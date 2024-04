Koalícia sa nezhodne na Harabinovi ani na šéfovi NR SR. SNS má svoje požiadavky, hovorí Michelko

Koalícia sa aktuálne nedokáže zhodnúť v dvoch veciach – zhodu nenašli na novom predsedovi Národnej rady SR (NR SR) a najnovšie ani na Štefanovi Harabinovi ako kandidátovi na šéfa Súdnej rady. V oboch prípadoch je problémom nominácia SNS. Poslanec strany Roman Michelko uviedol, že debaty o šéfovi NR SR dostali červenú do eurovolieb, potom sa karty rozdajú znova. Na mene, ktoré nominujú do Súdnej rady, ešte budú musieť nájsť zhodu. Poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Zuzana Števulová varuje pred harabinizáciou justície aj ovládnutím RTVS.

Hlas nominoval na funkciu šéfa NR SR Richarda Rašiho, SNS chce presadiť otvorenie koaličnej zmluvy, aby mohla post získať pre ich lídra Andreja Danka.

Raši: Nevymenili by sme stoličku predsedu NR SR za niečo iné

SNS má požiadavky

Michelko povedal, že debatu zastavili do eurovolieb. „Potom sa nanovo rozdajú karty a zmení sa politická realita,“ povedal v Sobotných dialógoch v RTVS. „Určite kvôli tomuto nerozbijeme koalíciu,“ hovorí poslanec. Podľa neho je jasné, že jeden z podpredsedov parlamentu odíde do europarlamentu. V eurovoľbách kandidujú dvaja podpredsedovia – Ľuboš Blaha zo Smeru a Andrej Danko zo SNS.

„Máme nejaké požiadavky. Neznamená to, že ak nebudú všetky splnené, tak ľudia budú ohrození,“ dodal Michelko s tým, že nedávali ultimáta. Hlas podľa neho má s požiadavkami SNS problém. „Koaličné strany sa nevedia dohodnúť a situácia v koalícii nie je taká ružová, ako sa snažia prezentovať,“ uviedla na margo toho, že zatiaľ nepoznajú nového predsedu parlamentu Števulová.

Na Harabinovi zhoda nie je

Návrh na odvolanie členov súdnej rady Andreja Majerníka a Jána Mazáka považuje Števulová za politickú záležitosť. Dôvody na odvolanie nie sú podľa nej dostatočné. Michelko sa s prípadným odvolaním oboch menovaných stotožňuje. Mazáka označil za krajne nedôveryhodnú o­sobu.

SNS nominovala do Súdnej rady Štefana Harabina, ani tu sa však koalícia dohodnúť nevie. Ani poslanec Smeru Tibor Gašpar nepredpokladá, že sa ňom bude v koalícii zhoda. Podobne sa vyjadril aj Michelko. On sám považuje Harabina za odborníka v oblasti trestného práva, no pripustil, že je kontroverzným. „Dali sme to meno do obehu, bude sa musieť nájsť koaličná podpora. Neviem celkom odhadnúť, či hlasisti budú za to. Protichodné vyjadrenia mal aj Tibor Gašpar zo Smeru,“ uviedol Michelko. Poslankyňa PS nesúhlasí s prípadnou nomináciou Harabina. „Harabinizácia justície je symbolom toho najtemnejšieho obdobia,“ skonštatovala s tým, že jeho nomináciu považovala za zlý vtip.

Ide vám len o ovládnutie RTVS, hovorí PS

V debate sa dotkli aj kultúrnych tém. Michelko (SNS) povedal, že zákon o Fonde na podporu umenia sa bude ešte meniť a koalícia prinesie pozmeňujúci návrh, na ktorom majú koaličnú dohodu. Koalícia chce presadiť zvýšenie financií pre fond aj väčšie zastúpenie regiónov v rade fondu. „Fond by sa mal navýšiť o desať miliónov pre novú funkcionalitu, čo sú infraštruktúrne projekty kultúrneho charakteru, tzn. rekonštrukcie kulturákov, amfiteátrov a knižníc,“ povedal Michelko s tým, že o navýšení peňazí rokovali so zástupcami ministerstva financií.

Šimkovičová: Meno nového riaditeľa ešte nemáme, verejnosť sa ho včas dozvie

Peniaze by mali ísť do samospráv a žúp. Bude sa upravovať aj to, kto bude nominovať kandidátov do fondu. Konkrétnych ľudí si bude vyberať ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Opozičné PS si podľa Števulovej počká na znenie návrhu. Števulová považuje navýšenie rozpočtu pre kultúru za prospešné. „Uvidíme, keď bude predložený tento pozmeňujúci návrh, čo konkrétne a presne bude jeho obsahom,“ podotkla.

Čo sa týka RTVS, Michelko reagoval aj na to, prečo koalícia nešla cestou novelizácie už existujúceho zákona, ale cestou nového zákona, ktorý zruší RTVS a zavedie novú STVR. „Pretože je to takto právne čistejšie,“ uviedol. „Je šanca na očistu a vrátenie verejnoprávnosti,“ povedal s tým, že problémom je aj dlh takmer tri milióny eur.

„Je tu veľká nespokojnosť s niektorými typmi relácie,“ hovorí Michelko. Čo sa týka nového riaditeľa STVR, ministerka Šimkovičová tento týždeň pre Pravdu uviedla, že verejnosť sa meno včas dozvie, keďže bude prebiehať verejné vypočutie. Michelko v relácii dodal, že vo vzduchu aktuálne lieta osem až desať mien ľudí, ktorí majú o tento post záujem. Výber riaditeľa podľa neho budú robiť odborníci a nie politici.

Podľa návrhu zákona, ktorý už schválila vláda, bude riaditeľa voliť kontrolná Rada Slovenskej televízie a rozhlasu. V nej budú vo väčšine nominanti koalície. Števulová reaguje, že zákon má jediný dôvod a to je účelové zbavenie sa momentálneho vedenia.