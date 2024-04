Boss bossov pred súdom, aj keď o to nežiadal. Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu? Dôkazy stále pribúdajú

Krátko po pol ôsmej začali pre budovu okresného súdu prichádzať policajné hliadky. Černáka doviezli okolo ôsmej v sprievode ZVJS. Pojednávanie začne o 8.30.

Mikuláša Černáka privážajú na súd Video Zdroj: TV Pravda

Historickým procesom sa to začalo a historickým môže aj skončiť. Černák patril k najbrutálnejším mafiánom v histórii Slovenska. Stojí za vyše tridsiatimi vraždami, ktoré buď sám vykonal, nariadil ich vykonať, alebo sa na nich inak podieľal.

Rusko, Černák, Lališ a Kaštan na súde v prípade údajnej prípravy vraždy Sylvie Volzovej Video Zdroj: TASR

Kedy sa dozvieme verdikt?

Okrem niečo vyše štyroch mesiacov v období od konca novembra 2002 do začiatku apríla 2003, kedy Černáka súd kvôli procesnej chybe prepustil za dobré správanie na slobodu, si dodnes odsedel spolu 9 497 dní. Minulý rok 26. apríla však uplynulo štvrťstoročie, teda 25 rokov z jeho doživotného trestu, po ktorých má právo požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu. Sám však avizoval, že tak neurobí. „Aj keď mi zákon umožňuje požiadať o podmienečné prepustenie, zatiaľ oň žiadať nebudem,“ uviedol Černák koncom februára 2023 pre portál Aktuality.

Napriek tomu žiadosť na stole piešťanského súdu pristala. „Návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody podal oprávnený subjekt,“ uviedla vtedy hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová. Na webovej stránke súdu totiž boli zverejnené zatiaľ dva termíny verejných zasadnutí. Nie je však jasné, kto žiadosť podal. Mohol tak spraviť prokurátor, riaditeľ leopoldovského ústavu na výkon trestu odňatia slobody či niektoré záujmové združenie.

Riaditeľ väznice a väzenskej komisie v Leopoldove podľa Startitupu dať Černákovi odporúčanie na jeho prepustenie na slobodu. Ešte nikdy v histórii sa nestalo, aby niekto odsúdený na doživotie dostal takéto odporúčanie priložené k žiadosti o prepustenie, ktoré je v prípade doživotného trestu len podmienečné. Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa však nevyjadril, či návrh podal šéf väznice, keďže nemajú súhlas dotknutej osoby.

Dom, ktorý patril Mikulášovi Černákovi s legendárnou fontánou Video Zdroj: TV Pravda

Ak by podal žiadosť o prepustenie Černák a zamietli by ju, znova by mohol o podmienečné prepustenie požiadať o tri roky, ak to spraví iná osoba, mohol by o neho požiadať znova o rok. Prvé zasadnutie sa koná dnes o pol deviatej v Piešťanoch. Černák si trest odpykáva v Leopoldove. Druhé zasadnutie sa bude konať 2. mája, zatiaľ však nie je jasné, či padne rozsudok dnes, budúci týždeň, alebo bude potrebné pridať pojednávacie dni.

„Vzhľadom k tomu, že ešte stále strany resp. oprávnené osoby podávajú návrhy na doplnenie dokazovania, a strany ako i oprávnené osoby môžu podať návrhy na doplnenie dokazovania aj na verejnom zasadnutí sa zatiaľ nedá predpokladať, či by mohlo dôjsť k rozhodnutiu už zajtra, 2. 5. 2024, alebo dokonca bude potrebné určiť ešte ďalší termín verejného zasadnutia,“ uviedla pre Pravdu Kondákorová. Jedno je isté. Piešťany budú v tieto dni najprísnejšie stráženým mestom. Nie je vylúčené, že na bezpečnosť budú dohliadať policajti nielen zo zeme, ale aj zo vzduchu.

Šanca na návrat

Napriek tomu, že lehota na podanie žiadosti bola naplnená už minulý rok, podaná bola len nedávno. Černá k totiž musel naplniť všetky zákonné podmienky, ktoré sú potrebné na prepustenie. Hlavnou podmienkou bolo dobré správanie počas pobytu za mrežami a verdikt psychológa o predpoklade jeho resocializácie. Šancu na prepustenie zvyšuje aj to, ak má zabezpečené miesto, kam po odchode z väzenia zamieri.

