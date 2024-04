Šimečka v Ide o pravdu: Eurovoľby budú dôležitý signál dovnútra i navonok. Chceme zapustiť korene aj v samospráve

Aj v prípade eurovolieb platí, že "nemôžu mať všetko", pre demokraciu i postavenie Slovenska v EÚ by nebolo dobré, aby vláda, ľudia z okolia Roberta Fica, mali najsilnejší hlas aj v Európskom parlamente, hovorí Michal Šimečka, šéf Progresívneho Slovenska (PS). Budeme dennodenne pracovať, aby sme boli tvrdou, ale férovou a zmysluplnou opozíciou tejto vláde, povedal v relácii Ide o pravdu.

Pozrite si debatu Petra Bielika a Michala Šimečku v relácii Ide o pravdu (rozhovor bol nahrávaný 23. apríla 2024) Video Zdroj: TV Pravda

Sústreďujeme sa na to, aby sme Roberta Fica a stranu Smer v Európskych voľbách porazili, uviedol šéf PS. „Je potrebné udržať Slovensko v Európe. Politicky, civilizačne, pretože to, čo robí táto vláda je, že nás z Európy, zo západnej Európy, ťahá preč niekam na východ a ťahá nás do izolácie,“ povedal Šimečka. Sme jasná a najsilnejšia proeurópska sila na slovenskej politickej scéne, dodal.

Šimečka chápe ľudí, ktorí po parlamentných a prezidentských voľbách sú sklamaní a hovoria o odchode zo Slovenska. My sa preč nechystáme, ani ja, ani Progresívne Slovensko, uviedol. „Budem sa snažiť vždy všetkých presviedčať, aby nezlomili palicu nad Slovenskom. Robert Fico nereprezentuje celé Slovensko a stále máme nádej otočiť kormidlo a stále máme nádej na budúcnosť a preto treba zostať a zabojovať,“ povedal Šimečka.

Ďalšie voľby, ktoré budú v roku 2026 – komunálne a župné – sú pre Progresívne Slovensko kľúčové, povedal šéf strany. „Progresívne Slovensko nie je také silné v samospráve, aké by mohlo byť, ako tomu nasvedčuje jeho celonárodný výtlak… Chcem sa sústrediť na to, aby PS malo desiatky, ak nie stovky starostov, primátorov, poslancov, županov, aby sme naozaj zapustili korene v samospráve,“ uviedol Šimečka.

Plánuje Progresívne Slovensko mítingy proti zmenám v RTVS? Ako bude nastavená kampaň strany do eurovolieb? Prečo považuje Michal Šimečka prípadnú nomináciu Štefana Harabina do Súdnej rady za zlý vtip? Pozrite si reláciu Ide o pravdu.