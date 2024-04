Obnovený proces v korupčnej kauze Jána Slotu prerušili

Samosudca doplnil dokazovanie v tom rozsahu, ako mu to prikázal NS SR. Snažil sa vypočuť svedkov Vladimíra Machaja a Romana Kudláčka, ktorí figurovali v korupčnej kauze. Obaja však využili svoje právo a odmietli vypovedať. Čítali sa preto ich rozsudky. V prípade oboch išlo o dohody o vine a treste. Podplácanie či sprostredkovanie úplatku pre sudcu priznali a dostali podmienečný trest, respektíve finančný.

ŠTS na návrh obhajoby napokon rozhodol o prerušení trestného stíhania z dôvodu, že Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil časť právneho predpisu, ktorý má vplyv na rozhodnutie v tejto veci. Ide o výšku trestnej sadzby. Kým ÚS SR nerozhodne, dovtedy bude konanie prerušené. Prokurátor voči tomu podal sťažnosť.

„Pozastavená časť právneho predpisu má vplyv na rozhodnutie vo veci. Podstatným spôsobom sa menia trestné sadzby, mení sa celá koncepcia trestania. Podľa právnej kvalifikácie uvedenej v obžalobe môjmu klientovi v súčasnosti hrozí trest päť až 12 rokov, ak by však ÚS SR nekonštatoval neústavnosť, trest by tam bol od troch do osem rokov,“ vysvetlil obhajca obžalovaného Ivan Heger.

„Nesúhlasím s rozhodnutím súdu, podľa mňa nie sú splnené okolnosti pre prerušenie trestného stíhania v tejto konkrétnej veci. Dôvody zhrniem v odôvodnení sťažnosti,“ reagoval prokurátor.

Slota čelí obžalobe pre účastníctvo na zločine prijímania úplatku formou pomoci. ŠTS ho v júni minulého roka odsúdil na dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou štyroch rokov iba za zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa obžalovanému nepodarilo preukázať, podľa súdu chýbali jednoznačné dôkazy.

NS SR v novembri 2023 konštatoval, že ŠTS sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre jeho rozhodnutie a zároveň dospel k záverom, ktoré nie sú logicky odôvodnené, a preto kauzu vrátil späť. „Skutkové zistenia uvedené v napadnutom rozsudku sú podľa názoru NS SR neúplné a existujú pochybnosti o správnosti skutkových zistení vo výroku o vine, na ktorých objasnenie treba dôkazy opakovať, respektíve vykonať aj ďalšie dôkazy,“ zdôvodnil NS SR.

Podľa obžaloby mal Slota na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Slota trvá na svojej nevine. Obžalobu už skôr označil za účelovú, nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.