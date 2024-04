Kontrolóri o stave zdravotníctva: Štát na jeho riadenie rezignoval, dôsledky pre pacientov sú alarmujúce

Aký je stav nášho zdravotníctva a ako si plní svoju úlohu štát? „Štát si neplní svoje povinnosti, neplní si povinnosti voči svojim poistencom a voči zariadeniam, ktoré štátnym poistencom poskytujú zdravotné služby. Štát vôbec nemá v rukách rezidentský program, ktorý mal pomôcť pacientom, aby mali k dispozícii napríklad pediatrov alebo všeobecných lekárov. Nepracujeme s dátami, nemáme správne dáta a preto aj nevieme povedať, že či tých osem alebo deväť a pol miliárd eur pre slovenské zdravotníctvo je dnes veľa alebo málo,“ hodnotí na základe vykonanej kontroly riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrássy.

Zistenia kontrolórov nie sú prevratné, ani nové. Rovnaké konštatovanie a odporúčania sa opakujú každý rok. Tentoraz však pribudol problém s nemocnicami, ktorých správa prešla zo štátu na samosprávy. „Kraje sa s tým vysporiadali tak, že dlhodobo prenajali nemocnice súkromným spoločnostiam. V prípade týchto nemocníc je problém odkontrolovania verejných prostriedkov, ktoré do nich tečú,“ upozorňuje Andrássy.

Rezort zdravotníctva doteraz nerozbehol systém DRG, ktorý by priniesol poriadok a prehľad v ekonomike zdravotníckych výkonov, vzdal sa úspornejšieho centrálneho obstarávania zdravotníckych zariadení a materiálu, rezignoval na riadne a systémové riadenie investičných zámerov. Napríklad na riadenie a kontrolu výstavby koncovej univerzitnej nemocnice Rázsochy a nemocnice v Martine bol na ministerstve vyčlenený iba jeden človek. Zlyhávanie štátu v riadení zdravotníctva tak potom nahráva súkromníkom, ktorým ide samozrejme v prvom rade o zisk. Je to zhoda okolností, alebo zámer? „To už nechávame na posúdenie tých, ktorí chcú z toho robiť závery. Dnes ale musíme na základe našich výstupov z kontrolných akcií konštatovať, že ak si nezačne rezort zdravotníctva plniť svoje povinnosti z hľadiska finančného riadenia, z hľadiska strategického riadenia, ak nevstúpi aj do regulácie a kontroly nielen verejných, ale aj iných poskytovateľov, tak o niekoľko mesiacov alebo rokov budeme ešte vo vážnejšej situácii ako sme dnes,“ varuje riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu. Viac si vypočujte v rozhovore s Ľubomírom Andrássym v podcaste denníka Pravda.

Ďalšie podcasty Pravdy