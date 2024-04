Prezidentka ocenila redaktora Pravdy. Čaputová odovzdala Matišákovi medailu súvisiacu s výročím vstupu do NATO a EÚ

Medzi 28 osobnosťami, ktoré v Grasalkovičovom paláci ocenila hlava štátu, sa nachádza aj dlhoročný redaktor denníka Pravda. Prezidentka Zuzana Čaputová im udelila ďakovné medaily pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Jednu z medailí odovzdala Andrejovi Matišákovi. „Ocenení sa priamo podieľali na prístupovom procese do NATO a EÚ alebo iným spôsobom podporovali integračné úsilie SR," informoval Prezidentský palác.

Matišák dlhé roky píše o aliancii a únii aj v slovenskom kontexte. Pravidelne informuje o dianí na summitoch priamo z ich dejiska ako vyslaný redaktor Pravdy.

Urobil aj viaceré exkluzívne rozhovory s hlavnými predstaviteľmi týchto dvoch významných zoskupení, respektíve s lídrami členských štátov. Pred siedmimi rokmi rezonovali slová Andersa Fogha Rasmussena, ktorý bol generálny tajomník NATO v období 2009 – 2014. Hovoril o tom, ako by sa mal Západ správať k Moskve: „Môj návrh je pritvrdiť sankcie. Rusko sa nechystá opustiť východnú Ukrajinu. Nejde zaviesť do praxe záväzky z Minska. Naopak. Kým bude Rusko pokračovať v destabilizácii Ukrajiny, mali by sme reagovať posilnením sankcií. Mali by sme aj viac pomáhať Ukrajine, aj dodávkami zbraní na obranu," zdôraznil Rasmussen v interview, ktoré poskytol Matišákovi v máji 2017.

Na rozdiel od Rasmussena sa v tom čase politici, ktorí boli pri moci v členských štátoch NATO a EÚ, viac ako opatrne vyjadrovali o možnom vyzbrojovaní Ukrajiny, ktorá už mala za sebou ruskú anexiu Krymu a jej východné regióny ovládali proruskí separatisti. Po vpáde ruských vojakov do susedného štátu vo februári 2022 sa potvrdilo, aký veľký význam by mali moderné zbrane zo Západu pre obranu vedenú ukrajinskou armádou, o čom rozprával Rasmussen.

V júni minulého roku Matišák viedol rozhovor s Jensom Stoltenbergom, ktorý je na čele aliancie od októbra 2014 až doteraz. „Keby ruský prezident Vladimir Putin vyhral na Ukrajine, z dlhodobého hľadiska by bolo NATO zraniteľnejšie. Bol by to totiž pre neho odkaz, že prostredníctvom použitia vojenskej sily môže získať to, čo chce," upozornil Stoltenberg. Poukázal aj na temnú minulosť: „Slovensko a Nórsko z histórie vedia, čo to znamená, ak im vládnu cudzie sily. Nechceme, aby sa to opakovalo,“ podčiarkol generálny tajomník NATO, ktorý v období 2005 – 2013 vykonával funkciu nórskeho premiéra.