Foto: TASR, Martin Baumann polák, černák František Polák a Mikuláš Černák

Zdá sa, že aj o to je v prípade Černáka postarané. Mnohonásobný vrah by sa podľa medializovaných informácií mohol vrátiť do zrekonštruovaného rodičovského domu v Telgárte v okrese Brezno. Podľa katastra je majiteľkou domu Černákova matka, pričom rekonštrukciu mal z predaja knihy financovať práve Černák. Okrem toho absolvoval niekdajší boss vo väznici program s názvom Šanca na návrat, v ktorom sa osvedčil a preukázal, že je schopný viesť riadny život. Program absolvoval už vo výstupnom oddiele, kam ho z oddielu doživotných trestov preradili po uplynutí 25-ročnej lehoty. Rozhodla o tom mnohočlenná komisia zložená z pedagógov, psychológov a iných pracovníkov ústavu na výkon väzby a trestu. Nebol už na samotke, prichádzal do kontaktu s viacerými väzňami a od výroby súčiastok prešiel do kuchyne.

Po tom, čo prelomil mlčanie, skúmali traja renomovaní oborníci – dvaja psychiatri a psychológ jeho správanie viac ako rok a pol. V posudku skonštatovali, že jeho náprava možná je. Návrat k starým návykom je podľa nich málo pravdepodobný, keďže uplynul už dlhší čas od jeho skutkov a sám sa podieľa na ich odhaľovaní. Vyjadrili sa aj k agresivite, ktorú označili za jeho významný osobnostný rys Podľa psychológa Dušana Kešického u Černáka „neboli zistené tak hlboko fixované kriminogénne faktory, a teda je možné očakávať úspešnejšiu resocializáciu“. Znalci ďalej opakovanými vyšetreniami zistili, že u Černáka nedochádza v podmienkach dlhoročnej väzby k úpadku osobnosti, ale je zjavný jeho osobnostný rast, minimálne na úrovni kognitívnej a vzdelanostnej.

Okrem zrekonštruovaného domu a dobrých posudkov si spoza mreží našiel aj novú priateľku. Informácia o vzťahu Černáka s Monikou Křivovou prenikla na verejnosť v roku 2013. Ešte ako 17-ročná poslala bývalému bossovi podsvetia list s fotkou do väzenia v Ilave, Černák jej hneď odpísal. Neskôr ho navštívila a podľa jej slov sa medzi nimi vyvinulo veľmi silné puto. Ide o bývalú moderátorku, ktorá sa kvôli Černákovi dala právo a chodí ho navštevovať aj na pojednávania.

Vystriedala tak jeho manželku Ivetu, s ktorou bol ženatý od devätnástich. Keď Černák vedel, že sa z väzenia tak skoro nedostane, požiadal o rozvod. Ak by aj Černáka prepustili, sprevádzali by ho mnohé dlhoročné obmedzenia vrátane monitorovacieho náramku, zákazu stretávania s konkrétnymi osoba či dohľadu prideleného úradníka.

Dobre posudky verzus brutálne vraždy

Dobré posudky a splnené podmienky sú však jedna vec, no desiatky vrážd druhá. Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliada aj na povahu spáchaného trestného činu, ale aj na okolnosti činu – teda či nehrozí, že prepustením dôjde k zopakovaniu rovnakého alebo podobného skutku, pričom u Černáka ide o najzávažnejšie násilné zločiny – teda vraždy.

Mikuláš Černák sa narodil v decembri 1966 v breznianskej nemocnici. Vyrastal na Horehroní a detstvo trávil v Telgárte. Nepatril k problémovým deťom a nebol ani zlým žiakom. Počas rokov strávených na stredoškolskom internáte sa zoznámil s viacerými ľuďmi vrátane jeho neskoršieho spoločníka Miloša Kaštana. Prvýkrát sa jeho meno objavilo v registri trestov keď mal 17 rokov, spolu s Kaštanom ukradli v Lučenci magnetofón a polícia ich chytila.

