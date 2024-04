Amnesty International kritizuje návrhy týkajúce sa RTVS, neziskových organizácií a rodných čísel

„Aprílová schôdza NRSR doposiaľ priniesla aj návrhy zákonov, ktoré môžu zhoršiť ľudskoprávnu situáciu na Slovensku. Pokračovanie útokov na práva transrodových ľudí a mimovládne organizácie v podobe hanebných návrhov zákonov musia poslanci NRSR jednoznačne odmietnuť. Zároveň vláda SR schválila zákon, ktorý zvýši politickú kontrolu RTVS,“ skonštatovala organizácia.

Šimkovičová: Meno nového riaditeľa ešte nemáme, verejnosť sa ho včas dozvie Video

V zákone o Slovenskej televízii a rozhlase vidí organizácia snahu posilniť politickú kontrolu nad verejnoprávnymi médiami. „Z návrhu vyplýva, že hrozí vyššia politizácia vedenia RTVS, resp. STVR, pretože voľba vedenia bude výraznejšie ovplyvnená práve jednou politickou stranou, a to tou, ktorá bude mať na starosti rezort kultúry,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda. Apeluje na odpolitizovanie voľby vedenia inštitúcie aj na vytvorenie štandardizovaného mechanizmu financovania, ktorý by zabezpečil stabilné, adekvátne, predvídateľné a od politických vplyvov nezávislé financovanie.

Zmeny v zákone o neziskových organizáciách považuje AI za nebezpečnú snahu stigmatizovať, diskreditovať a zastrašiť mimovládne organizácie. Novelizácia by podľa AI priniesla aj nezmyselné byrokratické a finančné zaťaženie. Hovorí o fatálnych dôsledkoch na organizácie a vyzýva poslancov, aby návrh odmietli.

Opakované útoky na práva transrodových ľudí vidí v opätovnom predložení návrhu na zmenu zákona o rodnom čísle. Ten by mal do zákona doplniť podmienku, aby k zmene rodu mohlo dôjsť len na základe genetického testu preukazujúceho určenie pohlavia osoby. „Keby aj genetický test dokázal spoľahlivo určiť biologické pohlavie, čo nedokáže, vyžadovať od transrodových osôb genetický test by bolo flagrantným porušením ich ľudských práv,“ poznamenala Daniela Mužíková z organizácie.