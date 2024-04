Opozícia kritizuje neskorú voľbu kandidátov na sudcu ÚS i počet uchádzačov

Fico kladie Ústavnému súdu otázky, žiada jeho šéfa, aby odstúpil Video

Zuzana Števulová (PS) považuje za zarážajúce, že sa do voľby prihlásilo len päť kandidátov. „Pri ich menách, so všetkou úctou k ich odbornosti a doterajším skúsenostiam, sa dá len veľmi ťažko povedať, že ide o významné právne autority a právne elity v tejto krajine. A to je veľmi smutné, lebo ÚS SR je garanciou ochrany práv nás všetkých,“ podčiarkla. Príčinu nižšieho počtu kandidátov vidí aj v aktuálnej situácii. Poznamenala, že právne elity možno neveria schopnosti súčasného parlamentu zvoliť kandidáta, ktorý by dokázal „nebyť vďačný tým, ktorí ho zvolia“ a byť schopný sa v zlomových prípadoch postaviť na stranu ochrany ústavnosti a zákonnosti. Takáto nedôvera je podľa Števulovej daná aj správaním a vyjadrovaním vládnej koalície.

Mária Kolíková (SaS) skonštatovala, že poslanci si majú z čoho vybrať, no zrejme nebola vytvorená atmosféra na prihlásenie viacerých vhodných kandidátov. Obáva sa politizácie ÚS zo strany koalície a kritizovala neskoré vyhlásenie voľby. „Teraz volíme jedného sudcu, možno by sa to javilo ako nie podstatné, ale nie je to tak,“ uviedla. Zdôraznila, že aj hlas jedného kandidáta môže byť zásadný pri vážnych a prelomových rozhodnutiach. Kritizovala aj úvahy o možnom zvýšení počtu ústavných sudcov, na čo nevidí dôvod. Znamenalo by to podľa nej, že by ich volila súčasná vláda a mohla by ÚS politicky ovládnuť. Upozornila tiež, že od nového roka by mala ÚS pribudnúť aj nová kompetencia, pretože by sa naň mohol so sťažnosťou obrátiť každý občan, ktorý bude presvedčený o porušovaní ľudských práv v jeho prípade, a tým v podstate vyvolať konanie o súlade s ústavou.

Fiačan: Za únik informácií k novele Trestného zákona sa ospravedlňujem Video

Nesúhlasí s nimi Tibor Gašpar (Smer). „Aj voľba sudcu ÚS bude o 90 hlasoch, rozhodne to nie je vôľa koaličnej zostavy,“ podčiarkol s tým, že prípadné nezvolenie kandidátov by tak nebolo len chybou koalície. Pripustil, že nájsť zhodu na dvoch kandidátoch bude náročné, ak nie nemožné. Poslankyniam vyčíta, že hovoria o nekvalite kandidátov a spochybňujú aj ich odborné predpoklady, no zároveň tvrdia, že je koho vybrať. Podotkol, že strojcom politizácie justičných orgánov v uplynulých rokoch bola predošlá vláda.

Čítajte viac Výborom prešli všetci. Kto sa z pätice kandidátov stane novým sudcom Ústavného súdu?

Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, KÚ, Za ľudí) upozornil, že predkladacia správa k návrhu na voľbu zamlčiava, že vyhlásenie voľby sudcu ÚS vyhlásil bývalý predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) až po 70 pracovných dňoch, hoci ju mal vypísať bezodkladne. „Takýto postup spochybňuje čestný úmysel Petra Pellegriniho poslať na ústavný súd najlepších kandidátov a vystavuje budúcich sudcov, či už právom alebo neprávom, podozreniu, že rozhodujúcim kritériom pri ich výbere nebude odbornosť, ale politická lojalita. Inak to 70-dňové odkladanie bezodkladnej povinnosti nedáva žiadnu logiku,“ komentoval.

Parlament má zvoliť dvoch kandidátov na ústavného sudcu. Z nich si jedného vyberie prezident SR a vymenuje ho do funkcie. Miesto ústavného sudcu sa vlani uvoľnilo po odchode sudkyne Jany Laššákovej.

Čítajte viac Výbor odobril odvolanie členov súdnej rady, Mazák a Majerník to odmietajú

Parlament by sa mal následne venovať aj návrhu na odvolanie členov súdnej rady, ktorí sú volení parlamentom. Ide o Jána Mazáka a Andreja Majerníka. Koaliční poslanci odvolávanie odôvodňujú stratou dôvery a pochybnosťami o svedomitom výkone právomocí členov.