V Poprade hrozí, že skolabuje doprava. Pomôcť má bezplatná jazda po diaľnici okolo mesta

Je to problém, ktorý trápi vodičov v Poprade už roky. Štvorprúdovka vedúca z centra mesta do Kežmarku sa pod železničným mostom zužuje do dvoch pruhov.

Na oboch stranách mosta sú navyše križovatky a to spôsobuje komplikácie, najmä počas dopravných špičiek. Železnice Slovenskej republiky most zrekonštruujú a priestor pod ním rozšíria, avšak to si bude vyžadovať úplnú uzávierku dopravy. “Predpokladaná doba výstavby je približne 1 rok,” uvádzajú vo svojom stanovisku Železnice Slovenskej republiky.

Popradčania na jednej strane chcú, aby cestu “v lieviku” pri zimnom štadióne rozšírili na štyri pruhy, uzávierky počas prác sa však boja. “Vôbec si to nedokážem predstaviť. Ako budú tento úsek autá obchádzať?” pýta sa obyvateľka Popradu Mária Martonová.

Rovnakú otázku však kladú aj predstavitelia radnice. Obchádzkovú trasu síce nakreslenú majú, pochybujú však, že 20 tisíc áut denne zvládne. Riešením by podľa nich mohlo byť odklonenie časti áut na diaľnicu obchádzajúcu mesto. “Už od roku 2009 žiadame Ministerstvo dopravy, aby nespoplatňovalo diaľničný úsek okolo mesta,” tvrdí primátor Anton Danko. “Teraz je to však veľmi akútne.”

Rozhodnutie ministerstva dopravy prišiel do Popradu oznámiť osobne šéf rezortu Jozef Ráž. “Už sme pripravili vyhlášku, ktorá pôjde do medzirezortného pripomienkového konania. Predpokladám, že platiť by mohla začať v najoptimistic­kejšom prípade 1. júla.”

Minister dopravy predloží vláde návrh, aby neboli spoplatnené ani úseky diaľnic obchádzajúce Bratislavu, Nitru, Žilinu, Prešov a Košice.