Polícia mladíkov chytila, v roku 1988 začal pracovať ako vodič autobusu, kde vydržal dva roky. Potom s bratom odišli do Nemecka a do Telgártu sa vrátili po smrti otca. S podnikaním začal na prelome rokov 1992 a 1993, keď si v Banskej Bystrici založil spoločnosť Sargon Fit Studio Shark, ktorá poskytovala masérske služby a bar Shark. Práve tu sa dostal do kontaktu s organizovaným zločinom. S Kaštanom v tom období rozbehol prvé nelegálne obchody vrátane rôznych daňových a úverových podvodov či podvodoch s faktúrami. K podvodom sa neskôr pridali násilné aktivity. Tie prišli so založením SBS-ky Security 3. V tom čase sa ku Kaštanovi a Černákovi pridal Ján Kán a na svete bola trojica na čele najobávanejši­eho gangu.

Foto: TASR, Jakub Kotian Miloš Kaštan Na snímke Miloš Kaštan počas pojednávania v Bratislave.

Prvou vraždou, na ktorej sa podieľal bola likvidácia Ladislava Bojkúna, ktorého mŕtvolu pomáhal podľa svojich slov zakopávať. Kým Kaštan bol považovaný za mozog celej skupiny, Černák bol buldozér. Postupne sa stal bossom banskobystrického podsvetia, získal si rešpekt a báli sa ho od Bratislavy až po Košice vrátane výpalníkov z Dunajskej Stredy. Mnohí ho označovali za toho najbrutálnejšieho zo všetkých. Jadro tzv. černákovcov malo zhruba 20 členov. V Černákovom okolí začali čoskoro miznúť ľudia.

Nič z toho sa nemohlo diať bez toho, aby o jeho aktivitách vedeli vtedajšie politické špičky – predsedom vlády bol šéf HZDS Vladimír Mečiar. Kontroverznou sa stala aj fotografia s bývalým ministrom vnútra Gustávom Krajčim v Krupine. Černák na nej stál len pár metrov od neho. Písal sa rok 1997 a v Krupine sa stavala budova nového okresného úradu. Zákazku mala dostať Černákova firma Renox. Černák sa vtedy chválil, že má kontakty na miestnych politikov a za zákazku dal úplatok päť miliónov korún. Ich kontaktom bol vtedajší krajský predseda HZDS v Banskej Bystrici Peter Novotný. Chválil sa aj tým, že na výplatnej páske mal mnohých policajtov.

O Černákovi vedel aj šéf SIS Jaroslav Svěchota, ktorý mal komunikovať s Kaštanom a zabezpečovať Černákovi nedotknuteľnosť – v tom čase bol bosom najvýkonnejšieho zabijackého komanda na Slovensku. Černáka preslávili aj tigre, ktoré vlastnil a boli symbolom sily, luxusu a mafie. Známou bola aj privatizačná kauza podniku Tatravagónka, ktorú za Mečiara dostal Vladimír Bachleda. Jeho vraždu si mal objednať Peter Steinhübel, prezývaný Žaluď, u sýkorovcov. Tí ho doniesli k Černákovi, omámili a prinútili k podpisu prevodu podielu firmy, odniesli do lesa, kde ho Černák zastrelil.

Bývalý boss je zodpovedný aj za vraždu policajného informátora Jozefa Filipa, ktorého takisto zastrelil. K vražde Filipa sa Černák priznal v roku 2007. „Niekoľkokrát som uviedol, že sa za svoju temnú minulosť hanbím, no bohužiaľ, nedá sa to vrátiť späť,“ povedal v záverečnej reči. Podiel na ďalších piatich vraždách odmietol. Súd ho vtedy odsúdil za šesť vrážd na doživotie a konštatoval, že je nenapraviteľný. Černák stojí za popravou bývalého policajta Gustáva Slivenského z marca 1997. V hoteli Gerlach ho mal dobodať a jeho kumpáni mu potom odrezali hlavu, ktorú druhý deň vystavili s policajnou čiapkou na streche auta na sídlisku, kde býval.

