Progresívci sa pre schválené zmeny v RTVS oblečú do čiernej, avizujú protesty. Podľa SaS urobí vláda z RTVS dezinformačné médium

Progresívne Slovensko (PS) je v súvislosti so schválenými zmenami v RTVS pripravené obrátiť sa na Ústavný súd SR a po diskusii s opozičnými partnermi ísť aj do verejných zhromaždení. Na znak toho, že nastal čierny deň pre médiá a demokraciu na Slovensku, prídu poslanci a poslankyne Progresívneho Slovenska vo štvrtok do parlamentu v čiernej farbe a vyjadria tak podporu RTVS.