VIDEO: Bratislava má prvú hvezdáreň, zložili sa na ňu sponzori a nadšenci. Neskôr privíta aj širokú verejnosť

„Do dnešnej doby platilo, že Bratislava je jediné hlavné mesto v Európe, ktoré nemá svoje vlastné planetárium a hvezdáreň, určené pre verejnosť. Dnešným dňom sa otvára hvezdáreň na Deutsche Schule Bratislava, ktorá, žiaľ, bola postavená z peňazí dobrovoľníkov, nadšencov, ktorí boli ochotní obetovať svoj čas, svoje úsilie a svoje vlastné prostriedky na to, aby toto zariadenie vzniklo,“ uviedol pri otvorení brigádny generál Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj minister školstva Tomáš Drucker.

Podľa Petra Kršáka, predsedu predstavenstva občianskeho Nemeckého školského združenia, bude hvezdáreň fungovať v skúšobnej prevádzke. Širokej verejnosti sa hvezdáreň otvorí na jeseň alebo na konci roka. Budú to organizované prehliadky, vo vyhradené dni sa bude možné prihlásiť a spolu s lektorom pozorovať hviezdy profesionálnym teleskopom. Do kopuly sa zmestí 10 až 15 ľudí. Na Deutsche Schule je astronómia súčasťou fyziky, ale chcú tento predmet rozširovať a zapojiť do neho profesionálnych lektorov.

V januári 2021 sa predstavenstvo školského združenia rozhodlo oficiálne spustiť tento projekt a vybudovať hvezdáreň, píše sa na webovej stránke školy, ktorá tiež uvádza, že získala desiatky spoločností a súkromných osôb, ktoré sa chcú v budúcnosti podieľať na vzdelávacom projekte hvezdárne. Pripomína tiež, že na prevádzku budú dary naďalej potrebné.