Vo väzení skončil dobrovoľne, nečakal že doživotne

Zlom prišiel v jeho mafiánskej kariére prišiel v roku 1997, kedy sa dostal Černák do stretu s majiteľom nebankovky Drukos Františkom Mojžišom. Ten prišiel s informáciou, že ho vydierajú a preto musel svoj majetok previesť na charitatívnu organizáciu cirkvi. Nikoho konkrétneho však nemenoval napriek tomu. Černák vtedy spravil chybu, na jeho vyjadrenia zareagoval tlačovkou – všetko poprel, no upriamil na seba pozornosť. „Vidíte tu nejakého bossa podsvetia?“ pýtal sa novinárov Černák v obleku.

Foto: TASR Mikuláš Černák Na snímke Mikuláš Černák a Miloš Kaštan (vpravo dole) na súde v Banskej Bystrici v novembri 1999.

Začiatkom decembra Černákova mafiánska hviezda stúpala. Z bossa banskobystrického podsvetia sa stal boss slovenského podsvetia. Na najvyšší stupienok sa dostal cez mŕtvoly svojich sokov, nepohodlných ľudí a mnohých ďalších, ktorí zmizli v lesoch. To, že sa stal bossom bossov, dal patrične najavo počas trojdňovej oslavy svojich 31. narodenín, kam sa mu prišli pokloniť všetci, ktorí prežili jeho nástup k moci. Oslava sa skončila obrovským ohňostrojom.

Na čele slovenskej mafie bol však iba sedem dní, slučka okolo jeho krku sa začala sťahovať a na neho aj na Kána bol vydaný zatykač. Sám sa 20. decembra prišiel v sprievode médií na políciu vzdať. Vyšetrovateľ vzal Černáka aj Kána na výsluch, no spoza väzenských múrov sa dostal len Kán, ktorého neskôr chytili v Prahe. Černák nerátal ani s výmenou politickej garnitúry. Mečiara nahradil na poste premiéra Mikuláš Dzurinda, šéf vtedajšieho SDK. Ak nejaké dohody aj boli, tak padli.

Začal sa historický proces, aký dovtedy nemal na Slovensku obdobu z hľadiska bezpečnostných opatrení aj nových procesných úkonov. Prvýkrát sa využil aj inštitút chráneného svedka. Černáka priviezli na pojednávanie tri dni pred začiatkom helikoptérou. Prísne opatrenia sa týkali aj všetkých zamestnancov na súde, ktorí mali na Horehroní, odkiaľ Černák pochádzal, príbuzných. Dočasne ich previezli na iné pracoviská.

Foto: TASR, Dušan Hein Mikuláš Černák, Ján Kán Na snímke obvinený Ján Kán v budove Okresného súdu v Banskej Bystrici pred začiatkom pojednávania vraždy Poliaka Grzegorza Szymaneka.

Černáka obvinili v siedmich prípadoch vrážd. V jednom z nich svedčil aj Marián Karcel, ktorého koncom júna 2000 zastrelili. Jeho vraždu mal spoza mreží riadiť práve Černák. V procese sa rozhodovalo aj o vražde poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka, z ktorého vraždy neskôr obvinili Jána Kána. Súd ho v prípade vraždy podnikateľa oslobodil, vymeral mu 15 rokov, ktoré mu po odvolaniach skrátili na 8,5 roka za dvojnásobné vydieranie a 29. novembra 2002 ho z Ilavy za dobré správanie prepustili. Na slobode bol však len niečo vyše štyroch mesiacov. Von sa totiž dostal procesnou chybou. Pustiť ho mohli až po dvoch tretinách odpykaného trestu, nie po polovici. Černák sa snažil ujsť, no nakoniec ho zatkli 5. apríla 2003 na benzínke v Prahe.

Počas štyroch mesiacov sa stal účastníkom potýčky „dvoch Mikulášov“. Černák s Dzurinds sa ocitli v rovnakom čase na lyžovačke na Štrbskom plese. Podľa Dzurindu sa mal Černák davom predierať hlava-nehlava, čím ukazoval, že sa starých manierov nezbavil. Jedného z lyžiarov mal prehodiť cez zábrany. Dzurinda podal na Černáka za hrubé násilie trestné oznámenie.

Foto: archív M. Č. černák, tigre Mikuláš Černák a jeho tigre.

