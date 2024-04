Slovensko dostáva už len filtrované informácie od tajných služieb, tvrdí Galko. Gašpar to označil za hoax

Slovensko dostáva už len filtrované informácie od rôznych tajných služieb z demokratických krajín, a to je veľmi nebezpečné. Pre agentúru SITA to povedal poslanec NR SR Ľubomír Galko (Za ľudí).

„Deje sa to zásluhou niektorých krokov našej vládnej koalície, ktorá postupne strácala svoj medzinárodný kredit a strácala dôveryhodnosť. Informácie jednotlivých tajných služieb sú citlivého charakteru, a tam musí byť 100-percentná istota, že sa nedostanú k nepriateľským krajinám. A práve takéto informácie nebudú so Slovenskom zdieľané,“ uviedol Galko. Dodal, že pokiaľ bude u našich susedov podozrenie, alebo obava z úniku informácií zo Slovenska, tak informácie nebudú s nami zdieľané.

Poslanec NR SR za Smer Tibor Gašpar sa v tejto súvislosti pre agentúru SITA vyjadril, že informácie o strate dôvery v zahraničí, konkrétne spravodajskej služby, publikoval ten istý denník v Českej republike (ČR) a na Slovensku. „Chcem len uviesť, že to považujem za hoax. Pretože, ak niekto napíše do novín, že má informácie od nemenovaných zdrojov zo spravodajských služieb, tak takéto tajné služby by nemali ani existovať, ktoré poskytujú informácie novinám,“ uviedol Gašpar a dodal, že výmeny informácií na úrovni spravodajských služieb nie sú verejné veci.

„Chcem všetkých ubezpečiť, že nie sme odstrčení niekde bokom. A budem ešte citovať jedného šéfa vojenského spravodajstva ČR, ktorý povedal, že zdieľanie informácií, najmä od susedných krajín, je nevyhnutnou súčasťou vnútornej bezpečnosti samotnej krajiny,“ dodal Gašpar.