O novele týkajúcej sa regulácie medveďov budú poslanci rokovať zrýchlene

Kúsok od detí. Medveď pobehoval v centre L. Mikuláša Video

Z návrhu legislatívy vyplýva, že pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy.

Čítajte viac Taraba sa dohodol s KDH na zmene zákona, ktorý bude riešiť odstrel medveďa

Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Ak vnadiská nebudú príčinou výskytu medveďa, návrh umožňuje povoliť výnimky na elimináciu problémových jedincov, ktoré svojím výskytom a správaním predstavujú potenciálne ohrozenie života, zdravia a škody na majetku.