového príplatku o 70 eur by stálo rozpočet 26 miliónov eur ročne, valorizácia príspevku na bývanie ďalších 15 miliónov. Náklady na motivačné a náborové príspevky by predstavovali výdavky v hodnote ďalších 30 miliónov eur. K navrhovanému stabilizačnému príplatku sa rezort nevyjadril. Aj bez toho navýšenie nákladov vychádza na 70 miliónov eur. Šutaj Eštok pritom pred odborármi otvorene priznal, že nájsť 40 miliónov ročne len na zvýšenie dvoch druhov príplatkov je náročnou úlohou.

Ministerstvo vnútra neodpovedalo ani na otázky Pravdy k tomu, či pri téme zvyšovania policajných platov dosiahlo zhodu v rámci koalície, alebo či o tom rokovalo s ministerstvom financií. K otázkam sa nevyjadrili ani koaličné strany, ani rezort financií.

Vláda Roberta Fica má navyše v téme výdavkov na štátnych zamestnancov úplne iný názor. Oproti Šutajovi Eštokovi chce na platoch šetriť, a to výrazne. Premiér už niekoľko týždňov otvorene hovorí o hromadnom prepúšťaní v štátnej správe. Dôvodom je, že Slovensko v roku 2025 čaká konsolidácia na úrovni jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čo v prepočte predstavuje zhruba 1,4 miliardy eur. Štát ročne míňa na platy úradníkov vyše štyroch miliárd eur a ak by vláda škrtla 30 percent všetkých týchto zamestnancov, štát by mohol ušetriť až 1,26 miliardy eur.

Analytici volajú po vyššej efektivite

Analytici ministerstva financií už dávnejšie upozorňovali, že výdavky rozpočtu na chod polície sú vysoké a nie sú efektívne. Napríklad počet policajtov na Slovensku za posledné štyri roky klesol, no náklady na ich mzdy naďalej rástli, poukazujú odborníci Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). V roku 2022 zo štátneho rozpočtu na platy a odvody policajtom išlo vyše 750 miliónov eur, čo predstavuje 65 percent celkových nákladov štátu na políciu.

Trend by ale podľa analytikov ÚHP mal byť opačný, keďže s rastom národného bohatstva by výdavky štátu na políciu mali klesať. „S vyššou kvalitou inštitúcií súvisí nižšia kriminalita a zmena priorít v prospech vyššieho podielu výdavkov na vzdelávanie, vedu a sociálne oblasti,“ poukázali odborníci ministerstva financií. Preto je načase zefektívniť nielen náklady na Policajný zbor, ale aj zlepšiť jeho fungovanie, konštatuje analýza.

Priestor na zlepšenie odborníci vidia najmä v zmene personálnej štruktúry polície. Za najzásadnejší krok považujú scivilnenie niektorých policajných pozícií, posun časti služieb iným štátnym inštitúciám. Úplne scivilniť by sa podľa ÚHP mohli celé útvary Policajného zboru, napríklad oddelenia evidencie vozidiel. Analytici tiež odporúčali optimalizovať personálnu štruktúru Policajného zboru, znížiť počty vedúcich pracovníkov o tri percentá a zefektívniť mzdové výdavky.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Hranica / Kontroly / Polícia / Stráženie / Čunovo-Rajka / Príslušníci Policajného zboru na hraničnom priechode Čunovo-Rajka

V analýze ÚHP sa ďalej uvádza, že treba zmeniť aj systém odmeňovania v polícii, lebo súčasný je neprehľadný a môže pôsobiť demotivačne. Policajti totiž majú nárok na 20 rôznych príspevkov a ich prideľovanie nie je viazané na akékoľvek kritériá, na základe ktorých sú prideľované, upozornili autori revízie. ÚHP ako príklad uviedol osobný príplatok, ktorý by mal zvýšiť mzdu policajtom s nadpriemernými výsledkami práce. „Na základe kolektívnej zmluvy majú všetci policajti nárok na tento príplatok vo výške minimálne 170 eur. V praxi je teda používaný nie ako motivačný nástroj, ale ako súčasť základného platu,“ uvádza sa v dokumente.

Autori analýzy preto odporučili odporúčajú zaviesť jasnejšie pravidlá pre priznanie niektorých príplatkov a nevyplácať ich plošne, ale účelovo. Zavedenie týchto opatrení by podľa analytikov ušetrilo značné sumy. „Celková úspora na jedno scivilnené policajné miesto by predstavovala 356-tisíc eur, pričom 237-tisíc eur by plynulo z úspory na dôchodok a 119-tisíc eur z úspory na mzdu,“ zhodnotili vládni analytici. V dlhodobom horizonte by tak štát mohol ušetriť až 260 miliónov eur na platoch, príspevkoch, odvodoch a dôchodkoch.

Polícii chýbajú policajti

Ministerstvo vnútra pre Pravdu uviedlo, že Policajný zbor pociťuje dlhodobo personálny podstav. „Aktuálne evidujeme 2 609 neobsadených tabuľkových miest. Vedenie ministerstva vníma posilnenie kapacít, najmä na základných útvaroch, ako svoju absolútnu prioritu,“ píše rezort v stanovisku. Personálne kapacity sa rezort snaží udržať aj pomocou odmien, ministerstvo napríklad vyplatí takmer 24-tisícom príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby odmenu vo výške 500 eur. „Pôjde o vyplatenú sumu v celkovej výške 11,9 milióna eur, ktorá bude poukázaná z rozpočtových zdrojov rezortu vnútra,“ uviedol rezort.

Hlavným dôvodom udelenia odmien je podľa ministra vnútra motivácia príslušníkov ostať súčasťou zložiek rezortu vnútra. „Vzhľadom na sľúbenú valorizáciu výsluhových dôchodkov môže nastať situácia hromadného odchodu policajtov do civilu. Už teraz vieme o mnohých žiadostiach do civilu. Ide o stabilizačný prvok a môžem ubezpečiť, že už v týchto dňoch rokujeme o zvýšení platov policajtov, aby sme predišli podstavu, ktorý nám tu nechalo predošlé vedenie,“ vyjadril sa pre Pravdu Šutaj Eštok.

Rezort sa ale zaoberá aj témou možného prepúšťania, ktoré spomínal Fico. „Služobnému úradu MV SR bolo doručené uznesenie vlády SR k návrhu na predloženie prehľadu štátnozamestna­neckých pomerov v jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy. V nadväznosti na predmetné uznesenie rezort vnútra pripravuje a posudzuje návrhy na racionalizáciu stavu,“ uviedlo tlačové oddelenie ministerstva.