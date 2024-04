Ministerstvo nežiadalo Najvyšší súd o konkrétne spisy, iba záznamy o prerozdeľovaní, tvrdí Susko

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR žiadalo od Najvyššieho súdu (NS) SR iba záznamy o procese prerozdeľovania spisov cez informačný systém. Nechcelo sprístupniť celú databázu ani konkrétne spisy. Skonštatoval to šéf rezortu Boris Susko (Smer). Nerozumie, prečo by ministerstvo nemalo na kontrolu procesu nárok. Avizuje, že v snahe bude pokračovať, keďže okolo prideľovania spisov existujú podľa neho pochybnosti.

Šikuta: Apelujem na vládnych predstaviteľov, aby nezasahovali do nezávislosti súdnictva Video

„Spisy sú v našom justičnom systéme sudcom prideľované náhodne. Náhodný výber zlepšuje záruky, že každý konkrétny prípad bude posudzovaný nestrannými sudcami, zároveň odstraňuje možné zásahy do rozhodovania súdov, ktoré zaváňajú korupciou, ale posilňuje aj istotu účastníkov konania, že o nich nebudú rozhodovať zaujatí sudcovia. Zistenie, či tento systém je skutočne náhodný a nikto s ním nemanipuluje, je celkom určite v celospoločenskom záujme,“ priblížil vo videu na sociálnej sieti.

Ministra podľa vlastných slov šokovalo, že rezortu nebol umožnený prístup k záznamu o procese prerozdeľovania spisov, keďže je správcom informačného systému. „Za predchádzajúcich vlád malo MS v rámci kontroly do informačného systému, teda aj do databáz spisov NS, vzdialený prístup,“ podotkol. Zároveň poukázal na to, že Špecializovaný trestný súd nemal s kontrolou systému žiadny problém.

Susko odmietol, že by úradníci z rezortu žiadali od NS konkrétne spisy. „Kontrolóri presne vedeli, aké dáta potrebujú, pretože disponovali odborným personálom s informáciami, aké podklady sú na posúdenie náhodného výberu sudcov a jeho objektívnosti nevyhnutné,“ dodal.

Premiér Robert Fico (Smer) vyzval predsedu NS SR Jána Šikutu, aby poskytol informácie, ako prerozdeľovali spisy prostredníctvom informačného systému v najcitlivejších politických kauzách v rokoch 2020 až 2023. Považuje za podozrivé, že všetky najcitlivejšie veci, v ktorých sa rozhodovalo o opravných prostriedkoch, pripadali senátu 5T sudcu Juraja Klimenta. Zamestnanci NS SR podľa premiéra odmietli rezortu spravodlivosti poskytnúť informácie.

Čítajte viac Fico chce prešetriť prideľovanie spisov na Najvyššom súde. Prideľujú sa transparentne, kontrola bola arogantná, odpovedá Šikuta

Šikuta reagoval, že spisy sú prideľované podľa pravidiel transparentnosti. Voči vyjadreniam premiéra sa ohradil, žiadať všetky spisy podľa neho nemá oporu v zákone. Konanie premiéra skritizovala aj opozícia, ide podľa nej o zásah do súdnej moci.