Nedávno Černáka preslávila aj potýčka s odsúdeným kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom. Problémom boli príliš hrubé palacinky, na ktoré sa Kočner sťažoval. Službu v kuchyni mal vtedy Černák a došlo k ostrej slovnej výmene. Všeobecne je však možné konštatovať, že Černák je vo väzení disciplinovaný. Aj znalci v čase tvorby posudku uviedli, že problémy s pobytom vo väzení nemá, nebol agresívny, neničil zariadenie. Neútočil na iné osoby (ani slovne), nedržal hladovky, nemal samovražedné sklony.

Za čo dostal doživotie? vražda údajného policajného informátora Jozefa Filipa z 22. septembra 1994 pri Liptovskej Tepličke – k činu sa priznal

z 22. septembra 1994 pri Liptovskej Tepličke – k činu sa priznal vražda muža z podsvetia Jozefa Štefana z decembra 1994, ktorého Černák zastrelil a gang ho nechal v aute uhorieť

z decembra 1994, ktorého Černák zastrelil a gang ho nechal v aute uhorieť spolupodieľal sa na likvidácii Štefanovho kamaráta Pavla Lenharta , zastrelený bol dvoma ranami do hlavy v októbri 1997

, zastrelený bol dvoma ranami do hlavy v októbri 1997 zúčastnil sa aj na vraždách dvoch mužov z dunajskostred­ského podsvetia Milana Siposa a Emila Potascha , ktorých telá svedkovia videli vynášať v marcia 1997 z Černákovej firmy zabalené v kobercoch

, ktorých telá svedkovia videli vynášať v marcia 1997 z Černákovej firmy zabalené v kobercoch 25. marca 1997 nožom pobodal v popradskom hoteli Gerlach bývalého policajta Gustáva Slivenského, ktorému následne jeho ľudia odrezali hlavu. Ďalšie prípady Černák sa priznal v prípade vraždy východoslovenského bossa Róberta Holuba a jeho ochrankára Štefana Fabiána z roku 1997

a jeho ochrankára z roku 1997 dohoda o vine a treste padla aj v prípade vraždy Jaroslava Ivanoviča Orosa zo začiatku novembra 1993 (stíhaný s Kaštanom, figurovali tam aj ďalší černákovci)

zo začiatku novembra 1993 (stíhaný s Kaštanom, figurovali tam aj ďalší černákovci) vražda Vladimíra Bachledu z 23. mája 1997 (figurovali tam aj iní černákovci, sýkorovci a P. Steinhübel)

z 23. mája 1997 (figurovali tam aj iní černákovci, sýkorovci a P. Steinhübel) spolu s Kaštanom a ďalšími figurujú v prípade vraždy Igora Mihálika (16. apríl 1994), Rudolfa Bielika (18. novembra 1994), v prípade pokusu pokus o likvidáciu Petra Steinhübela (18. december 1994), v prípade vraždy Tibora Kohuláka (30. apríla 1996)

Černák figuruje v ďalších prípadoch vrážd so sýkorovcami, mellovcami a ďalšími černákovcami

Prvotne ho odsúdili za vydieranie, neskôr dostal doživotie za vraždy šiestich ľudí. Černák dlhé roky za mrežami mlčal. Napokon sa rozhodol svoje mlčanie v roku 2015 prelomiť a začal spolupracovať s políciou. Spravil tak napriek tomu, že si zakladal na povesti muža, ktorý nikdy nekolaboruje s policajtmi. Postupne však prehovorili svedkovia i jeho bývalí kumpáni. Niekdajšia vedúca trojka Kaštan, Kán a Černák sa začali navzájom obviňovať. Jeho mafiánska česť a zásadovosť sa obrátili proti nemu.

Černák sa priznal k viacerým vraždám, okrem jednej. Ak by ho prepustili, na slobodu by sa dostal skôr, ako súd uzavrie jediný prípad vraždy, ktorej objednávku Černák popiera. Ide o prípad brutálnej likvidácie podnikateľa zo Spiša Petra Suržina, ktorého zavraždili v januári 1998, Černák bol v tom čase takmer dva mesiace vo väzbe. Vykonávateľom mal byť podľa prokurátora jeho zabijak. Pohľad na mŕtvolu bol šokujúci, telu chýbala hlava. Tá bola odrezaná tesne nad ramenami. Černák priznal vinu v mnohých prípadoch, ale tvrdí, že túto vraždu si neobjednal.