Je podložené, že Zem je guľatá? Boli ste vo vesmíre? Machala chce dať vo verejnoprávnom médiu priestor aj konšpirátorom

"Je podložené, že Zem je guľatá? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem,“ odpovedal Machala redaktorovi Reportérov RTVS Petrovi Žatkovi na otázku, či by mali dostať vo verejnoprávnom médiu priestor aj ľudia, ktorí tvrdia, že Zem je plochá. Podľa Machalu určite áno. Reláciu nájdete v archíve RTVS.

Machala sa stal známym ako poradca bývalého predsedu NR SR Andreja Danka. Už vtedy bol šíriteľom konšpiračných teórií. Začalo sa to iluminátmi, ktorí sa pomocou „dovozu“ migrantov snažia ovládnuť Európu, pokračovalo práškovaním ľudí z neba chemickými látkami, hoaxmi o covide a satanskou chazarskou (mysliac židovskou) mafiou, ktorá chce vojnou v Izraeli a na Ukrajine ovládnuť svet – sťa vystrihnuté z Protokolov sionských mudrcov. Po neúspechu SNS vo voľbách 2020 odišiel Machala do Republiky, aby sa nakoniec vrátil do SNS.

Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Machala sa spomínal aj ako možný budúci riaditeľ RTVS.